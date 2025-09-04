複数版元から発売済みのドストエフスキーの名作『カラマーゾフの兄弟』 なぜいま中公文庫版がスマッシュヒット？ 担当編集者を直撃！【インタビュー】
2025年6月、『カラマーゾフの兄弟』（1・2巻）が中公文庫から刊行され、7月に第3巻、そして8月発売の第4巻で完結した。『カラマーゾフの兄弟』はロシアの文豪ドストエフスキーの最後の作品として文学史に名を刻む古典の名作だが、もうすでにいくつかの出版社から文庫が発売となっているこのタイトルを、中公文庫はなぜあえて文庫化したのか？
本稿では中公文庫版『カラマーゾフの兄弟』を担当した中央公論新社文庫編集局の名嘉真春紀氏に、文庫化の経緯と本作の魅力について話を聞いた。
――『カラマーゾフの兄弟』のお話の前に、本書を担当された名嘉真さんはこれまでどのような作品を担当されてきたのでしょうか。
名嘉真春紀さん（以下、名嘉真） 私はもともとミステリが好きなんですが、これまでミステリ作品などを担当してきて、絶版になっていて現在ではプレミア価格になってしまっている昔の作品を知る機会がありました。せっかく文庫編集部にいるなら、そういった人気があるのにいまだ復刊されていない作品をやってみたいと思って、最初に担当したのがチェーホフの『狩場の悲劇』（原卓也：訳）という作品でした。チェーホフはロシア文学の人で一般的には演劇の人と言われていますが、この作品はチェーホフ唯一の長編ミステリです。
ミステリではほかにも昨年夏にドゥーセの『スミルノ博士の日記』（宇野利泰：訳）という作品を復刊しました。ほとんどの人はタイトルも作家名も知らないかもしれませんが、かつては講談社系列の東都書房から「世界推理小説大系」という全集に収録されていたものでしか読めない作品でした。これを文庫化したところミステリマニアの人たちからの評判がよくて、現在では4刷までいっています。
――文庫の評判はどのように知るのですか。
名嘉真 中公文庫のXアカウントでこういう作品を復刊しますというポストをすると、「あれが！」みたいな反応があるんです。そうこうしていると「あれを復刊してほしい」といった復刊リクエストをちょくちょくいただくようになりました。
ミステリ以外ではフォークナーの『野生の棕櫚（しゅろ）』（加島祥造：訳）も2023年に文庫化しました。これは元本がとても高くなっていたので絶対に文庫の需要があるだろうと思って刊行したところ、本当にたまたまなんですが、発売時期と重なって公開されたヴィム・ヴェンダース監督の映画『PERFECT DAYS』の劇中で役所広司さん演じる主人公がこの本を読んでいたそうです。映画の効果もあってこれも4刷までいきました。
■競合ひしめく『カラマーゾフの兄弟』を文庫化した理由は訳者にあり
――今年6月から中公文庫の「名作名訳ライブラリ」という位置づけで発売された、中公文庫版『カラマーゾフの兄弟』（江川卓：訳）ですが、本作はすでに岩波文庫、新潮文庫、光文社古典新訳文庫と各社から刊行されており、古典文学として現在でも根強い人気の作品ではあります。この激戦区の同作を4社目としてあえて刊行されたのはなぜですか。
名嘉真 フォークナーの『野生の棕櫚（しゅろ）』を文庫化したときに、X経由で江川卓さん訳の『カラマーゾフの兄弟』を文庫化してほしいというリクエストを読者の方からいただいたんです。江川さん訳の『カラマーゾフの兄弟』は「集英社版世界文学全集」に収録されていた作品でとても評判が高いのですが、すでに絶版になっていました。古書でも2万円くらいの値がつけられて読もうとしても難しかったんです。けど「カラマーゾフ」ファンの熱気っていうのはすごいんですよ。『復刊ドットコム』という復刊のリクエストを投票するサイトを見るとたくさんの江川訳カラマーゾフの復刊希望のコメントがあって、それを読んでいたらこれはもう復刊しないといけないんじゃないかと思えてきて（笑）。
――社内での反応はいかがでしたか。
名嘉真 たしかに社内の会議でも「どうなのか？」という意見はやっぱりありました。
実は『カラマーゾフの兄弟』の発売前月にヘミングウェイの『老人と海』を「名作名訳ライブラリ」として出していますが、この福田恆存訳版はもともとは新潮文庫の定番で約500万部も売れたもので新訳版を機に絶版となったものでした。そこで「名作名訳ライブラリ」第一弾として『老人と海』、そして第二弾として『カラマーゾフの兄弟』と続けて発売すれば、中公文庫もこうした名作文庫を出していくつもりがあるのねと認知されるのではないかと企画が通り、こうして江川訳版の『カラマーゾフの兄弟』の文庫化が決まったという感じです。
――ファンから待望された江川さん訳の『カラマーゾフの兄弟』はどのあたりが魅力なのでしょうか。
名嘉真 江川さん独特の癖にあると思います。実際に新潮文庫版の原卓也さん訳と比べると、読みやすさの点ではお二人とも一流の翻訳家ですのでどちらも同じなんですが、江川さんはロシア語の文献などを取り寄せて注釈を書かれていて、日本文学界からは謎解き大魔王と呼ばれていたみたいなんです（笑）。その謎解き大魔王としての癖が訳に出てると思いますね。
例えば第一巻冒頭の1行目、作者よりというところですが、
引用----
