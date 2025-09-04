『はい！みんな笑って…』顔はめパネルで柴犬さんの記念写真を撮った結果…。想定外だったまさかの表情を捉えたその光景は記事執筆時点で240万回を超えて表示されており、8万件のいいねが寄せられることとなりました。

『みんな笑って…』顔はめパネルで犬を撮影した結果

顔はめパネルで記念撮影をすることに

Xアカウント『@chibi_and_co』に投稿されたのは、柴犬「ちびこ」ちゃんのお姿。この日、ちびこちゃんは飼い主さんとお出かけをした先で発見した顔はめパネルで記念撮影をすることに。

顔はめパネルには小学生の男の子や女の子の姿と『はい！みんな笑って…』という記念撮影定番のセリフが書かれており、とても懐かしさを感じるデザインだったのだとか。

想定外だった『まさかの表情』に反響

まさかの『虚無顔』に爆笑の嵐

ちびこちゃんを抱き上げ、顔はめパネルからお顔を出して撮影してみると…？

虚無すぎる表情を浮かべる柴犬ちびこちゃん

そこには、まさに『虚無』という表現がぴったりの表情を浮かべたちびこちゃんが！

いつもはクリクリで愛くるしい瞳は半分以下しか開いておらず、心なしか口元もきゅっと結ばれているかのように見える表情だったそうです。

顔はめパネルとのミスマッチすぎるその光景は、多くの人々をクスッと笑顔にし、和ませることとなったのでした。

この投稿には「最高に可愛いです」「虚無ですねｗ」「最高」「むしろキレてるｗｗ」「ムッとしてて草」「チベットスナギツネ…」など多くのコメントが寄せられています。

元気いっぱい甘えん坊な女の子♡

甘えん坊な柴犬「ちびこ」ちゃん

7月21日生まれのちびこちゃんは、現在3歳の元気いっぱいな女の子。飼い主さんとさまざまな場所へお出かけをしたり、お家でのんびりと過ごしたりしているそうです。

可愛すぎる寝顔を披露するちびこちゃん

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすちびこちゃんのお姿は、多くの人々に柴犬の魅力や癒やしを発信し続けています。

ニコニコ笑顔を浮かべるちびこちゃん

