

ドラマ『ちはやふる−めぐり−』第10話場面カット（C）日本テレビ

當真あみ主演・日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』の第9話が、9月3日よる10時から放送された。また、最終回（10話）のあらすじが公開された。（ネタバレあり）

【写真】當真あみ主演ドラマ『ちはやふる−めぐり−』第10話場面カット 本作は、青春ドラマの金字塔と称された映画『ちはやふる』シリーズの10年後が舞台で、令和の高校生たちの青春を描く。 第9話では、全国大会東京都予選の敗者復活戦がいよいよ最終局面を迎え、運命の最終決戦が描かれた。最終予選は、梅園、北央、瑞沢、アドレの4校による総当たり戦。梅園は、前日に大江奏（上白石萌音）が届けた袴を身に着けて決戦に挑むも、初戦でアドレに負けてしまった。しかし、北央を破り1勝1敗。 最終戦は再び王者・瑞沢との決戦になった。運命のオーダーで、瑞沢OBで主治医の・真島太一（野村周平）のもとで猛特訓を重ねた白野風希（齋藤潤）と、名人・綿谷新（新田真剣佑）から団体戦の極意を伝授された瑞沢のエース・折江懸心（藤原大祐）が対戦することに。藍沢めぐる（當真あみ）は遂に月浦凪（原菜乃華）と激突。そして、読手を務めるのは、凛とした袴姿の大江奏（上白石萌音）。綾瀬千早（広瀬すず）、太一、西田優征（矢本悠馬）、駒野勉（森永悠希）、花野菫（優希美青）、筑波秋博（佐野勇斗）の瑞沢OBも集結し、それぞれの想いを胸に令和の高校生たちの青春を見守る。いよいよ梅園 VS 瑞沢の運命の決戦が始まり、ドラマはクライマックスへ向かう。 9月10日よる10時から放送される最終回では、廃部寸前だった弱小・梅園かるた部が、王者・瑞沢に真っ向勝負を挑む。団体戦は何が起こるかわからない！世紀の大番狂わせなるか！？ 第1話〜第3話と最新話は現在、TVerにて見逃し配信中。【最終回あらすじ】

全国大会出場を懸けた最終予選、めぐる（當真あみ）たち梅園は王者・瑞沢と再戦！負けたら梅園の夏が終わる…。読手を務めるのは、今までめぐるたちを支えてきた奏（上白石萌音）。千早（広瀬すず）や太一（野村周平）らも見守る中、向き合うめぐると凪（原菜乃華）！もう怖くなんかない…。ここまで一緒に汗を流してきた最高の仲間と最高の時間を…！泣いても笑ってもこれが最後！みんなで行くんだ、全国に！翔べ、梅園！涙の最終回！！