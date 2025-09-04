各地の人気グルメを集めた「全国うまいもの大会」が、福岡市の百貨店で始まりました。ことしは厳しい残暑を吹き飛ばしてくれそうな、ひんやりスイーツが勢ぞろいです。

大丸福岡天神店で始まった毎年恒例の「全国うまいもの大会」。北海道から沖縄まで、全国27都道府県から53店が出店しています。



■中村安里アナウンサー

「今回の目玉はひんやりスイーツということで、ソフトクリームやかき氷など、暑さを吹き飛ばす商品が並んでいます。」





9月に入っても厳しい残暑が続く中、少しでも涼しさを感じてほしいと、会場にはひんやりスイーツがずらりとそろいました。

大阪からやってきた店では、新食感のかき氷が楽しめます。



■店の人

「自家製のミルクアイスを削っています。」



専用の機械で削っているのは、氷ではなく自家製のミルクアイスです。糸のように細かく削るため、ふわふわ食感に仕上がります。

■中村アナウンサー

「口の中でとろけていきます。ミルクを削っているというだけあって濃厚ですし、イチゴのソースがよく合いますね。体の中からひんやりします。」



■訪れた人

「おいしいです。きょうは暑いからアイスを食べて涼しく帰ろうかなと。」

「ちょっと暑いというのもありますし、見たときにおいしそうだなと思ったので。」



さらに、整理券を求めて朝から長い行列ができていたのは、赤福の水ようかんです。人気の「赤福餅」は常温保存で夏場は販売できないため、今回、冷たい水ようかんが初めて販売されています。

このほか、大人気の「551HORAI（ほうらい）」の豚まんに、卵黄が濃厚な名古屋コーチンの親子丼など、全国各地の人気グルメが味わえます。

■博多大丸 広報担当・立石幸菜さん

「天気予報でもまだまだ暑い日が続きそうですので、ぜひ大丸で涼んでもらうという意味でも、ひんやりスイーツを楽しんでいただけたらと思っています。」



絶品グルメとひんやりスイーツが楽しめる「全国うまいもの大会」は、8日（月）まで開かれています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月3日午後5時すぎ放送