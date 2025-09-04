『愛の、がっこう。』井上由美子×西谷弘が信頼のタッグで描く「“何もできない人たち”の愛すべき物語」
●抜群の身体能力を見せる木村文乃＆ラウール
不器用でまっすぐな高校教師と読み書きの苦手なホストが出会い、学びを通して本当の愛を知っていくフジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』(毎週木曜22:00〜 ※FODでこれまでの全話配信)。『白い巨塔』(03〜04年)や『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』(14年)などを手がけてきた脚本の井上由美子氏と演出の西谷弘氏が、再びタッグを組んでいることでも話題だ。
互いの演出と脚本に対し、「他の人とは作れないキャラクターができます」「小説を読むかのように向き合います」と強い信頼を持って臨んでいる2人に、今作のこだわりや思いを聞いた――。
木村文乃(左)とラウール (C)フジテレビ
○純愛から最も遠く、本気の恋愛に戸惑う存在
高校教師とホストが恋に落ちるという設定だけを見れば、センセーショナルなテーマを扱った激しい恋愛ドラマのように思えるが、実はまっすぐ過ぎるがゆえに過去に過ちを犯してしまった女性と、複雑な家庭環境から読み書きが苦手でホストという職に就かざるを得なかった青年の機微を丁寧に描いた、純愛とも言えるラブストーリーに仕上がっている。
その企画の始まりを聞いてみると、西谷氏は「一昨年くらい前に企画していたドラマが難航してしまったので、新たな企画を井上さんに相談したのがきっかけです。今回の『愛の、がっこう。』がそうなるわけではないのですが、その時は、最後は別れるけども、愛ある別れ…そういうものをやりたいなどの話をしました」と明かす。
ホストを題材としたことについて、井上氏は「もう一回ゼロから考えようと思ったときに、“こんな話はどうですか?”と西谷さんにペライチで提示したのが『愛の、がっこう。』でした。ホストと言えば、純愛から最も遠いイメージの存在だし、ホストを好きになる女性も共感されないでしょう。でも、商売で女性を相手にしているホストだから、本気の恋に戸惑うこともあると思ったんです。これまでの人生が全然重ならない2人が愛し合うということの良さを描きたいなと、いい年してピュアに思いました(笑)」と回想した。
(C)フジテレビ
○初回冒頭で海へ飛び込む踏み切りに注目
木村文乃が演じるまっすぐ過ぎる高校教師の愛実と、ラウールが演じる奔放でありながら陰のあるホストのカヲル。井上氏が語る“重ならない2人”は、キャラクター的にもビジュアル的にも正反対で“お似合いではない”はずなのだが、回を追うごとにどうしても2人を応援し、見守りたくなってしまう、そんなカップリングが実に絶妙だ。
演じる2人の印象を聞いてみると、西谷氏は「木村さんもラウールさんも今回が初めてなのですが、2人とも抜群の身体能力ですね。木村さんは初回の冒頭で海へ飛び込むシーンがあるのですが、1回目のテストからすごく良くて、その後インターバルを置いて本番でも一発OKでした。どちらのカットもコマ送りをして見ると、埠頭の端の同じ位置にギリギリで踏み切って飛び込んでいるんです。改めてご覧になると気付けるかもしれないですね(笑)」と振り返る。
続けてラウールについては、「最初は芝居の話じゃなくてプライベートや生き方について話しました。すごく感情の深い人です。でも、その深さをあえて感じさせずに、アーティストとしてのスタンスでいるのかなと思いました。だから彼にはストレートな感情表現だったり、本心とは裏腹な表情だったり、リハーサルを積んで本番に臨みました」と寄り添った。
●“キャラクターショー”に陥らない脚本術の秘けつ
中島歩(左)と木村文乃 (C)フジテレビ
恋に落ちる2人だけではなく、それ以外の登場人物たちにも多くのドラマが隠れているのが本作の特徴だ。
