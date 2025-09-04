『愛の、がっこう。』第9話 カヲル、警察で事情聴取を受ける
木村文乃が主演を務め、Snow Manのラウールが共演するドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第9話が今夜放送。カヲル（ラウール）が警察で事情聴取を受ける。
【写真】ドラマ『愛の、がっこう。』第9話 場面カット
本作は、禁断なのに純粋な“愛”を描くオリジナルストーリー。すれ違うことすらないはずの高校教師・小川愛実とホスト・カヲルが出会い、言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていき、大きな隔たりを越えて惹（ひ）かれ合う姿を描く。
■第9話あらすじ
1人暮らしを始めて自立しようと家を出る愛実（木村）を、なんとしても阻止しようとする父・誠治（酒向芳）。母・早苗（筒井真理子）は誠治を羽交い締めにし、愛実の手助けをする。なんとか“脱走”に成功し、百々子（田中みな実）の家へと辿り着く愛実。
一方、ホストクラブ「THE JOKER」に警察の強制捜査が入ったことが報道されていた。百々子は警察沙汰になった以上、カヲルとは絶対に関わるなと愛実に忠告する。
カヲルも警察で事情聴取を受ける。最後に調書を渡され、間違いがないか確認するように言われるが、識字に問題を抱えるカヲルはそれを読むことができない。
学校で、愛実は教頭らにカヲルと会っていないかと釘を刺される。そんな中、佐倉（味方良介）が愛実に声をかける。「THE JOKER」のニュースを見た佐倉はカヲルが調書を読めずに不利益を被るかもしれないと話し、今まで隠していた本心を伝える。それを聞いた愛実は学校を飛び出していく…。
警察署に着いた愛実は、担当の刑事にカヲルの事情を話し、配慮してほしいと必死に訴える。その様子を、カヲルの母・香坂奈央（りょう）が見ていた。今だけ助けても何も変わらない、同情は残酷だと奈央に言われてしまう愛実。警察署を出た愛実は、「THE JOKER」の社長・松浦小治郎（沢村一樹）に声をかけられ…。
木曜劇場『愛の、がっこう。』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
