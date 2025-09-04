好きな水を、好きな場所で。2リットルペットボトル対応【コンフィー】のウォーターサーバーがAmazonに登場中‼
押すだけで、冷水も温水も。コンパクトで頼れる一台【コンフィー】のウォーターサーバーがAmazonに登場!
コンフィーのウォーターサーバーは、電源があればどこでも設置可能なコンパクト設計のウォーターサーバー。幅254×奥行296×高さ384ミリメートルの省スペースサイズで、キッチンやデスク横など、好きな場所に置ける。
市販の2リットルペットボトルに対応し、2種類のキャップが付属。好みの水を選んで使えるため、ミネラルウォーターや浄水など自由にカスタマイズ可能。
冷水（15度以下）は飲料用に、温水（85度以上）はお茶やコーヒーなどに使用でき、従来のポット代わりとしても活躍する。内蔵タンク容量は冷水600ミリリットル、温水770ミリリットル。
操作は簡単で、レバーにコップを押し当てるだけで注水可能。誰でも直感的に使える設計で、日常使いに最適なアイテムだ。
