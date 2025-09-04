TikTokアカウント「キルア♂とミケ♀」に投稿されたのは、1匹の猫ちゃんが保護されて家族になるまでの出来事です。「保護して貰って本当に良かったね」「ステキな家族に出会えて良かったね！」「幸せになるんだよ」などのコメントが寄せられ、12万回以上再生されています。

【動画：毎晩外で『鳴き続けていた子猫』が…】

外から子猫の声が…

始まりは、毎晩外から子猫の鳴き声がしたことからだったそう。投稿主さんは、姿が見えない子猫に何日もご飯をあげ続けたといいます。ご飯は毎回空っぽになるものの、猫ちゃんの姿をとらえられないまま数日が過ぎたのだとか。

しかし、明日から雨が続くとの天気予報があり、投稿主さんは猫ちゃんを捕まえることを決心。捕獲器を設置すると、猫ちゃんは30分もしないうちに現れて無事に保護することができたそう！

投稿主さん宅の子に

保護した猫ちゃんは生後2ヵ月ほどの元気な女の子。保護当初は不安そうにずっと鳴き続けていたそうですが、次の日にはもうミルクを飲んだり全力で遊んでいたのだとか！

投稿主さんは、猫ちゃんに「ミケちゃん」という素敵な名前をプレゼント。ミケちゃんはだんだんと投稿主さんにも慣れて、寄り添ってくつろいでくれるようにもなったのだとか。そんなミケちゃんに、投稿主さんは「もうひとりじゃないよ」と声をかけたといいます。

パワフルな女の子

保護当初からとにかく元気なミケちゃんは、毎日が運動会気味なんだとか。他の投稿では、元気いっぱいに遊ぶミケちゃんの様子が投稿されています。

とにかく元気すぎて先住猫のキルアくんもちょっと引き気味なぐらいなんだそう。これからも成長を見守りたくなる、元気なミケちゃんのご紹介でした。

最初にご紹介した投稿は12万回以上再生され「優しい素敵な方と会えて保護して貰って本当に良かったね」「よい飼い主さんに会えて良かったね」など、ミケちゃんの保護への安心と感謝の声が多く寄せられています。

また、「良かったね！幸せにね！」「幸せになりますように」など、ミケちゃんの今後の幸せも願う声も多数寄せられていました。

TikTokアカウント「キルア♂とミケ♀」では、今回ご紹介したミケちゃんや先住猫のキルアくんの日常のワンシーンが投稿されています。

