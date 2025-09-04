整形公表芸能人のビフォーアフター！ ほしのあき、藤咲凪、ゆめっち…総額2600万を公表の美女も
たびたび明かされる芸能人やインフルエンサーの美容整形事情。最近では、整形する人は少なくなく、どこの箇所をどのように整形したかなどを赤裸々に告白する芸能人も数多く存在する。もちろんリスクは伴うものだが、自身が気になる部分や、コンプレックスを解消することで前向きに生きられるようになる人も多いはず。この記事では美容整形を告白した芸能人たちのビフォーアフターを紹介する。
■ほしのあき
タレントのほしのあきは、人中短縮レーザーを受けたことを告白。「口の中から当てるレーザーで痛みも殆どないし、ダウンタイムもなかったよ」と具体的な感想を明かし「人中1ミリちょっと短くなりました 唇も少しCカールになったよね!?」と変化を説明した。ほしのは「定期的に受けたい施術がまた増えちゃった〜」と、今後の予定もつづっている。ほしのは2011年に騎手の三浦皇成と結婚し、2012年には第1子を出産。最近でも抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっている。
■平瀬あいり
インフルエンサーでモデルの平瀬あいりは「整形して人生変わった」と自身のビフォーアフターの写真を公開。「28歳、整形課金額2600万」と明かしつつ「でも正直、20歳でこの顔だったら人生もっとイージーだった」と吐露した。さらに平瀬は「若さは最強の武器。“バーキンよりも可愛い顔”」とつづり「若いうちに垢抜けしよ。努力するなら今」と呼びかけている。
■新沼希空
元つばきファクトリーの新沼希空は韓国で鼻整形をしたことを告白。YouTubeでは鼻整形の過程を公開しており、ずっと鼻がコンプレックスだったことも明かした。新沼は「ナチュラルでかわいい鼻が理想」とカウンセリングで医師に伝えており、手術後のダウンタイムの様子も公開。1日目から3日目が腫れのピークで、10日目くらいに腫れが引いたと明かした。1ヵ月後には痛みもなく生活に支障がない感じになったと言い「本当にナチュラルにきれいになったなと思うので、やってよかったなって思います」と語った。
AI疑惑が出るほどの美女、整形前もかわいい！
■藤咲凪
元「最終未来少女」で、2児のシングルマザー・藤咲凪は「左右差合わせるために片目の二重幅の埋没と、鼻先曲がってるの真っ直ぐに直してます」と目元と鼻を整形していることを告白。藤咲は、その美ぼうから「AI画像疑惑」が浮上し、アイドル時代にシングルマザーであることを公表して「リアル『推しの子』」と大きな話題となった。
■3時のヒロイン・ゆめっち
お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちは、2022年5月から2023年6月まで体調不良のために休養。その後、YouTubeにて「実は整形してました！」「大幅な顔のアップデートをしました」と告白した。整形した箇所については、鼻を少し高くし、フェイスラインの脂肪吸引と糸リフトをしたことを明かした。その上で、「整形で休んだんだ」と思われるのは違うと言い「お休みの間にアップデートをしたこともあるんですけど、自分の自信をつけるために、1つの手段として整形して。毎日鏡見て“かわいい、今日も最高”っていう、テンションを上げるため」と語っている。
