二宮和也主演映画『８番出口』 監督・川村元気による小説版と映画版を比較レビュー！ それぞれ違いはある？ 見どころを紹介
ゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が2023年に発表し、現在に至るまで累計販売本数190万超を記録した世界的ヒットゲーム「８番出口」が、川村元気氏（『君の名は。』『怪物』企画・プロデュース、『百花』原作・監督・脚本ほか）によって映画化＆小説化された。無限ループする地下通路に迷い込んでしまった男が、脱出の糸口を探すミステリーであり、世界三大映画祭のひとつであるカンヌ国際映画祭での上映に続き、アカデミー賞に輝いた『パラサイト 半地下の家族』『ANORA アノーラ』の映画製作・配給会社NEONによる北米配給が決定済みの話題作。本稿では映画版・小説版を比較しつつ、両形態から導き出される『８番出口』の魅力に迫ってみたい。核心的なネタバレはないため、ご安心を。
先述のイントロ部分は映画においてはPOV（ゲーム風に言うならばFPSか。主人公の視界のみで構成される主観映像）かつ長回しで構成されており、以降も「リアルタイム進行」「モノローグなし」で進んでいく。リアルなライブ感を重視しており、観客が疑似体験しやすい導線が引かれている。対して小説版は、映画版の主観映像に近い“ぼく”の一人称形式だが、モノローグも多く盛り込まれ、ここに至るまでの回想シーンも登場。「映画版の各シーンで“ぼく”が何を考えていたか」がつぶさに語られるとともに、“ぼく”と電話相手の女性のさまざまな人物設定や背景が明かされる。 観客の疑問や探求心、興味にしっかりと応える仕様になっており、テキストだけではなかなか想像しづらいシーンや圧迫感・閉塞感においては映画を観ればまさに一目瞭然。片方だけの観客・読者と映画・小説の履修者では、解像度がまるで違ってくるはずだ。
ただ、それ“だけ”ではないのが『８番出口』メディアミックスの強み。ここまでの説明だと小説版は「副読本」としての意味合いが強いと思ってしまうかもしれないが、サプライズに満ちた遊び心が幾重にも仕掛けられている。そもそも『８番出口』は、「異変を見逃さないこと」「異変を見つけたら、すぐに引き返すこと」「異変が見つからなかったら、引き返さないこと」「８番出口から外に出ること」という4つのルールに沿って迷宮を攻略する物語。異変／不変を見つけるたび＝ステージをクリアするごとに「0番出口」が「1番出口」へと加算され、一度間違えると最初（0番）からやり直しになる。確実に異変があるわけではないのがキモで、進退のどちらを選ぶかがプレイヤーを悩ませる仕様なわけだが、劇場映画は不可逆のメディアであるため観客は「観続ける」ことしかできない。対して小説は「ページを戻って読み返す」ことが可能なため、また違った“プレイ感”が得られるのだ。その効果を高めているのが、先にちらりと述べた仕掛けの数々。例えばページ番号が不規則に黄色に塗られており、文中もカメラの「カ」だけが同様に黄色くなっていたり、ページ自体が塗りつぶされていたりとさまざまな“異変”がみられる。かつ、要所で“ぼく”が迷い込んだ迷宮の写真が挿入されるなど、想像力を掻き立ててくれる。小説版にしかない“異変”もあり、独立した読み物としてしっかりと楽しませてくれる。
観てから読むか、読んでから観るかだけではない面白さを提供してくれる『８番出口』。原作のゲームも含めて、どの“入り口”を選ぶかからもう攻略は始まっている。
文＝SYO
映画『８番出口』
公開：8月29日（金）
出演：二宮和也、河内大和、浅沼成、花瀬琴音、小松菜奈
原作：KOTAKE CREATE『８番出口』
監督：川村元気
脚本：平瀬謙太朗、川村元気
音楽：Yasutaka Nakata（CAPSULE）、網守将平
配給：東宝
©2025 映画「８番出口」製作委員会
小説『８番出口』
作：川村元気
原作：KOTAKE CREATE『８番出口』
出版社：水鈴社