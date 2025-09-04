11月28日に全国公開される北川景子主演映画『ナイトフラワー』の本予告と本ポスタービジュアルが公開された。

『ミッドナイトスワン』などの内田英治が原案・脚本・監督を手がけた本作は、昼はパート、夜はスナックで働くギリギリの生活の中で、やがて2人の子供の夢を叶えるためにドラッグの売人になることを決意する母親を描いたヒューマンサスペンス。エンディングテーマは世界的ピアニストの角野隼斗が手がける。

北川は、ほぼスッピンで顔を崩して大きく笑い、関西弁でまくし立て、泣きじゃくり、夜のネオン街を全力で駆け回る強くたくましい母・永島夏希を演じ、森田望智が夏希のボディガードとしてシスターフッドを繰り広げる格闘家・芳井多摩恵役を務める。そのほか、Snow Manの佐久間大介、本作が俳優デビューとなるSUPER BEAVERの渋谷龍太、渋川清彦、池内博之、田中麗奈、光石研らが共演に名を連ねている。

映画『ナイトフラワー』本予告 公開された本予告は、子供の前で、夏希（北川景子）が絞り出すような声で泣き崩れるシーンからスタート。苦しい生活を送る母親・夏希と、孤独を抱える格闘家・多摩恵の2人が出会い、ドラッグの売として生きていくことを決めた瞬間が切り取られる。危険な世界に足を踏み入れた夏希の思いはただひとつ、「子供たちに夢を見させてあげたい」ということ。その決意は固く、街の麻薬密売の元締めのサトウ（渋谷龍太）に「もっと稼ぎたい」と直談判まで。そんな夏希を値踏みするようなサトウの怪しい視線、そして「今がどれだけヤバイ状況かわかってんだろ！」と幼馴染の多摩恵を心配し声を荒げる海（佐久間大介）のセリフが、2人が後戻りできない状況であることを匂わせる。

あわせて公開された本ポスタービジュアルには、互いに孤独だった夏希と多摩恵が出会い、肩を組みながら、弾けるような笑顔で街を駆け抜ける一瞬が捉えられ、「ふたつの孤独、ひとつの運命」という言葉が添えられている。また、2人の笑顔とは対照的な切ない表情で見守る海と、冷徹な眼差しを向けるサトウの姿も写し出されている。

なお、本作が「au 推しトク映画」の対象作品となることが決定。土日や祝日も含め、公開期間中はPontaパス会員ならいつでも、同伴者も1名まで一般・大学生1100円、高校生以下900円で鑑賞することができる。（文＝リアルサウンド編集部）