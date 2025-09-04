2024年3月に発覚した、ドジャース・大谷翔平の元専属通訳・水原一平受刑者（40）による「違法賭博事件」。水原の賭けを通じて、大谷の口座から約1700万ドル（約26億円）の送金を受けていた胴元、マシュー・ボウヤー（50）は8月29日（米現地時間）、違法にスポーツ賭博を運営していたたとして、米連邦地裁から1年1日の拘禁刑を言い渡された。

【写真】ボウヤーが自費出版した“暴露本”の表紙。フレッチャーやボウヤーとポーカーに興じる水原一平

ボウヤーは判決言い渡しの直前、米カリフォルニア州の自宅でノンフィクションライター・水谷竹秀氏の取材に応じていた。ボウヤーやその仲間は、水原を通じて“大谷マネー”の恩恵に預かろうとしていたという--水谷氏がレポートする。（文中敬称略）【前後編の後編。前編から読む】

水原がスタバで語った「大谷ビジネスへの関与」

ボウヤーは元エンゼルスのデビッド・フレッチャー内野手と友人関係にあった。ボウヤーはフレッチャーを通じて、エンゼル・スタジアムに何度か訪れていた。しかし球場で水原と会っても簡単な挨拶を交わす程度で、それ以上の会話にはならなかったという。

「一平はすでに私が運営するスポーツ賭博に賭けまくっていた。球場では近くに翔平がいたため、私とは話しにくかったのかもしれない 」（ボウヤー）

水原との出会いは2021年9月のポーカーゲームだった。その場で水原はボウヤーのスポーツ賭博サイトにアカウントを開設し、間もなく賭け始めた。胴元と顧客の関係としてやり取りを続けたが、主にはスマホのメッセージ上でのものだった。たまに電話で話をすることがあったが、ボウヤーが水原に対して抱いていたのは、“寡黙で臆病”という印象だったようだ。

球場外で水原と接したことはあるか--そう問うと、「スターバックスのカフェで、俺の友人と3人で会った記憶がある」と明かした。

「2023年末か年明けだったと思う。一平の支払いが滞っていたんだ。最初、俺と一平が2人でテーブルに座った時、『いつ支払えるの？』と聞くと、一平は『必ず支払うから、もう少しだけ待ってほしい』と言っていたね」

水原がボウヤーのスポーツ賭博に賭け始めた時、アカウントの資金は8000ドルだった。その後水原は負け続け、ボウヤーに資金の限度額を引き上げるよう要求。最終的には2400万ドル（約35億7000万円）まで引き上がった。しかし水原はその資金も使い果たしてしまったために、ボウヤーはその件を催促したのだという。

その話の後に合流したボウヤーの友人は水原に、大谷に関連するビジネスの提案をしていたという。

「友達が一平に、『大谷の名義を借りて、新たな日本酒のブランドを立ち上げたい。協力してもらえないか？ どうかな』と持ちかけたんだ。すると一平は、『すまない、そういう話は代理人のバレロが管轄しているんだ。彼を通じないとダメで、僕ができることは限られている』と返していたよ」

このボウヤーの友人は、ボウヤーの違法賭博ビジネスを仲介していた1人だった。大谷に関連したビジネスについては当時、安全なものから危険なものまで、多くの人物が水原を通じて話をつけようとしていたことが想像できる。

狙われる“大谷マネー”

このカフェでの出来事から数か月後、違法賭博事件が発覚した。水原は米連邦地裁から禁錮4年9か月を言い渡され、今年6月半ばからペンシルベニア州の刑務所に収監されている。しかしボウヤーはいまだに、水原の負け分である2400万ドルの支払いを受けていないという。今後、水原に返済を要求するのかと尋ねると、ボウヤーは言った。

「そのつもりはないよ。水原が今後、そんな大金を手にすることはないから」

大谷の広告収入は年間約1億ドル（約145億円）あると報じられている。ビデオリサーチが発表した2025年の上半期のテレビCM出稿動向によると、大谷をCMに起用する会社は21社にのぼっている。

“大谷マネー”をめぐっては、この水原の違法賭博事件以外にもトラブルが起きていた。ひとつは、2021年に広告塔となった仮想通貨取引所が経営破綻したことで、その翌年に投資家たちから提訴されたこと（のちに棄却）。もうひとつは、2024年にハワイに購入した別荘をめぐり、ディベロッパーから代理人・バレロと大谷本人が今年8月に訴えられた件だ。ともに広告起用について、大谷サイドと衝突している。

水原の違法賭博について、大谷はスキャンダル後の会見で「彼（水原）がそういうことをしていたというのも全く知りませんでした」と関係を否定。その“無実”は法廷で証明された。ストイックに野球に打ち込み、前代未聞の“二刀流”による活躍を続けている大谷だが、その存在が脚光を浴びるほど、“大谷マネー”を狙って触手を伸ばす人間は後を絶たないだろう。

間もなく収監されるボウヤー。水原とともに塀のなかから、大谷の活躍を見届けるのだろうか--。

（了。前編から読む）

【プロフィール】水谷竹秀（みずたに・たけひで）／1975年、三重県生まれ。上智大卒。新聞記者、カメラマンを経てフリーに。2004〜2017年にフィリピンを中心に活動し、現在は拠点を日本に移す。2011年『日本を捨てた男たち』で開高健ノンフィクション賞を受賞。最新刊は『ルポ 国際ロマンス詐欺』（小学館新書）。2022年3月下旬から5月上旬にはウクライナで戦地を取材した。