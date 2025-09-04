進路に悩み家を飛び出した少女を待ち受けるのは!?「気を付けて」と忠告するイケメン青年、迫る殺人鬼の気配【作者に聞く】
高3の夏休み、進路のことで親とケンカをした主人公・折笠風香は、衝動的に家出をしてしまった。家出先の町で出会ったのはミステリアスなイケメン青年。彼は風香に突如「気をつけて」と忠告した。「この町、殺人犯がうろついてるかもしれないから」と。意味ありげな彼の表情。この町に住む祖母の家に夏休み期間中とどまることにした風香だったが、無事にひと夏を過ごせるのか…？風香のすぐ後ろまで連続殺人鬼の手は迫っていた！
■さわやかな空気感に漂うサスペンス…殺人鬼が潜む町で少女が恋と恐怖に揺れる
本作「氷のような夏は恋に溶ける」の魅力について、作者の湊月さんは「夏の田舎町を舞台にした、ある事件を巡るラブサスペンスです」と語る。物語の軸は謎解きよりも登場人物たちの心の動きにあり、「人間ドラマの方が近いかな…？と個人的には感じております」と作品の特徴を説明する。また、「それぞれのキャラクターにも注目していただければと思います」と語っており、人物描写にもこだわりが込められているようだ。
そのなかでも、おすすめのキャラクターは「飄々(ひょうひょう)とした雰囲気をまとったミステリアスな青年が登場します。彼のギャップは魅力です」と話す湊月さん。
物語には恋愛模様も描かれ、ラブサスペンスならではの魅力が広がる。湊月さんは「事件のハラハラと恋愛要素のドキドキ、そして夏のさわやかな空気感を楽しんでもらえる作品に仕上がっているかと思います…！少しでも刺さるものがあったらうれしいです」と読者への思いを語る。
本作は、6年前の女性連続殺人事件が影を落とす町を舞台に、再び起こった刃物事件のなかで過ごす女子高生・風香のひと夏を描くサスペンスである。思わず惹きこまれる人物たちの個性と、その意外な一面が織りなす物語に、きっと心を奪われるはずだ。
取材協力：湊月(@mizunashi1025)
