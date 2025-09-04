Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架、9月『めざましテレビ』エンタメプレゼンター就任に喜び 大森＆若井の反応も明かす【コメント全文】
Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架（Key）が、フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』9月のマンスリーエンタメプレゼンターを務める。同局が4日、発表した。
【写真】「笑顔が変わらないね〜めっちゃ可愛い〜」幼少期のミセス藤澤涼架
藤澤の初回の生出演は、9月5日金曜日の放送となる。6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」、「めざましじゃんけん」に登場し、生原稿読みや食リポなどを行い、7時台からはMCとして番組終了まで登場する。エンタメ担当の軽部真一アナウンサーとともに、さまざまなエンタメニュースを伝える。
藤澤は今回の就任について「うれしいと同時に背筋が伸びる思いですが、しっかり頑張りたいと思います」とコメント。また、メンバーの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）の反応について「とても喜んでくれました。それと同時に、普段（言葉が）かみかみであったり、おっちょこちょいなところもあるので心配もされました」と明かした。
●藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）、コメント
――エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？
ものすごく嬉しかったです。
あの『めざましテレビ』にマンスリーエンタメプレゼンターで出演させていただけるということで、うれしいと同時に背筋が伸びる思いですが、しっかり頑張りたいと思います。
――メンバーの大森元貴さん、若井滉斗さんの反応は？
とても喜んでくれました。
それと同時に、普段（言葉が）かみかみであったり、おっちょこちょいなところもあるので心配もされました。
――早起きは得意ですか？
ミセスのメンバー３人の中では得意な方なのですが、早朝から元気よく過ごせるのか？ドキドキではあります。
――『めざましテレビ』のイメージは？
物心つく前からずっと放送されているので、僕にとってすごく安心感のある番組です。
――エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？
動物が大好きなので、『今日のわんこ』を自分が出演しながら見られるのがすごくうれしいです。
そして普段は(言葉が)かみかみだったり、音読みと訓読みを間違えちゃったりとかするのですが、原稿読みにもトライしてみたいです。
――エンタメコーナーを一緒に伝える軽部アナウンサーの印象は？
僕ら世代にとって軽部さんは、朝に“いってらっしゃい”をしてくれるお父さんのような存在です。
変わらずお元気でお仕事されている姿がいつもすてきです。
――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。
マンスリーエンタメプレゼンターということで１か月、皆さんの朝にお供させていただきます。
僕で大丈夫かな？という気持ちもありますが、皆さんに少しでも多くの笑顔を届けられたらと思います。精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。
●チーフプロデューサー・佐々木渉氏（フジテレビ）、コメント
今月のエンタメプレゼンターは、国民的アーティスト、Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架さん！
卓越したミュージシャンとしての才能だけでなく、映画に初出演したり、バラエティなどマルチに大活躍されていて、どんなプレゼンをしてくださるのか今から楽しみです。
さらには、故郷・長野やアニマルをこよなく愛し、いつも笑顔で癒やしてくれる、“りょうちゃん”の人間的な魅力も、たっぷりお伝えしていきます。
藤澤さんが、『めざましテレビ』と奏でる予測不可能な“ハーモニー”に、ぜひご期待ください！
