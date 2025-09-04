【残暑】赤福の水ようかん・新食感のかき氷 暑さ吹き飛ばす「ひんやりスイーツ」全国の「うまいもの」が福岡に
各地の人気グルメを集めた「全国うまいもの大会」が、福岡市の百貨店で始まりました。ことしは厳しい残暑を吹き飛ばしてくれそうな、ひんやりスイーツが勢ぞろいです。
大丸福岡天神店で始まった毎年恒例の「全国うまいもの大会」。北海道から沖縄まで、全国27都道府県から53店が出店しています。
■中村安里アナウンサー
「今回の目玉はひんやりスイーツということで、ソフトクリームやかき氷など、暑さを吹き飛ばす商品が並んでいます。」
大阪からやってきた店では、新食感のかき氷が楽しめます。
■店の人
「自家製のミルクアイスを削っています。」
専用の機械で削っているのは、氷ではなく自家製のミルクアイスです。糸のように細かく削るため、ふわふわ食感に仕上がります。
■中村アナウンサー
「口の中でとろけていきます。ミルクを削っているというだけあって濃厚ですし、イチゴのソースがよく合いますね。体の中からひんやりします。」
■訪れた人
「おいしいです。きょうは暑いからアイスを食べて涼しく帰ろうかなと。」
「ちょっと暑いというのもありますし、見たときにおいしそうだなと思ったので。」
さらに、整理券を求めて朝から長い行列ができていたのは、赤福の水ようかんです。人気の「赤福餅」は常温保存で夏場は販売できないため、今回、冷たい水ようかんが初めて販売されています。
このほか、大人気の「551HORAI（ほうらい）」の豚まんに、卵黄が濃厚な名古屋コーチンの親子丼など、全国各地の人気グルメが味わえます。
■博多大丸 広報担当・立石幸菜さん
「天気予報でもまだまだ暑い日が続きそうですので、ぜひ大丸で涼んでもらうという意味でも、ひんやりスイーツを楽しんでいただけたらと思っています。」
絶品グルメとひんやりスイーツが楽しめる「全国うまいもの大会」は、8日（月）まで開かれています。
※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月3日午後5時すぎ放送