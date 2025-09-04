

劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第５弾キービジュアル(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第5弾キービジュアルが公開。併せて解禁PVが公開された。

【動画】公開された『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第5弾キービジュアル解禁PV

アニメ「鬼滅の刃」は、集英社ジャンプ コミックス 1 巻〜23巻で累計発行部数２億2000 万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作はufotable。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった禰豆子（禰は「ネ＋爾」が正しい表記）を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始、2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信。

2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』を開催、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信し、2024 年 2 月からは前作を超える 145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』を開催、5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』を放送・配信した。そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』を三部作として制作することを発表し、第一章 猗窩座再来が７月１８日（金）より公開中。

