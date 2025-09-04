今日4日午前3時に台風15号が発生。台風15号は今日4日午後に、九州に接近または上陸の恐れがあります。台風の北側や東側に活発な雨雲が広がり、台風の接近前から九州から関東にかけて大雨となる恐れがあります。大雨災害に警戒が必要です。広く雨が降るため、猛暑は和らぐでしょう。

台風15号が接近前から非常に激しい雨の恐れ

今日4日午前3時に奄美大島の東で台風15号が発生しました。台風15号は今後は種子島付近を北上し、午後には九州に接近または上陸の恐れがあります。台風周辺の湿った空気が流れ込むため、台風が接近する前から雨が強まるでしょう。





九州南部や四国、近畿、東海は雨や雷雨で、午後は非常に激しい雨(1時間50ミリ以上80ミリ未満)や激しい雨(1時間30ミリ以上50ミリ未満)の降る所があるでしょう。九州北部や中国地方は昼頃から雨雲がかかり、局地的に雨が激しく降りそうです。関東も雨が降ったりやんだりで、夜遅い時間ほど雨脚が強まるでしょう。北陸や東北北部は大体晴れますが、にわか雨の所がありそうです。北海道はおおむね晴れるでしょう。なお、宮崎県や大分県では今日4日昼過ぎから夜遅くにかけて、高知県、徳島県、愛媛県では今日4日夕方から5日朝にかけて、愛知県や岐阜県、三重県では今日4日夕方から5日昼前にかけて、静岡県では今日4日夜のはじめ頃から5日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

雨で猛烈な残暑は一時的に収まる

広く雨が降るため、昨日3日まで続いていた猛烈な残暑は一時的に収まるでしょう。



最高気温は、九州から東北南部にかけて昨日4日より低く、猛暑日(最高気温35℃以上)地点はなくなる見通しです。東京都心は29℃と、昨日4日より8℃低くなるでしょう。24日ぶりに真夏日から解放される見込みです。