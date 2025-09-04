ゴンチャから巨峰を満喫できる秋限定デザートティーが発売だよ〜まだまだ暑い日にぴったりのドリンク勢ぞろい。

ゴンチャは、2025年9月4日から期間限定で巨峰が主役のデザートティーを販売します（一部店舗を除く）。

ジューシー＆濃厚♡贅沢ティーで秋を満喫

旬の巨峰を存分に楽しめる多彩なデザートティーシリーズ「あふれる巨峰」。深みのあるブラックティーに、みずみずしい巨峰ゼリーと濃厚な巨峰ソースを組み合わせ、巨峰の豊かな味わいを引き立てます。

「あふれる巨峰」のラインアップは、以下の通り。

・あふれる巨峰 ミルクティー（ICED/M）

コク深いブラックティーに、巨峰の甘みをぎゅっと閉じ込めたゼリーとソースをプラス。さらにシトラスチーズミルクフォームを重ね、スイーツのような贅沢感と巨峰の魅力をたっぷり楽しめる、濃厚ミルクティーです。

追加トッピングは1つまで対応可能。

価格は650円。

・あふれる巨峰 ジェラッティー （FROZEN/M）

シャリッと食感が楽しい、巨峰を存分に感じるフローズンドリンク。ブラックティーをベースに、濃厚な巨峰ゼリーとソースを合わせ、シトラスが香るチーズミルクフォームをトッピング。

飲むスイーツのような、贅沢で満足感たっぷりの1杯です。

甘さ・氷の量は変更不可で、追加トッピングは1つまで対応可能。

価格は680円。

・あふれる巨峰 ティーエード（ICED/M）

ブラックティーに、巨峰の魅力を詰め込んだゼリーとソースを加えた贅沢なフルーツティー。豊かな風味のブラックティーが、巨峰の深い味わいをしっかり引き立て、絶妙なハーモニーを楽しめます。

追加トッピングは2つまで対応可能。

価格は650円。

・あふれる巨峰 スパークリングティー（ICED/L）

豊かな香りのブラックティーに、濃厚な巨峰ソースとゼリーをプラス。シュワっと爽快なスパークリングティーに仕上げ、みずみずしい果汁の甘みと酸味の絶妙なバランスを楽しめます。

氷の量は変更不可で、追加トッピングは1つまで対応可能。

ミルクフォームのトッピングはできません。

価格は740円。

・巨峰 ゼリー

ジューシーな巨峰の味わいをぎゅっと閉じ込めたゼリー。濃厚な甘みと香りが広がり、飲みごたえもアップします。特に、「アールグレイティー」や「阿里山ウーロン ミルクティー」と相性抜群。「マンゴー阿里山 ティーエード」との組み合わせもおすすめです。

価格は90円。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部