浮気相手がいながら愛実へ執着する婚約者・洋二(中島歩)を筆頭に、妻を邪険にする愛実の父・ 誠治(酒向芳)と、それを我慢し続ける母・早苗(筒井真理子)。愛実の元彼を寝取ったにもかかわらず友人関係であり続ける百々子(田中みな実)に、一時ホストにハマり改心したが、やがて2人の関係に気付いてしまった生徒の夏希(早坂美海)。
そしてカヲルの母・奈央(りょう)は、養育を放棄していたのにもかかわらずホストになった息子へ金の無心にやってくるという毒親で、ホストクラブの常連客である明菜(吉瀬美智子)も気性が荒く物語をかき回す存在――この登場人物の紹介だけでもかなり濃厚だ。 だが不思議なことに、そのキャラクター性だけを目立たせ、大げさにする物語とはならず、どの人物たちも血の通った人間ドラマとして成立させている。
“キャラクターショー”に陥らない脚本術はどこにあるのか。その秘けつを井上氏に聞くと「私は演出の方との組み合わせで考えます。キャラクターの特徴をはっきり提示したほうがうまくいく演出の方もいますが、西谷さんとやる時は分かりやすい記号は使いたくない。正解はないですが、少なくも我々の間では善悪の分けられない人物を書こうと思っています」と教えてくれた。
これを受け、西谷氏は「井上さんが書かれる脚本のワードを咀嚼(そしゃく)して、逆にセリフのないところでどう作っていくか？を考えます。例えば第1話でいうと、愛実がカヲルに念書を書いてもらうシーンがあるのですが、そこのト書きには“ホストクラブへ単身向かう”と書いてある。そこで、店の前でホスト姿の彼の映像を見た彼女に“チッ”と舌打ちをさせる。彼女のキャラクターがにじみ出て、共感が生まれるかな」と明かした。
第6話より (C)フジテレビ
○徹底して2人だけに寄り添った第6話の挑戦
井上由美子脚本×西谷弘演出だからこそ実現できたと言えるのが第6話だ。この回は、全編45分間の内、なんと42分間が愛実とカヲルの“2人だけの遠足”(＝デート)が描かれ、後半の3分を除いて主要メンバーが一切登場しないという異例の回だった。
井上氏は「私が書いた第一稿はほかのキャストのシーンがあったのですが、中途半端に説明的に入れるより、徹底してこの2人に寄り添ってみようということになりました。2人だけのシーンが続くのはお客さんを退屈させないかドキドキしたんですけど、西谷さんが撮ってくれるなら大丈夫だと、信頼して書きました。実験と言うと大げさですが、トライできて良かったなと思ってます」と手応えを語る。
第6話は「前回の振り返り」が一切なく、まるで別のドラマが始まったかのように、2人のデートから潔く始まっていく。その前話、第5話のラストで、2人の関係が生徒に目撃されてしまったという衝撃で終わったにもかかわらずだ。
この狙いについて、西谷氏は「前回のあらすじよりもまず新しい情報から見せたいと思ったんです。新作の画をまず入れてから、あらすじを途中で紹介していくスタイルをとるようにしています」と説明。そう語るように、「振り返り」は確かに途中で挿入されてはいたのだが、この回の肝は“2人だけ”。その「振り返り」ですら目撃した生徒を映さないという徹底ぶりだった。
井上氏も「普通だと、あそこの振り返りには他の人物も入れますよね。だけどああいう演出をするんですから、なかなか勇気いるなと思いましたが、すごく良かったですね」と納得だった。
●「臭いセリフ」も任せられる信頼関係
井上由美子氏(左)と西谷弘氏
井上氏と西谷氏は、『白い巨塔』から始まり、『エンジン』(05年)、『昼顔』、『シャーロック アントールドストーリーズ』(19年)と、数々のヒット作でタッグを組んできた。
お互いのクリエイターとしての印象を聞くと、井上氏は「私の仕事は二次元で平面なので、それを三次元に立ち上げていく中で、やっぱりリアルだったり、生々しさだったりというところを作っていただかないと、本当につまらないキャラクターになってしまうんです。だけど、西谷さんは極端なことをせず、“その辺にいる愛すべき人”に作ってくれるので、他の人とは作れないキャラクターができますね」と信頼を寄せる。
西谷氏も「井上さんが書かれるものは脚本というより文学です。小説を読むかのように向き合います。単なる説明だけのシーンとか、既視感のあるものを嫌うというところが僕らの中で共通してあるものなので、気が合いますよね。だから本打ち(※脚本打ち合わせ)もすごく短い。脚本を読めばセリフの中に井上さんの思いの全てが詰まっています」と、あうんの呼吸で物語を作っていく過程を明かした。
