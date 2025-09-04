「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」（ColBase〈https://colbase.nich.go.jp〉から）

1794年に江戸に現れ、10カ月だけ浮世絵を制作し、姿を消した浮世絵師、東洲斎写楽。謎に包まれたその“正体”は徳島ゆかりの能役者が有力とされている。写楽の研究者や愛好者でつくる徳島の団体は「写楽で町を盛り上げたい」とイベントなどを計画している。（共同通信＝別宮裕智）

写楽の正体とされるのは徳島藩お抱えの能役者斎藤十郎兵衛で、江戸時代の人名辞典にあたる書物に写楽として紹介されているという。愛好家らでつくる「写楽の会」（徳島市）が1997年、斎藤の没年や戒名を記した過去帳でその実在を確認し、信頼性が高まった。

写楽を世に出したのは版元（出版業者）の蔦屋重三郎だ。同会は、NHK大河ドラマ「べらぼう 蔦重栄華乃夢噺」の影響で、写楽にも全国的な注目が集まるとみて、今年「べらぼう記念 しゃらくさい狂歌大会」を開催する。蔦屋重三郎が狂歌に取り組んだことにちなんだ催しで、全国から狂歌を募集し、12月をめどに徳島市で発表会を開く。

同会の田村耕一会長（74）は「来場者が直接作品を持ち込み審査にも参加できるようにしたい」と構想。「この大会をきっかけに、写楽と徳島とのつながりを広く知ってもらいたい」と話す。

同会は斎藤も滞在したと考えられる「役者屋敷」があったというJR徳島駅前から徳島城の跡地に続く道を「写楽通り」と名付けることも提唱。今後、徳島市にも看板設置など協力を呼びかける。「加山雄三さんが住んでいたことにちなんだ神奈川県茅ケ崎市の『雄三通り』や、人気バンド『サザンオールスターズ』にちなんだ『サザン通り』のように、親しみを込めて呼ばれる通りになれば」と田村さん。

同会によると、写楽はドイツの美術研究家が1910年に評伝を刊行後、まず海外で人気に火が付いた。田村さんは「役者の個性や内面をあぶり出すような筆致が海外の人にも受けたのではないか」と分析、「写楽に関心を持つ訪日客も呼び込みたい」と期待を込める。

期待を語る「写楽の会」の田村耕一会長＝7月、徳島市