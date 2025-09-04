ミセス藤澤涼架「めざましテレビ」9月エンタメプレゼンターに決定「原稿読みにもトライしてみたい」
【モデルプレス＝2025/09/04】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の藤澤涼架が、フジテレビ系朝の情報番組「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜／5時25分〜8時14分）にて、9月のエンタメプレゼンターを務めることが決定。初回9月5日は生出演する。
【写真】ミセス藤澤涼架、人気歌手撮影の自然体ショット
藤澤は、6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場し、生原稿読みや食リポなどを行い、7時台からはMCとして番組終了まで登場。エンタメ担当の軽部真一アナウンサーと共に、さまざまなエンタメニュースを伝えてゆく。
番組出演にあたり、藤澤は「ものすごく嬉しかったです。あの『めざましテレビ』にマンスリーエンタメプレゼンターで出演させていただけるということで、うれしいと同時に背筋が伸びる思いですが、しっかり頑張りたいと思います」とコメント。また、プレゼンターの仕事で特にやってみたいことを問われると「『今日のわんこ』を自分が出演しながら見られるのがすごくうれしいです。そして普段は（言葉が）かみかみだったり、音読みと訓読みを間違えちゃったりとかするのですが、原稿読みにもトライしてみたいです」と明かした。
藤澤はMrs. GREEN APPLEのキーボード担当。長野県出身。Mrs. GREEN APPLEはデビュー10周年を迎える2025年を“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、さまざまなプロジェクトを敢行中。7月にアニバーサリーベストアルバム「10」をリリースし、2日間で10万人を動員するライブを神奈川・山下ふ頭特設会場で行った。全国で展覧会を開催し、また日本人アーティスト史上初めて、ライブフィルムとドキュメンタリーの2作の映画を11月に同時公開する他、10月から12月にかけて12公演で55万人を動員予定の過去最大規模となる5大ドームツアーを開催する。（modelpress編集部）
― エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？
「ものすごく嬉しかったです。あの『めざましテレビ』にマンスリーエンタメプレゼンターで出演させていただけるということで、うれしいと同時に背筋が伸びる思いですが、しっかり頑張りたいと思います」
― メンバーの大森元貴さん、若井滉斗さんの反応は？
「とても喜んでくれました。それと同時に、普段（言葉が）かみかみであったり、おっちょこちょいなところもあるので心配もされました」
― 早起きは得意ですか？
「ミセスのメンバー3人の中では得意な方なのですが、早朝から元気よく過ごせるのか？ドキドキではあります」
― 「めざましテレビ」のイメージは？
「物心つく前からずっと放送されているので、僕にとってすごく安心感のある番組です」
― エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？
「動物が大好きなので、『今日のわんこ』を自分が出演しながら見られるのがすごくうれしいです。そして普段は（言葉が）かみかみだったり、音読みと訓読みを間違えちゃったりとかするのですが、原稿読みにもトライしてみたいです」
― エンタメコーナーを一緒に伝える軽部アナウンサーの印象は？
「僕ら世代にとって軽部さんは、朝に“いってらっしゃい”をしてくれるお父さんのような存在です。変わらずお元気でお仕事されている姿がいつもすてきです」
― 視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。
「マンスリーエンタメプレゼンターということで1か月、皆さんの朝にお供させていただきます。僕で大丈夫かな？という気持ちもありますが、皆さんに少しでも多くの笑顔を届けられたらと思います。精一杯頑張りますので、よろしくお願いします」
「今月のエンタメプレゼンターは、国民的アーティスト、Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架さん！卓越したミュージシャンとしての才能だけでなく、映画に初出演したり、バラエティなどマルチに大活躍されていて、どんなプレゼンをしてくださるのか今から楽しみです。さらには、故郷・長野やアニマルをこよなく愛し、いつも笑顔で癒やしてくれる、“りょうちゃん”の人間的な魅力も、たっぷりお伝えしていきます。藤澤さんが、『めざましテレビ』と奏でる予測不可能な“ハーモニー”に、ぜひご期待ください！」
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセス藤澤涼架、人気歌手撮影の自然体ショット
◆藤澤涼架「めざましテレビ」9月エンタメプレゼンターに決定
藤澤は、6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場し、生原稿読みや食リポなどを行い、7時台からはMCとして番組終了まで登場。エンタメ担当の軽部真一アナウンサーと共に、さまざまなエンタメニュースを伝えてゆく。
藤澤はMrs. GREEN APPLEのキーボード担当。長野県出身。Mrs. GREEN APPLEはデビュー10周年を迎える2025年を“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、さまざまなプロジェクトを敢行中。7月にアニバーサリーベストアルバム「10」をリリースし、2日間で10万人を動員するライブを神奈川・山下ふ頭特設会場で行った。全国で展覧会を開催し、また日本人アーティスト史上初めて、ライブフィルムとドキュメンタリーの2作の映画を11月に同時公開する他、10月から12月にかけて12公演で55万人を動員予定の過去最大規模となる5大ドームツアーを開催する。（modelpress編集部）
◆藤澤涼架コメント
― エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？
「ものすごく嬉しかったです。あの『めざましテレビ』にマンスリーエンタメプレゼンターで出演させていただけるということで、うれしいと同時に背筋が伸びる思いですが、しっかり頑張りたいと思います」
― メンバーの大森元貴さん、若井滉斗さんの反応は？
「とても喜んでくれました。それと同時に、普段（言葉が）かみかみであったり、おっちょこちょいなところもあるので心配もされました」
― 早起きは得意ですか？
「ミセスのメンバー3人の中では得意な方なのですが、早朝から元気よく過ごせるのか？ドキドキではあります」
― 「めざましテレビ」のイメージは？
「物心つく前からずっと放送されているので、僕にとってすごく安心感のある番組です」
― エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？
「動物が大好きなので、『今日のわんこ』を自分が出演しながら見られるのがすごくうれしいです。そして普段は（言葉が）かみかみだったり、音読みと訓読みを間違えちゃったりとかするのですが、原稿読みにもトライしてみたいです」
― エンタメコーナーを一緒に伝える軽部アナウンサーの印象は？
「僕ら世代にとって軽部さんは、朝に“いってらっしゃい”をしてくれるお父さんのような存在です。変わらずお元気でお仕事されている姿がいつもすてきです」
― 視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。
「マンスリーエンタメプレゼンターということで1か月、皆さんの朝にお供させていただきます。僕で大丈夫かな？という気持ちもありますが、皆さんに少しでも多くの笑顔を届けられたらと思います。精一杯頑張りますので、よろしくお願いします」
◆チーフプロデューサー：佐々木渉氏（フジテレビ）コメント
「今月のエンタメプレゼンターは、国民的アーティスト、Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架さん！卓越したミュージシャンとしての才能だけでなく、映画に初出演したり、バラエティなどマルチに大活躍されていて、どんなプレゼンをしてくださるのか今から楽しみです。さらには、故郷・長野やアニマルをこよなく愛し、いつも笑顔で癒やしてくれる、“りょうちゃん”の人間的な魅力も、たっぷりお伝えしていきます。藤澤さんが、『めざましテレビ』と奏でる予測不可能な“ハーモニー”に、ぜひご期待ください！」
【Not Sponsored 記事】