井上氏は、西谷氏が演出するからこそ書けるセリフがあるという。「ちょっと“臭いセリフ”を書くようにしています。昔見た映画やドラマで残っているのは、変なセリフ、臭いセリフだったりするんです。だけどそれをそのままやられたら、ひどいことになっちゃう(笑)。例えば第6話で言うと、“最悪が楽しいんだよ”というカヲルのセリフがあるのですが、そんな臭いセリフないじゃないですか。だけど西谷さんだったらうまく言わせてくれるかなと思って書きました」。
これについて、西谷氏は「突然、出てくる臭いセリフって、すごく難しいんです。だけど、井上さんの場合だと唐突ではなく、そこまでの文脈がちゃんとあるので、すごく自然に演出できますね」と、この2人の関係だからこそ成立したことを強調した。
○「過去に受けた傷」が特殊能力の人物たち
クライマックスに差し掛かった終盤の展望について、井上氏は「このドラマの登場人物はいろんなことが“できない”人たちなんですね。ここ数年のドラマは特殊能力があったり、事件を解決できたりする人たちが多いんですけど、西谷さんやプロデューサーの栗原(彩乃)さんと“何もできない人たち”の愛すべき物語をつくろうと言ってるんです。私の中では、このドラマの人物の特殊能力は、“過去に受けた傷”だと思って書いてきました。深く傷ついた経験があるから、深く人を愛せる。そんな傷だらけの、2人の結末を見守ってください」とコメント。
西谷氏も「2人とも何もできないなりに一生懸命生きています。2人の生きざまを最後まで楽しんでもらえればと思っています」と呼びかけた。
井上氏と西谷氏が、かつて“禁断の恋”を描いた『昼顔』映画版のラストは、許されない恋をした者たちに下された天罰、破滅だった。それに対し、高校教師とホストという、一見すると“禁断”ではない2人の結末はどうなっていくのか。期待が高まる。
「テレビ視聴しつ」室長･大石庸平 おおいしようへい テレビの“視聴質”を独自に調査している「テレビ視聴しつ」(株式会社eight)の室長。雑誌やウェブなどにコラムを展開している。特にテレビドラマの脚本家や監督、音楽など、制作スタッフに着目したレポートを執筆しており、独自のマニアックな視点で、スタッフへのインタビューも行っている。 この著者の記事一覧はこちら
不器用でまっすぐな高校教師と読み書きの苦手なホストが出会い、学びを通して本当の愛を知っていくフジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』(毎週木曜22:00〜 ※FODでこれまでの全話配信)。『白い巨塔』(03〜04年)や『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』(14年)などを手がけてきた脚本の井上由美子氏と演出の西谷弘氏が、再びタッグを組んでいることでも話題だ。
木村文乃(左)とラウール (C)フジテレビ
○純愛から最も遠く、本気の恋愛に戸惑う存在
高校教師とホストが恋に落ちるという設定だけを見れば、センセーショナルなテーマを扱った激しい恋愛ドラマのように思えるが、実はまっすぐ過ぎるがゆえに過去に過ちを犯してしまった女性と、複雑な家庭環境から読み書きが苦手でホストという職に就かざるを得なかった青年の機微を丁寧に描いた、純愛とも言えるラブストーリーに仕上がっている。
その企画の始まりを聞いてみると、西谷氏は「一昨年くらい前に企画していたドラマが難航してしまったので、新たな企画を井上さんに相談したのがきっかけです。今回の『愛の、がっこう。』がそうなるわけではないのですが、その時は、最後は別れるけども、愛ある別れ…そういうものをやりたいなどの話をしました」と明かす。
ホストを題材としたことについて、井上氏は「もう一回ゼロから考えようと思ったときに、“こんな話はどうですか?”と西谷さんにペライチで提示したのが『愛の、がっこう。』でした。ホストと言えば、純愛から最も遠いイメージの存在だし、ホストを好きになる女性も共感されないでしょう。でも、商売で女性を相手にしているホストだから、本気の恋に戸惑うこともあると思ったんです。これまでの人生が全然重ならない2人が愛し合うということの良さを描きたいなと、いい年してピュアに思いました(笑)」と回想した。
