ゴンチャから巨峰を満喫できる秋限定デザートティーが発売だよ〜まだまだ暑い日にぴったりのドリンク勢ぞろい。
ゴンチャは、2025年9月4日から期間限定で巨峰が主役のデザートティーを販売します（一部店舗を除く）。
ジューシー＆濃厚♡贅沢ティーで秋を満喫
旬の巨峰を存分に楽しめる多彩なデザートティーシリーズ「あふれる巨峰」。深みのあるブラックティーに、みずみずしい巨峰ゼリーと濃厚な巨峰ソースを組み合わせ、巨峰の豊かな味わいを引き立てます。
「あふれる巨峰」のラインアップは、以下の通り。
・あふれる巨峰 ミルクティー（ICED/M）
コク深いブラックティーに、巨峰の甘みをぎゅっと閉じ込めたゼリーとソースをプラス。さらにシトラスチーズミルクフォームを重ね、スイーツのような贅沢感と巨峰の魅力をたっぷり楽しめる、濃厚ミルクティーです。
追加トッピングは1つまで対応可能。
価格は650円。
・あふれる巨峰 ジェラッティー （FROZEN/M）
シャリッと食感が楽しい、巨峰を存分に感じるフローズンドリンク。ブラックティーをベースに、濃厚な巨峰ゼリーとソースを合わせ、シトラスが香るチーズミルクフォームをトッピング。
飲むスイーツのような、贅沢で満足感たっぷりの1杯です。
甘さ・氷の量は変更不可で、追加トッピングは1つまで対応可能。
価格は680円。
・あふれる巨峰 ティーエード（ICED/M）
ブラックティーに、巨峰の魅力を詰め込んだゼリーとソースを加えた贅沢なフルーツティー。豊かな風味のブラックティーが、巨峰の深い味わいをしっかり引き立て、絶妙なハーモニーを楽しめます。
追加トッピングは2つまで対応可能。
価格は650円。
・あふれる巨峰 スパークリングティー（ICED/L）
豊かな香りのブラックティーに、濃厚な巨峰ソースとゼリーをプラス。シュワっと爽快なスパークリングティーに仕上げ、みずみずしい果汁の甘みと酸味の絶妙なバランスを楽しめます。
氷の量は変更不可で、追加トッピングは1つまで対応可能。
ミルクフォームのトッピングはできません。
価格は740円。
・巨峰 ゼリー
ジューシーな巨峰の味わいをぎゅっと閉じ込めたゼリー。濃厚な甘みと香りが広がり、飲みごたえもアップします。特に、「アールグレイティー」や「阿里山ウーロン ミルクティー」と相性抜群。「マンゴー阿里山 ティーエード」との組み合わせもおすすめです。
価格は90円。
※価格はすべて税込です。
