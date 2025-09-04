競馬学校（千葉県白井市）の騎手課程第４２期生に退学者、留年者が相次ぎ、来春デビューする新人騎手がいなくなったことが３日、分かった。４２期生は応募者１９２人の難関を突破した７人が２３年４月に入学したが、ルールを守れなかったり、体重維持などの問題で４人が退学、３人が留年。８月初旬の時点でゼロとなり、例年実施されている模擬レース、卒業式も行われない。

競馬学校では技術面だけではなく、法令、規則、コンプライアンスの遵守（じゅんしゅ）徹底について教育しているが、卒業者なしは１９８２年の開校以来、初の事態。ＪＲＡは「第４２期生として合格した全生徒が退学及び教育期間の延長により０名になったことは事実であり、その責任を重く受けとめております」とコメントを出した。

今後については法令遵守のもと、自主性、自律性を正しく理解し実践する力を養うことに注力する。そのうえで、「公正確保の担い手である騎手という職業に求められる高いレベルでの意識を形成できるように、さらなる教育環境の改善、教育カリキュラムの充実に努めてまいります」と方針を示した。