もはや公然の秘密となっている、Samsungの三つ折りスマートフォン。そのわりには、なかなか発表されませんね。年内には正式発表ありそうですが…。その三つ折りスマホに最新リーク。こんな機能があるようです。

リバース充電可

テック好きのソフトウェアデベロッパー@TechHighestさんが、Xにアニメーションを3つ投下。これらはSamsungのソフトOne UI 8の機能解説アニメーションの切り出しと思われます。

アニメーションの1つは、三つ折りを開いた状態でリアカメラの下にイヤホンを置いたもの。これ、Samsungの三つ折りスマホはリバース充電に対応するということでしょう。

2つ目のアニメーションも非常にわかりやすく、NFC対応。三つ折りスマホを非接触決済ロゴマークの端末にかざす様子が描かれています。

3つ目のアニメーションからは、ワイヤレス充電に対応すること、ワイヤレス充電は三つ折りを閉じた状態でのみ使えるようだということがうかがえます。

リバース充電はプレミアム機種向けの機能。なくてもいいけど、あると重宝するオマケ的プレミア仕様です。となれば、Samsungの三つ折りは、ただ3つに折れるだけではなく、それ以外のスペックも力をいれるプレミア端末の名に相応しい初代となりそう…。（つまり、とっても高いんでしょう）

