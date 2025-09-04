仕事で成果が出なくて、悩んでいる。とくに営業職のように、成果がハッキリ数字で見えてくる仕事では、もどかしさを感じている人も多いはずです。特集『ビリギャル本人・小林さやかの人生が変わる「学び方」』では、ビリギャル本人の小林さやかさんが10〜30代のお悩みをスッキリ解説！ 今回は【「ビリ」が秘めるポテンシャル】についてお伝えします。（ビリギャル本人 小林さやか）

「二度と勉強しなくていい人生」手に入れたつもりが…

Q. 営業職をしているのですが、職場で「ビリ」で仕事がしんどいです。

「ビリ」というのは「最下位」を意味するので、きっと営業成績など数値で判断されてしまうもので、なかなか思うように成果が出ない、という状況なのかな。

なにを隠そう私も「ビリ」だったので、気持ちわかります。なんだか否定されているような、誰も認めてくれないような、あの人みたいに上手にできない自分も嫌だし、周りも嫌だし、すねたくなって穴に閉じこもっちゃいたくなる気持ちですよね。

今日は、わたくし「ビリの先輩」から、いくつか言葉を贈らせてください。

小学校のときの自分がキライでした。

ここではないどこかへ行きたい――。

私のことを誰も知らないところで出直したい――。

そう思って、中学受験をさせてくれと親に頼みました。公立の中学に行きたくない一心で、勉強しました。そしてなんとか合格した中学には、エスカレーターで上がれる高校・大学がついてました。やった！ これで二度と勉強しなくていい人生が始まった！ と歓喜し、勉強はきっぱり、卒業させていただいたつもりでした。

中3の時、きれいに学年最下位の成績をとったときは、二度見しました。いつかやるだろうとは思っていたけど、本当にやったか……。我ながら潔くて笑いました。

まあいいや、勉強しなくても、私は人生楽しいんだ。満足しているからいいのだ、と言い聞かせていました。でも、どこかでやっぱり、誰かにちゃんと認められたいという気持ちも、私はもっと本当はやれるんだという気持ちも、ちゃんとありました。

