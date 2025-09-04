長い棒状のイメージが強い「チュロス」ですが、その概念を覆す様々な進化系が登場しています。中には“推し活”アイテムになっているチュロスも。

【写真を見る】「進化系チュロス」が人気…“ボール型”や“文字”に“サンド”まで専門店続々【THE TIME,】

55cmの特大“サクもち”チュロス

東京・下北沢駅から徒歩1分。

多くの客で賑わっていたのが、世界8か国で展開するグローバルチェーン『STREET CHURROS』下北沢店。2024年12月に日本に初上陸しました。

人気商品の「オリジナル」（350円）は、シナモンシュガーをまとった長さ55cmのチュロスが馬蹄形∩に。生地には16種類の穀物をブレンドし、注文を受けてから揚げたてを提供してくれます。

THE TIME,マーケティング部 西堀文部員：

「小麦の香りというか、旨味がすごい。サクサク、アツアツ、モチモチ」

ほかにも、ショートサイズのチュロスをチョコレートソースにつけて食べる「ディップチュロス」（7本・750円）や、馬蹄形チュロスが添えられた「ソフトクリームチュロス ミルク」（650円）など様々なメニューを展開しています。

「手持ちサイズ感がいい。食べ歩きに良い」（男性客）

「写真映えする。可愛かった」（女性客）

ワンハンドで食べられるチュロスは、タイムパフォーマンスだけではなくSNSとの相性も良いようで…

『STREET CHURROS JAPAN』鈴木大介代表：

「その場で写真を撮って食べる方が多いので、“食べている行為自体が広告”になる。SNSにアップして、その先の人たちが次に来てというパッケージになっているのは狙いの一つ」

「バーガーチェーン」でも展開

食べログ「2025年トレンドグルメ予想」に選ばれるなど人気上昇中のチュロス。

『フレッシュネスバーガー』では、レギュラーメニューで「揚げたてチュロス」（プレーン3本・360円）を販売。フワフワ、サクッとした食感のチュロスに、チョコレートをディップして楽しむこともできます。（※チョコソース付は430円）

『ロッテリア』でもレギュラーメニューに加えて、9月3日から「ディップチュロ 安納芋ソース」（4本：290円）を期間限定で販売するなどチェーン店でも広がりを見せています。

形は「まん丸」6種の味変

さらに、専門店ではこれまでのイメージを覆す【進化系】が続々と登場。

2024年2月、東京・新大久保にオープンした『Dongrami』では、細長い棒状ではなく、【コロンと丸い一口サイズ】の「チュロスボール」（約13個入・550円〜）が人気。

ディップソースがチョコやキャラメルなどの甘系から、カルボナーラといった変わり種まで6種類から選べるのも人気の理由です。（ソース各100円）

西堀部員：

「カルボナーラソースのチーズが濃厚で、甘じょっぱくて癖になる」

さらに、提供されるスタイルが“持ちやすい上に可愛い”と評判に。

絵の具パレットのようなトレーには3つの穴。そこにソースのカップと、チュロスボールのカップを差し込み提供してくれます。

ただ、1つ気になるのは、「棒状じゃなくてもチュロス」なの…？

店主・張 秀亮さん：

「本来チュロスは『星形の口金で絞りだした生地を揚げたもの』なので、丸くてもチュロスと言えるんじゃないかなと」

「アイスが染み染み」新感覚

＜チュロス＝長い＞という概念を覆すチュロスは神奈川・横浜市にも。

6月にオープンした日本初のアイスチュロス専門店『Gold Chillin'』では、カリッと揚げた【平たい円形のチュロスにアイスをサンドした】新感覚のスイーツ「アイスチュロ」（3個・1300円）を販売しています。

西堀部員：

「カリカリのチュロスにちょっと溶けたアイスが染み染みで、超美味しい」

チュロスで「推し活」

東京ドームシティ（東京・文京区）にある『DANNY CHURROS TOKYO』でも、一風変わったチュロスが。

「名前とかをチュロスで再現して食べるっていう感じ」（10代女性）

「推しの名前を作ってもらいました」（20代女性）

なんと、ひらがなやアルファベットなどをかたどった【文字チュロス®︎】（1文字・250円〜※要事前予約・文字数や種類によって価格が異なります）

好きな言葉を作ってくれるので、アーティストやキャラクターなどを応援する“推し活”スイーツとしても人気となっています。

「ぬいぐるみと文字チュロス®︎で写真撮ったりとか、めちゃめちゃ流行っている」（20代女性）

「東京に来るたびに注文している。可愛いのと、美味しかったのでリピート」（大阪から3回来店・30代女性）

チュロスの進化はまだまだ続きそうです。

（THE TIME,2025年9月2日放送より）