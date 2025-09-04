大谷のHRを“豪華仕様”で祝福

【MLB】パイレーツ 9ー7 ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）

“増える”枚数にファンは喜びを隠しきれない。ドジャース・大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場すると第2打席で7試合ぶりとなる46号ソロを放った。スポンサー企業も“豪華仕様”で祝福した。

大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは今季、本塁打数に応じてパンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」の画像をX（旧ツイッター）に投稿している。今やお馴染みの祝福となっており、その光景を楽しみにするファンも多い。

今回の投稿を見たファンは「美味しそう」「でも5枚くらいしか食べられないと思う」「これ絶対美味いやつ〜」「わーい、ポップコーンのせ」「そのうちたこ焼きもトッピングしたりして」などの盛り上がりを見せていた。

さらには本塁打から31分後の“即対応”に「ドジャース移籍100枚目〜」「トッピングが少ーし秋っぽい気が……」など節目の枚数や、日々の変化を楽しむファンも見られた。（Full-Count編集部）