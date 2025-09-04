

中野サンプラザ（写真：Gengorou／PIXTA）

資材価格の高騰や人手不足の深刻化で、建設費の上昇に歯止めがかからない。国は建設技能者の処遇を改善するため、今年末に標準労務費を作成・勧告することにしており、さらなる建設費の上昇は避けられない見通しだ。こうした状況に対応するため、インフレリスクに適応した建設工事の発注方法を模索する動きが出てきている。

日本では、建設工事の発注方法はゼネコン（ゼネラル・コントラクター＝一般請負業者）や工務店に建設費の総額で発注する「総価一括請負方式」が一般的だ。しかし、インフレ経済が続いてきたアメリカや欧州などでは工種ごとにコスト情報を開示して発注する「オープンブック・コスト＋フィー方式」が標準的な発注方法として普及している。

日本では1990年代半ばからデフレが続いてきたため、超高層オフィスビルやタワーマンション、市街地再開発事業など、請負金額が大きく工期が長い大型工事でも「総価一括請負方式」で発注されてきたが、インフレリスクが顕在化したことで公共工事では入札不調が相次ぎ、複合施設「中野サンプラザ」（東京・中野）など大規模再開発や三菱商事グループの洋上風力発電の大型プロジェクトが頓挫するなどの問題が表面化している。

果たして建設費の上昇によって、建設業は日本独特の商慣習を見直し、インフレ対応型のビジネスモデルへと変革していくのか。2回に分けてレポートする。

修繕工事でも高まる透明性要求

今年3月に公正取引委員会がマンションの大規模修繕工事で談合の疑いがあるとして、長谷工リフォームなど約20社に調査に入った。6月には管理組合の修繕会合に施工業者が住民になりすまして入り込んでいたという事件も報じられた。建設費の上昇がマンションの修繕積立金不足が懸念されるなか、日本リノベーション・マネジメント協会（RM協会、会長・小田和幸氏）への問い合わせが増えている。

RM協会は大規模修繕工事のコスト透明性と公正性を確保しようと2012年に設立された団体で、「オープンブック方式」の普及に取り組んできた。国交省の報告書にも取り上げられ、建設業界ではよく知られているが、日本ではオープンブック方式そのものに馴染みがないだけに、いまだに認知度向上が課題となっている。

オープンブック方式は、コスト（原価）、施工体制、支払い状況に関する情報を全て発注者に開示することを原則とした発注方法である。受注業者が開示したコストにフィー（利潤等）を加えたものが建設費となる。発注者は専門工事会社の選定・発注、資材の調達など事業を推進するCM（コンストラクション・マネジメント＝施工管理）会社と契約を結び、CM会社がコスト、品質、スケジュールを管理しながら工事を推進する。





CMには大きく分けて、CMサービスだけを提供する「ピュアCM」と、契約時にコストの最大保証額を設定して工事が完了した時点でコストが保証額を上回った場合にはその超過分をCM会社が負担する「アットリスクCM」がある。

RM協会では、大規模修繕に特化したCM業務を「RM」と呼び、日本の実情に合わせて、協会が認定する有資格者であるRM責任者が発注、設計、工程支援のサービスだけを提供する「RMオンリー方式」、オープンブック方式を必須とする「価格開示方式/供廖吻兇RM協会がオープンブックの第三者監査を実施）の3区分で普及に取り組んでいる。

建設コストをどのように算定するか

建設工事の発注者にとって「総価一括請負方式」は、最初に取り決めた契約金額と工期で設計図面通りの建設構造物を得ることができるので、ある意味、手間がかからず便利な発注方法と言える。企業が設備投資を行う場合、最初に投資額と完成時期が確定できれば事業計画を立てやすく資金調達も行いやすい。

