北川景子＆森田望智が刹那的な笑顔、渋谷龍太＆佐久間大介の姿も 映画『ナイトフラワー』メインビジュアル＆予告公開
俳優の北川景子が主演する映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）において、北川演じる主人公・永島夏希と森田望智演じる多摩恵の弾けるような笑顔が刹那的なメインビジュアルと、2人が幸せを求めて危険な世界へと足を踏み入れるスリリングな本予告が解禁された。
【動画】北川景子が危険な夜の世界へ踏み出す…『ナイトフラワー』予告
トランスジェンダーの主人公と少女の絆を描き大きな話題となった『ミッドナイトスワン』（2020年）で日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督の最新作。金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。
予告では、冒頭から子どもの前で、夏希が絞り出すような声で泣き崩れるシーンから始まり、苦しい生活を送る母親・夏希と、孤独を抱える格闘家・多摩恵の2人が出会い、ドラッグの売人として生きていくことを決めた瞬間が切り取られる。危険な世界に足を踏み入れた夏希の思いはただひとつ「子どもたちに夢を見させてあげたい」ということ。
その決意は固く、街の麻薬密売の元締めのサトウ（渋谷龍太）に「もっと稼ぎたい」と直談判まで。そんな夏希を値踏みするようなサトウの怪しい視線、そして「今がどれだけヤバイ状況かわかってんだろ！」と幼なじみの多摩恵を心配し声を荒げる海（佐久間大介）のセリフが、2人が後戻りできない状況であることを匂わせ、物語の緊迫感を煽る。
メインビジュアルは、互いに孤独だった夏希と多摩恵が出会い、肩を組みながら、弾けるような笑顔で街を駆け抜ける一瞬が切り取られる。キャッチコピーに掲げられた「ふたつの孤独、ひとつの運命」という言葉と重なり合うことで、その笑顔がどこか刹那的にも見えるビジュアルだ。また2人の笑顔とは対照的な、切ない表情で見守る海＆冷徹な眼差しを向けるサトウの写真が加わり、胸の奥にざらついた気持ちを残す仕上がりとなっている。