(C)フジテレビ
○初回冒頭で海へ飛び込む踏み切りに注目
木村文乃が演じるまっすぐ過ぎる高校教師の愛実と、ラウールが演じる奔放でありながら陰のあるホストのカヲル。井上氏が語る“重ならない2人”は、キャラクター的にもビジュアル的にも正反対で“お似合いではない”はずなのだが、回を追うごとにどうしても2人を応援し、見守りたくなってしまう、そんなカップリングが実に絶妙だ。
演じる2人の印象を聞いてみると、西谷氏は「木村さんもラウールさんも今回が初めてなのですが、2人とも抜群の身体能力ですね。木村さんは初回の冒頭で海へ飛び込むシーンがあるのですが、1回目のテストからすごく良くて、その後インターバルを置いて本番でも一発OKでした。どちらのカットもコマ送りをして見ると、埠頭の端の同じ位置にギリギリで踏み切って飛び込んでいるんです。改めてご覧になると気付けるかもしれないですね(笑)」と振り返る。
続けてラウールについては、「最初は芝居の話じゃなくてプライベートや生き方について話しました。すごく感情の深い人です。でも、その深さをあえて感じさせずに、アーティストとしてのスタンスでいるのかなと思いました。だから彼にはストレートな感情表現だったり、本心とは裏腹な表情だったり、リハーサルを積んで本番に臨みました」と寄り添った。
●“キャラクターショー”に陥らない脚本術の秘けつ
中島歩(左)と木村文乃 (C)フジテレビ
恋に落ちる2人だけではなく、それ以外の登場人物たちにも多くのドラマが隠れているのが本作の特徴だ。
浮気相手がいながら愛実へ執着する婚約者・洋二(中島歩)を筆頭に、妻を邪険にする愛実の父・ 誠治(酒向芳)と、それを我慢し続ける母・早苗(筒井真理子)。愛実の元彼を寝取ったにもかかわらず友人関係であり続ける百々子(田中みな実)に、一時ホストにハマり改心したが、やがて2人の関係に気付いてしまった生徒の夏希(早坂美海)。
そしてカヲルの母・奈央(りょう)は、養育を放棄していたのにもかかわらずホストになった息子へ金の無心にやってくるという毒親で、ホストクラブの常連客である明菜(吉瀬美智子)も気性が荒く物語をかき回す存在――この登場人物の紹介だけでもかなり濃厚だ。 だが不思議なことに、そのキャラクター性だけを目立たせ、大げさにする物語とはならず、どの人物たちも血の通った人間ドラマとして成立させている。
“キャラクターショー”に陥らない脚本術はどこにあるのか。その秘けつを井上氏に聞くと「私は演出の方との組み合わせで考えます。キャラクターの特徴をはっきり提示したほうがうまくいく演出の方もいますが、西谷さんとやる時は分かりやすい記号は使いたくない。正解はないですが、少なくも我々の間では善悪の分けられない人物を書こうと思っています」と教えてくれた。
これを受け、西谷氏は「井上さんが書かれる脚本のワードを咀嚼(そしゃく)して、逆にセリフのないところでどう作っていくか？を考えます。例えば第1話でいうと、愛実がカヲルに念書を書いてもらうシーンがあるのですが、そこのト書きには“ホストクラブへ単身向かう”と書いてある。そこで、店の前でホスト姿の彼の映像を見た彼女に“チッ”と舌打ちをさせる。彼女のキャラクターがにじみ出て、共感が生まれるかな」と明かした。
第6話より (C)フジテレビ
○徹底して2人だけに寄り添った第6話の挑戦
井上由美子脚本×西谷弘演出だからこそ実現できたと言えるのが第6話だ。この回は、全編45分間の内、なんと42分間が愛実とカヲルの“2人だけの遠足”(＝デート)が描かれ、後半の3分を除いて主要メンバーが一切登場しないという異例の回だった。
井上氏は「私が書いた第一稿はほかのキャストのシーンがあったのですが、中途半端に説明的に入れるより、徹底してこの2人に寄り添ってみようということになりました。2人だけのシーンが続くのはお客さんを退屈させないかドキドキしたんですけど、西谷さんが撮ってくれるなら大丈夫だと、信頼して書きました。実験と言うと大げさですが、トライできて良かったなと思ってます」と手応えを語る。
