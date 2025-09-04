4日午前6時すぎまでに、気象台は台風15号に関する気象情報を発表しました。



熱帯低気圧は4日午前3時、奄美大島の東約140キロで台風15号になりました。台風は1時間におよそ30キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。台風は4日、九州にかなり接近し、5日は進路を東よりに変えて西日本から東日本の太平洋側沿岸を東に進む見込みです。





線状降水帯が発生する可能性

予報円の中心を進みますと、4日夜遅くから5日未明にかけて九州北部地方に最も接近する見込みです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、強風、うねりを伴った高波に注意・警戒してください。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域は、次の通りです。



■東海

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県（4日夕方～5日昼すぎ）



■四国

徳島県、愛媛県、高知県（4日夕方～5日朝）



■九州北部

大分県（4日昼すぎ～4日夜遅く）



■九州南部

宮崎県（4日昼すぎ～4日夜遅く）



九州南部では5日未明にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、九州北部地方では5日未明まで、四国地方では5日朝まで警戒、東海地方では5日夜のはじめ頃にかけて注意・警戒してください。また、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

九州北部の詳しい予想

九州北部地方では、5日明け方にかけて局地的に雷を伴い非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。また、台風の発達の程度や位置によっては、暴風警報、波浪警報が発表される可能性があります。落雷や竜巻などの激しい突風が発生する恐れもあります。



4日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。



山口県40ミリ

福岡県40ミリ

大分県50ミリ

熊本県40ミリ



5日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。



山口県30ミリ

大分県40ミリ



4日午前6時から5日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。



山口県120ミリ

福岡県80ミリ

大分県200ミリ

熊本県120ミリ



その後、5日午前6時から6日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。



大分県50ミリ



線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



4日に予想される最大風速（最大瞬間風速）は、次の通りです。



対馬海峡15メートル（25メートル）

九州西海上15メートル（25メートル）

豊後水道18メートル（25メートル）

瀬戸内海15メートル（25メートル）

有明海15メートル（25メートル）陸上15メートル（25メートル）



5日に予想される最大風速（最大瞬間風速）は、次の通りです。



対馬海峡15メートル（25メートル）

九州西海上15メートル（25メートル）

豊後水道18メートル（25メートル）

瀬戸内海15メートル（25メートル）

有明海13メートル（25メートル）陸上15メートル（25メートル）



4日に予想される波の高さは、次の通りです。



対馬海峡3メートル

九州西海上2.5メートル

豊後水道4メートルうねりを伴う

瀬戸内海2メートル



5日に予想される波の高さは、次の通りです。



対馬海峡3メートル

九州西海上2.5メートル

豊後水道4メートルうねりを伴う

瀬戸内海2メートル

福岡県の詳しい予想

福岡県では、4日昼すぎから夜のはじめ頃にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。雨雲が予想以上に発達した場合、大雨警報が発表される可能性があります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生する恐れもあります。



福岡県では、4日昼すぎから夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。また、5日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。



4日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。



■福岡県

福岡地方40ミリ

北九州地方40ミリ

筑豊地方40ミリ

筑後地方40ミリ



4日午前6時から5日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。



■福岡県

福岡地方80ミリ

北九州地方80ミリ

筑豊地方80ミリ

筑後地方80ミリ



4日から5日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）は、次の通りです。



■福岡県

福岡地方の沿岸の海域15メートル（25メートル）

北九州地方の響灘15メートル（25メートル）

北九州地方の瀬戸内側15メートル（25メートル）

筑後地方の沿岸の海域15メートル（25メートル）陸上12メートル（25メートル）



4日から5日にかけて予想される波の高さは、次の通りです。



■福岡県

福岡地方の沿岸の海域2.5メートル

北九州地方の響灘2.5メートル

北九州地方の瀬戸内側1.5メートル

筑後地方の沿岸の海域1.5メートル



今後、発表される警報や注意報、最新の気象情報に留意してください。台風の進路や、土砂災害、浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては「気象庁ホームページ」などを確認してください。