天海祐希が主演を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ『緊急取調室』第5シーズンがクランクインを迎え、初回放送日が10月16日に決定した。

参考：『緊急取調室 THE FINAL』新予告映像＆場面写真公開 天海祐希&石丸幹二からのコメントも

天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取 調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班」（通称・キントリ）のメンバーとともに、 数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』。井上由美子が手がける完全オリジナル脚本をベースに、「取調室」という名の“密室の戦場”で行われる“銃も武器も持たない生身の人間同士の死闘”を描いた本作は、2014年1月期に放送されるや大きな話題に。これまで連続ドラマ4作品（2014年1月期、2017年4月期、2019年4月期、2021年7月期）に加え、ドラマスペシャル2作品（2015年9月、2022年1月）を世に送り出し、人気シリーズとして不動の地位を確立してきた。

そんな『緊急取調室』が12年の時を経てついに完結へ。木曜ドラマ枠で連続ドラマの第5シーズンが放送され、12月26日に劇場版『緊急取調室 THE FINAL』が公開される。

先日クランクインを迎えた本作。座長・天海をはじめ、梶山勝利役の田中哲司、玉垣松夫役の塚地武雅、菱本進役のでんでん、小石川春夫役の小日向文世らキントリメンバー、さらには捜査一課の名コンビ「もつなべ」こと、渡辺鉄次役の速水もこみちと監物大二郎役の鈴木浩介というおなじみの面々が、久々に取調室セットで顔を合わせた。一同はいよいよ始まる撮影と信頼する仲間たちとの再会を喜び、 本番直前まで談笑。だが、いざ撮影となると息ぴったりのかけ合いを披露。そのチームワークと仲睦まじさは、撮影合間の記念撮影でも健在で仲良く肩を組む様子などが見られた。どんなに仲が良くても、決して馴れ合いにはならず、締めるところは締める。そんなプロ意識が随所で感じられるクランクインとなった。

さらに、9月4日21時よりテレビ朝日系で放送される木曜ドラマ『しあわせな結婚』の中で、『緊急取調室』第5シーズンの本編映像を使用した15秒の予告映像が初公開されることも決定した。（文＝リアルサウンド編集部）