第6話は「前回の振り返り」が一切なく、まるで別のドラマが始まったかのように、2人のデートから潔く始まっていく。その前話、第5話のラストで、2人の関係が生徒に目撃されてしまったという衝撃で終わったにもかかわらずだ。
この狙いについて、西谷氏は「前回のあらすじよりもまず新しい情報から見せたいと思ったんです。新作の画をまず入れてから、あらすじを途中で紹介していくスタイルをとるようにしています」と説明。そう語るように、「振り返り」は確かに途中で挿入されてはいたのだが、この回の肝は“2人だけ”。その「振り返り」ですら目撃した生徒を映さないという徹底ぶりだった。
井上氏も「普通だと、あそこの振り返りには他の人物も入れますよね。だけどああいう演出をするんですから、なかなか勇気いるなと思いましたが、すごく良かったですね」と納得だった。
●「臭いセリフ」も任せられる信頼関係
井上由美子氏(左)と西谷弘氏
井上氏と西谷氏は、『白い巨塔』から始まり、『エンジン』(05年)、『昼顔』、『シャーロック アントールドストーリーズ』(19年)と、数々のヒット作でタッグを組んできた。
お互いのクリエイターとしての印象を聞くと、井上氏は「私の仕事は二次元で平面なので、それを三次元に立ち上げていく中で、やっぱりリアルだったり、生々しさだったりというところを作っていただかないと、本当につまらないキャラクターになってしまうんです。だけど、西谷さんは極端なことをせず、“その辺にいる愛すべき人”に作ってくれるので、他の人とは作れないキャラクターができますね」と信頼を寄せる。
西谷氏も「井上さんが書かれるものは脚本というより文学です。小説を読むかのように向き合います。単なる説明だけのシーンとか、既視感のあるものを嫌うというところが僕らの中で共通してあるものなので、気が合いますよね。だから本打ち(※脚本打ち合わせ)もすごく短い。脚本を読めばセリフの中に井上さんの思いの全てが詰まっています」と、あうんの呼吸で物語を作っていく過程を明かした。
井上氏は、西谷氏が演出するからこそ書けるセリフがあるという。「ちょっと“臭いセリフ”を書くようにしています。昔見た映画やドラマで残っているのは、変なセリフ、臭いセリフだったりするんです。だけどそれをそのままやられたら、ひどいことになっちゃう(笑)。例えば第6話で言うと、“最悪が楽しいんだよ”というカヲルのセリフがあるのですが、そんな臭いセリフないじゃないですか。だけど西谷さんだったらうまく言わせてくれるかなと思って書きました」。
これについて、西谷氏は「突然、出てくる臭いセリフって、すごく難しいんです。だけど、井上さんの場合だと唐突ではなく、そこまでの文脈がちゃんとあるので、すごく自然に演出できますね」と、この2人の関係だからこそ成立したことを強調した。
○「過去に受けた傷」が特殊能力の人物たち
クライマックスに差し掛かった終盤の展望について、井上氏は「このドラマの登場人物はいろんなことが“できない”人たちなんですね。ここ数年のドラマは特殊能力があったり、事件を解決できたりする人たちが多いんですけど、西谷さんやプロデューサーの栗原(彩乃)さんと“何もできない人たち”の愛すべき物語をつくろうと言ってるんです。私の中では、このドラマの人物の特殊能力は、“過去に受けた傷”だと思って書いてきました。深く傷ついた経験があるから、深く人を愛せる。そんな傷だらけの、2人の結末を見守ってください」とコメント。
西谷氏も「2人とも何もできないなりに一生懸命生きています。2人の生きざまを最後まで楽しんでもらえればと思っています」と呼びかけた。
井上氏と西谷氏が、かつて“禁断の恋”を描いた『昼顔』映画版のラストは、許されない恋をした者たちに下された天罰、破滅だった。それに対し、高校教師とホストという、一見すると“禁断”ではない2人の結末はどうなっていくのか。期待が高まる。
「テレビ視聴しつ」室長･大石庸平 おおいしようへい テレビの“視聴質”を独自に調査している「テレビ視聴しつ」(株式会社eight)の室長。雑誌やウェブなどにコラムを展開している。特にテレビドラマの脚本家や監督、音楽など、制作スタッフに着目したレポートを執筆しており、独自のマニアックな視点で、スタッフへのインタビューも行っている。 この著者の記事一覧はこちら