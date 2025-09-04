◆パ・リーグ ロッテ２―１日本ハム（３日・ＺＯＺＯマリン）

痛恨の１敗にも日本ハム・新庄監督が潔く脱帽した。「この風の（中での）種市くんはなかなか難しいですね。フォークの落ちが全然違う」。時折９メートルを記録したＺＯＺＯ特有の強風下で、種市に９回４安打で１得点。１１三振を奪われるなど、ロッテに地の利を生かされ、首位・ソフトバンクとのゲーム差を２に広げられた。

プロ３度目の登板となった先発の二刀流ドラ１・柴田も風に苦戦した。０―０の初回、１番・高部に初球を右翼線へ二塁打にされると、続く２番・西川に右前適時打。６球で先制されるなど３回５安打１失点。「初めての球場でここまで差が出ると思っていなかった」と最速は１５０キロ止まりで、この１球のみ。それでもリリースポイントを低くするなど工夫し無四球でまとめ、「場面に応じて引き出しがあればいい。ビジターでいい経験できた」と収穫を口にした。

指揮官も「この風じゃあコントロールが難しかった」と１９歳をかばい「エスコンの方が威圧感ありますね」と次戦のエスコンでの先発を示唆。逆風に負けず、逆転Ｖを勝ち取る。（川上 晴輝）