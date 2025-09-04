天海祐希主演『緊急取調室』第5シーズンがついにクランクイン キントリメンバーが取調室に再集結
俳優・天海祐希が主演を務めるテレビ朝日系『緊急取調室』第5シーズン（毎週木曜 後9：00）の初回放送日が10月16日に決定し、初回拡大スペシャルで届けることが発表された。天海ら“キントリ”メンバーもクランクインした。
【動画】劇場版『緊急取調室』最新予告映像
本作は、天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げるドラマシリーズ。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』とも連動するエピソードも交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かっていく。
座長・天海をはじめ、田中哲司（梶山勝利・役）、塚地武雅（玉垣松夫・役）、でんでん（菱本進・役）、小日向文世（小石川春夫・役）らキントリメンバー、さらには捜査一課の名コンビ「もつなべ」を演じる速水もこみち（渡辺鉄次・役）＆鈴木浩介（監物大二郎・役）らおなじみの面々が、久々に取調室セットで顔を合わせた。
一同はいよいよ始まる第5シーズンの撮影＆信頼する仲間たちとの再会に、喜びもひとしお。本番直前までわちゃわちゃと談笑を交わしながらも、いざ撮影となると…ぐっと気を引き締め、待ってましたとばかりに息ぴったりの掛け合いを見せた。
そして、きょう4日放送の木曜ドラマ『しあわせな結婚』の放送内で、『緊急取調室』第5シーズンの本編映像を使用した“15秒予告映像”が初公開される。
【動画】劇場版『緊急取調室』最新予告映像
本作は、天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げるドラマシリーズ。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』とも連動するエピソードも交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かっていく。
一同はいよいよ始まる第5シーズンの撮影＆信頼する仲間たちとの再会に、喜びもひとしお。本番直前までわちゃわちゃと談笑を交わしながらも、いざ撮影となると…ぐっと気を引き締め、待ってましたとばかりに息ぴったりの掛け合いを見せた。
そして、きょう4日放送の木曜ドラマ『しあわせな結婚』の放送内で、『緊急取調室』第5シーズンの本編映像を使用した“15秒予告映像”が初公開される。