◇プロ野球 セ・リーグ 巨人5-3ヤクルト(3日、京セラドーム)

巨人は2点のリードを守り切り、ヤクルトを相手に2連勝。2番手としてマウンドに上がった田中瑛斗投手が自身初となる30ホールドを達成しました。

プロ8年目の田中投手は、昨シーズンのオフに現役ドラフトで巨人に移籍。日本ハム時代は先発として起用されていたこともありますが、1軍での最多登板は「4」試合にとどまっていました。しかし今季ここまで51試合に中継ぎとして登板し、防御率2.21をマークするなど好投を継続している田中投手。この日、ヤクルト戦で自身プロ初となる30ホールドを達成しました。

6回2失点の力投を見せた先発・森田駿哉投手の後を引き継ぎ、7回から2番手としてマウンドに上がった田中投手。先頭からテンポ良く2アウトを奪うと、代打・太田賢吾選手には四球を許しましたが、後続を空振り三振に抑え1回を無失点に抑えました。

移籍後、初めてのお立ち台に登場した田中投手は「最高です」と笑顔。「チームに良い場面で使ってもらっているので。ありがたいなと思って投げていました」と、率直な気持ちを口にしました。

巨人の首脳陣に背中を押され、唯一無二の武器となった“シュート”については「シュートで右バッターを困らせるというのは、何にも代えがたい気持ち良さがあるので。ぜひそこを、これからも見てもらいたいなと思います」と語りました。

最後は、次戦に向けて「これからも勝ちの試合、先制した試合をゼロに抑えて、チームの勝ちにつなげていきたいと思いますので。これからも応援よろしくお願いします」と、力強く意気込みました。