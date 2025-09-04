ドウェイン・ジョンソンが激やせ まるでAIとファンが反応
「ワイルド・スピード」シリーズなどで知られるロック様ことドウェイン・ジョンソンが、主演作『THE SMASHING MACHINE（原題）』をお披露目したベネチア映画祭で、スリムになったボディを披露。ファンに衝撃を与えているようだ。
【写真】激やせビフォーアフター
PageSixによると、現地時間8月30日に開催されたミュウミュウのイベントにドウェインが来場し、ライトブルーのプリントシャツに黒いパンツを合わせたルックを披露した。するとファンは、岩の様に大きかった彼が一回り小さくなったと、ざわついているそうだ。
X（旧ツイッター）では、「岩（ロック）が小石になった」「私にはAIに見える」「すごく細く見えるけど、病気じゃないことを願う」「6〜7か月前には、まさに筋骨隆々だったのに、これが今の彼だなんて信じられない。こんなに早く筋肉を落とすことなんて出来ないよ」などと反応が寄せられている。
なおドウェインは今年6月に、ポッドキャスト『The Mark Hyman Show（原題）』で、消化器系に長年トラブルを抱えていたことを告白。「あれは2024年のはじめでした。9か月ノンストップで続く仕事に取り掛かる準備をしていた時でした。『なんてことだ。腹に問題を抱えているのに、どうやって乗り越えたらいいんだ。消化がきちんとできないのに』と思ったんです」と話し、古巣WWEでの活動や、映画『レッド・ワン』と『モアナと伝説の海2 』の公開、そして『THE SMASHING MACHINE』の撮影で多忙を極めた2024年に、治療を始めたと明かしていた。
引用：「Dwayne Johnson」インスタグラム（＠therock）
【写真】激やせビフォーアフター
PageSixによると、現地時間8月30日に開催されたミュウミュウのイベントにドウェインが来場し、ライトブルーのプリントシャツに黒いパンツを合わせたルックを披露した。するとファンは、岩の様に大きかった彼が一回り小さくなったと、ざわついているそうだ。
なおドウェインは今年6月に、ポッドキャスト『The Mark Hyman Show（原題）』で、消化器系に長年トラブルを抱えていたことを告白。「あれは2024年のはじめでした。9か月ノンストップで続く仕事に取り掛かる準備をしていた時でした。『なんてことだ。腹に問題を抱えているのに、どうやって乗り越えたらいいんだ。消化がきちんとできないのに』と思ったんです」と話し、古巣WWEでの活動や、映画『レッド・ワン』と『モアナと伝説の海2 』の公開、そして『THE SMASHING MACHINE』の撮影で多忙を極めた2024年に、治療を始めたと明かしていた。
引用：「Dwayne Johnson」インスタグラム（＠therock）