問題は建設コストをどのように算定して、適切な価格で契約するか――。

公共工事では、国交省や地方自治体などの発注機関が技術官僚を抱え、建設費の予定価格を自ら算出。競争入札によって建設事業者に価格を競わせ、予定価格を下回った事業者が落札することで適正なコストの実現を図ってきた。民間工事でも、複数のゼネコンから工事費の見積書を取って見積もり合わせしたり、設計監理と施工を分離する「設計監理方式」を採用したりすることで建設費の適正化を図ろうとしてきた。

しかし、マンションの大規模修繕工事で公取委が調査に入るなど、談合疑惑は後を絶たない。発注者が入札や見積もり合わせで価格競争を促そうとしても、建設業者が談合して価格を釣り上げていることを見抜けなければ、結局、高値で契約することになる。設計監理方式も、設計コンサルタント会社と施工会社が結託して工事費の水増しを行っていると、2017年1月に国交省が注意喚起を行うといった問題も明らかになっている。

さらに一括請負方式は下請け業者が重層化しやすく、元請け業者でも施工体制や支払い状況を十分に把握できていないケースが生じる。今年4月に開幕した大阪・関西万博で発生した工事代金未払い問題も、施工体制の重層構造に起因していると考えられる。

オープンブック方式導入が進まなかった原因は「デフレ」

日本では1991年にバブル経済が崩壊し、93年にゼネコン各社が政治家や地方自治体首長に賄賂を贈っていたゼネコン汚職事件が発覚した頃から、建設業界でオープンブック方式の研究が本格化した。不良債権処理が始まった96年頃から外資系金融機関や投資家が日本の不動産投資市場に参入。日本のゼネコンのコスト管理が不透明であるとしてオープンブック方式によるCMを要求し、外資系建設コンサルタント会社のボヴィス・レンドリース・ジャパン（現・レンドリース・ジャパン）や竹中工務店などが実施したのが最初の事例となった。

その後、様々な企業が普及に取り組んだが、日本ではオープンブック方式の導入は進まなかった。最大の原因は「デフレ」と証言するのは、2023年3月に竹中工務店の常務執行役員を退任し、現在は公益財団法人ギャラリーエークワッド理事長を務める関谷哲也氏である。同氏は1991年から2年間、アメリカのCM会社に社命留学し、2004年から8年間、ドイツの竹中ヨーロッパに赴任し、欧米での建設プロジェクトに精通している。現在は国交省が今年5月に立ち上げた「建築分野の中長期的なあり方に関する懇談会」の委員を務める。

関谷氏は、アメリカ留学後に社内でPM（プロジェクト管理）/CMの専門組織を立ち上げて事業化に取り組んだが、「当初は現業部門からの理解が得られなかった」と振り返る。

ゼネコンにとって「総価一括請負方式」のリスクは、想定外のコスト上昇で赤字工事となる「インフレ」と、金利上昇による「資金繰りの悪化」である。そのリスクがデフレと低金利で抑えられ、工事利益を確保できる状況にあれば、オープンブック方式のような手間がかかるコスト管理は必要ない。発注者側も、元請け業者が最初に取り決めた価格と工期通りに工事を完了してくれるのであれば、CM会社と契約してオープンブックで開示される情報をチェックしなくてもよいと考えるだろう。

日本でのオープンブック方式のCM事例は、2011年に発生した東日本大震災の復旧・復興工事で被災自治体の発注業務を独立行政法人都市再生機構（UR）が支援したケースや、透明性・公正性が求められる公共工事を中心に前田建設工業や竹中工務店が実施した案件などに限られているのが実情だ。

しわ寄せは建設労働者の賃金に

日本ではデフレによって「インフレリスク」は顕在化しなかったが、1990年代末から公共事業費の削減が始まると、建設工事の受注競争が激化した。2008年のリーマンショックで建築着工件数も大きく落ち込み、国内建設投資（名目値）はピークだった1996年度の83兆円から2010年度には42兆円と半減。そのしわ寄せは建設労働者の賃金を直撃した。





