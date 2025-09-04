実家の猫が椅子の上でお座りしている、けれども…？たしかにお座りではあるけれども、あまりにも人間臭いその姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で160万表示を突破し、「跳び箱を飛べなかった数十年前の自分を見ているようだぜ…」といった声があがりました。

【写真：実家に帰ったら、ネコが…まるで人間のような『まさかの座り方をする様子』が衝撃的すぎる】

凛々しい微笑みを浮かべた猫ちゃん

Xアカウント「@natsucco」に投稿されたのは、投稿主さんの実家で暮らす、カメラに動じないというキジ白猫ちゃんが、衝撃的な座り方をしている瞬間をとらえた写真。

その日、小さなスツールの上でお座りをしていた実家猫ちゃんは、左右対称の美しいハチワレ模様と、どこか遠くを見ているようなキリッとした目元が印象的。その口元は、まるで満足げな笑みが浮かんでいるかのようにも見えます。

衝撃のポーズ！

上半身だけ見れば普通に座っているように見えるこの写真ですが、実は後ろ足をスツールの外に投げ出し、まるで人間のように腰掛けているのだとか。前足だけはきちんと揃えて座面に置いているため、跳び箱を飛んでいるのでは？とも錯覚してしまいます。

凛々しい表情と大胆すぎるポーズのギャップが絶妙なこの写真は、思わずスクロールを止めて、いつまでも眺めていたくなるほど魅力的です。

本当に猫なのか、思わず投稿主さんも疑ってしまうこの写真は9.3万もの高評価がつき、「背中のファスナー少し開いてますなw」「ねこ…かなぁ？ねこ…かも？」「社会に疲れたサラリーマン？」「箱馬に乗って休憩時間の雑談を楽しむ職工のおっさん」「跳び箱してます？」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「@natsucco」では、投稿主さんのご実家の猫ちゃんたちの他に、まったりとした茶トラの保護猫「ひなた」くんの日常の写真も多数投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「@natsucco」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。