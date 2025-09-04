女性デュオ「Ｗｉｎｋ」で人気を集めた女優の相田翔子が３日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。困った体質の持ち主であることを明かした。

この日は「ちょっとしたことを気に病んじゃう 気にしいな女が大集合」。

街頭アンケートでの「シーンとなる空気の時に自分の鼻息とかが気になって、呼吸の回数が減っている」という声を受け、「音で言ったら、私はおなかがすごい鳴るんですね」と話し出した相田。

「鳴っちゃいけない場面。今はやめてって時にゴロゴロ、ゴロゴロって始まって」と明かすと「１回、みぞおちをギュウッと親指で押すと止まるって聞いて、やったんです。本当に止まったんですけど、指を離した瞬間、全部が打ち放たれて下水道がボワーッとなるような音が…」と振り返った。

さらに「ちょっとトイレ不安が…」と話し出すと「結構、頻繁に行くので、飛行機に乗ると『トイレに行きたくなったらどうしよう』みたいなのがあって。そういう時に限って席が窓際になっちゃう。この間、隣の席にサラリーマンの男性が座っていて。その方、こうやって（シートを倒して）寝ちゃったんですね。しようがないから絶対にその人に触れないように（またがって動こうと）しても触れちゃうんですね。で、起きちゃって『ああ、すいません』って」とつらい体験を口に。

「だから絶対、通路側にして下さい」と最後にきっぱり言うと、上田に「僕はＡＮＡの人間じゃないんで」とツッコまれていた。