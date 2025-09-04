藤本美貴、資格を取得していた 「あーそれも持ってます私」思わぬ告白に横澤夏子「ええー！いつから？」驚き
タレントの藤本美貴（40）が、2日放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。資格を取得していることを明かした。
【画像】超多忙！藤本美貴の「とある1日」過密スケジュール
この日の放送は「水泳教室＆体育家庭教師 最新の習い事SP！」と題し、子どもの習い事にまつわる親の悩みなどを語り合った。
その後、習い事の話になり、横澤夏子（35）が「ミキティさん習い事は？」と質問。現在、毎日英語を習っており「まだ全然喋れる気がしないです」「（多忙のあまり）震えてるときある」などと明かした。
横澤はさらに「ママの習い事もすっごい憧れるんですよ。スキマ時間で何ができるかって」「（オンラインで）ヨガとかもね」と話した。すると藤本が「ヨガは私、資格持ってる」と告白し、横澤は「ええー！いつから？うそだ！」と驚き。藤本は「インストラクターの資格持ってる。お寺で100人くらいと一緒にヨガやってる」などと説明し、「行こうか？家に」と笑った。
さらに2人は「小さい子どもがいてもできるとかいいかもね」などとトーク。横澤が「整理収納アドバイザーとか」と話すと、藤本は「あーそれも持ってます私」と告白。横澤はふたたび「ええー！うそだ、何で！私知らなくて言ったのに。怖いんだけど。すごい！」と驚いていた。
10日深夜1時15分まで、TVerで見逃し配信中。