前年度実績に基づいて算定される公共工事設計労務単価は、1999年度を100として2000年度は87.5に落ち込み、その後も12年連続で下がって2012年度には70.3まで低下した。その影響で建設業の賃金低下が進み、2012年度には全産業の平均年収475万円に対して建設業は72万円少ない403万円、建設技能労働者は116万円少ない359万円となった。

総価一括請負契約では、工種ごとの詳細な内訳を明示せずに、材料と労務費をまとめて積算する「材工一式」が商習慣となってきた。ゼネコンは、協力会社の下請け業者から工種ごとの見積書を提出してもらい、あとはゼネコンの現場経費や利益などを加えるだけで建設工事の見積書を作成できる。「材工一式」で内訳を明示せずに現場の実行予算でやり繰りするなかで労務費に受注競争のしわ寄せが行ったのだろう。

結果的に、建設業の就業者数は1997年の685万人から2010年には498万人へ、うち建設技能者は464万人から341万人へ減少した。その影響が顕在化したのは、2011年に発生した東日本大震災の復旧・復興工事だった。国交省でも人手不足対策に乗り出し、処遇改善を図るため、2012年度から公共工事設計労務単価の引き上げを開始。建設業界に蔓延していた建設技能者の社会保険料未払い問題に対応するため見積書に法定福利費を別枠で明示することを義務づけるなど対策を講じた。

しかし、建設業の賃金は、その後も他産業との格差が縮まらず、就業者数も減少の一途を辿っている。国交省では建設業の担い手の中長期的な育成・確保を図るため「担い手3法」※を2014年、2019年に続き、2024年9月に3回目の改正を実施。その中で「標準的な労務費」を勧告することが盛り込まれ、中央建設業審議会（中建審）で「労務費の基準」を策定する作業が進んでいる。

※担い手3法とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

いかに制度の実効性を確保するか

国交省では、労務費に加えて法定福利費や安全衛生経費など「雇用に必要な経費」も別枠で明示できる標準見積書を作成して普及していく方針だ。材料費と労務費が分離され、経費の内訳も明示されるようになれば、建設費のコスト構造が透明化され、発注者も理解しやすくなる。

問題は、標準的な労務費や経費が標準見積書に反映されるように、いかに制度の実効性を確保するか――。

すでに建設技能者をデータベース化し、就労履歴や技能資格などを登録する「建設キャリアアップシステム（CCUS）」の運用が2019年から始まっており、これまでに技能者の56％に当たる168万人が登録している。

CCUSでは、能力評価に応じたレベル別年収を試算して公表しており、実際に支払われた賃金データをCCUSに登録して比較できるようになれば、実効性が確保できるようになる。

日本独特の商習慣は変わるのか

さらに2026年4月から建築確認申請でのBIM審査がスタートする。BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）とは、建築物を3次元モデルで設計する手法。日本は欧米に比べて導入が遅れていたが、2029年までにはBIM審査を義務化する方向だ。従来の2次元図面から材料の数量を拾い出す作業は手間がかかっていたが、BIMシステムを使えば材料の数量を効率的に算定でき、材料費を正確に計算できるようになる。

建設費の労務費、材料費、経費などが透明化されれば、「オープンブック・コスト＋フィー方式」を導入する環境が整うことになる。すでに中建審では2023年9月にまとめた「請負契約の透明化による適切なリスク分担」と題した報告書で、「オープンブック・コスト＋フィー方式」の制度を検討すべきと提言している。

日本の建設工事の発注方法は、ゼネコンや住宅メーカー・工務店など元請業者との「総価一括請負方式」しか選択肢がなかった。人手不足の深刻化で建設業者の倒産が増え、建設費のインフレがますます進むなかで、日本独特の商習慣を変えないまま、建設業は持続的な産業として生き残ることができるのか。発注者と受注者の間で、インフレのリスク分担のあり方を見直すことが喫緊の課題である。

（千葉 利宏 ： ジャーナリスト）