「わが主人公アレクサイ・フョードロヴィチ・カラマーゾフの一代記をはじめるにあたって、私はある種のこだわりを覚えている」
----
このように江川さんは訳されていますが、“ある種のこだわり”という部分が、他社の訳では「戸惑い」とか「ためらい」と訳されているんです。言わんとしているのは、作者とされる人物がこれから長いお話を始めるんですけど、こんな話を始めていいものだろうかという戸惑いやためらいを覚えているっていうのが他の訳なんです。
そこを“私はこだわりを覚えている”と訳しているのは江川さんおひとりだけなんです。その根拠っていうのは特に注釈などで書かれてはいませんが、こういった江川さん独自の謎解き大魔王としての解釈が出てくるのがマニア心をくすぐられる部分なのかなと思います。
■『カラマーゾフの兄弟』の魅力
――名嘉真さんご自身は『カラマーゾフの兄弟』を含めてドストエフスキー作品についてどうとらえていますか。
名嘉真 ドストエフスキーの作品にはちょっとエキセントリックな人物が出てくる話が多い印象ですね。議論や対話が多くて、それとドタバタな話があった後に何らかの破綻が起こって決着がつかないというか、不安定な感じがあります。『カラマーゾフの兄弟』第三巻の巻末にはドストエフスキー著作年譜という解説が入っていますが、その中で江川さんは彼の別作品の『永遠の夫』について「ドストエフスキーには珍しく完璧な小説形式で展開されている作品」と評しています。だから裏を返すと『永遠の夫』以外の作品は割とみんな破綻しているということに（笑）。
――ドストエフスキーとしては、はじめから『カラマーゾフの兄弟』の続編の構想も持っていたなかで亡くなっているので、たしかに物語としては決着がついていないようですね。
名嘉真 だからどこか不安定な影がありますね。その不安定な雰囲気が魅力の一つにもなっているのかもしれません。物語としては終わっていないからこそ、いまでも第三者によって、いわゆる二次創作のような“続編”が書かれています。亀山郁夫さんは『新カラマーゾフの兄弟』（河出書房新社）を発表されていますし、ファンタジー作家の高野史緒さんも『カラマーゾフの妹』（講談社）を出されています。あと今年5月にはミステリ作家の柳広司さんが『カラマーゾフの兄弟』に登場するコーリャという少年を主人公にしたスピンオフ『コーリャと少年探偵団』（理論社）を書かれています。つまりは『カラマーゾフの兄弟』を最後まで読むと「いや、全然終わってないじゃん！」と気になってしまう作品でもあるのだと思います。
――名嘉真さんは『カラマーゾフの兄弟』のどのあたりに魅力を感じますか。
名嘉真 この作品がいまでも読み継がれている理由はたぶん二つあって、一つはエンターテインメントとして面白いところですね。最近のハリウッド映画にあるような感情の波を作り出す脚本術と同じものがドストエフスキー作品にはあって、それが本当に巧い。しかもその振れ幅が大きい。第三巻で、長男のドミートリイが借金をしようと歩き回るシーンは完全にコントとして書かれてるんです（笑）。この感情の落差がすごくて、そんなエンターテインメントの腕っていうのがドストエフスキー作品にはありますね。
もう一つは無神論者である次男のイワンが三男アレクセイに神の存在について問いかける有名な「大審問官」の章ですね。これは後の第四巻でそれと対になる「悪魔。イワンの悪夢。」という章がありまして、そこで50歳ぐらいの男の姿の悪魔が出てきて、イワンに対して神の存在についての思想的対決をするんです。この二つの章がかなり対照的に書かれていて本当に恐ろしいですね。こんなこと考えてたらやっぱり頭おかしくなるよなみたいな恐ろしさがあります。
――父フョードルが何者かによって殺されてしまうミステリとしても『カラマーゾフの兄弟』は有名ですね。
名嘉真 ミステリというのは意外な犯人だけではなくて、伏線回収の技術がミステリ的なテクニックにおける作家の腕だと思うんです。『カラマーゾフの兄弟』ではクライマックスの裁判のシーンでそれまでの伏線が全て回収されるのでミステリ好きとしてはボルテージが上がります。第三巻までの「このシーンはいるのか？」と思うようなダレるシーンなど、アレもコレも伏線だったのか！ と感嘆するくらい、本当に全ての伏線が回収されます。なので途中ダレても最後に全てが解消されるということは信じて読み続けてほしいですね（笑）。
――読み続けていけば、最終的に全てが解消されるカタストロフィーが待っているということですね。
名嘉真 でも、全体の話としてはまったく決着がついてないですけど（笑）。
――最後に、「名作名訳ライブラリ」の今後のラインナップを教えてください。
名嘉真 まだ何かをお伝えできるという段階ではないのですが一応候補はすでにいくつかあります。ノーベル賞作家ヘミングウェイ最後の作品『老人と海』とドストエフスキー最後の作品『カラマーゾフの兄弟』と続いたので、今後の作品選びが割とハードル高いんですよ（笑）。アメリカ文学とロシア文学と来たので、次は世界各国の最高傑作と言われるような作品で、かつ新刊では手に入りにくい作品を文庫として復刊していくのがこの「名作名訳ライブラリ」の特徴だと認知していたただけるように出していきたいなと思っています。
取材・写真＝すずきたけし
『カラマーゾフの兄弟』全四巻
（ドストエフスキー：著、江川卓：訳/中公文庫）
ドストエフスキー作品の謎に最も迫った翻訳者・江川卓による魂の訳業、初文庫化。各巻に、訳者自身による詳細な注解を付す。〈解説〉江川卓