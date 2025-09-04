【愛の、がっこう。第9話】愛実、学校を飛び出し警察署へ
【モデルプレス＝2025/09/04】女優の木村文乃が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場「愛の、がっこう。」（毎週木曜よる10時〜）の第9話が、4日に放送される。
【写真】ラウール、ベッドで木村文乃を見守る姿
本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大きな隔たりを越えて惹かれ合うラブストーリー。堅い家庭で育ったまじめすぎる高校教師・小川愛実（木村）が、文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール／Snow Man）に言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていくも、さまざまな批判や非難、憎しみ、嫉妬が容赦なく2人を襲う。
1人暮らしを始めて自立しようと家を出る小川愛実（木村）を、なんとしても阻止しようとする父・誠治（酒向芳）。母・早苗（筒井真理子）は誠治を羽交い締めにし、愛実の手助けをする。なんとか“脱走”に成功し、町田百々子（田中みな実）の家へとたどり着く愛実。
一方、ホストクラブ「THE JOKER」に警察の強制捜査が入ったことが報道されていた。百々子は警察沙汰になった以上、カヲルとは絶対に関わるなと愛実に忠告する。
カヲル（ラウール）も警察で事情聴取を受ける。最後に調書を渡され、間違いがないか確認するように言われるが、識字に問題を抱えるカヲルはそれを読むことができない。学校で、愛実は教頭らにカヲルと会っていないかとくぎを刺される。そんな中、佐倉栄太（味方良介）が愛実に声をかける。「THE JOKER」のニュースを見た佐倉はカヲルが調書を読めずに不利益を被るかもしれないと話し、今まで隠していた本心を伝える。それを聞いた愛実は学校を飛び出していく。警察署に着いた愛実は、担当の刑事にカヲルの事情を話し、配慮してほしいと必死に訴える。
その様子を、カヲルの母・香坂奈央（りょう）が見ていた。今だけ助けても何も変わらない、同情は残酷だと奈央に言われてしまう愛実。警察署を出た愛実は、「THE JOKER」の社長・松浦小治郎（沢村一樹）に声をかけられる。
