平成の名曲を紡ぎ出したディーバ・小柳ゆきさん。鮮烈なデビューを果たし、曲は大ヒット。はたからは順風満帆に見えていましたが、小柳さん自身は歌手としての実力不足を痛感し、「歌うのがつらくなった」葛藤があったそうです。（全3回中の1回）

「肺活量が鍛えられて」剣道にはまった中学時代

── 1999年、現役女子高生シンガーとして『あなたのキスを数えましょう』で鮮烈なデビューを飾り、その圧倒的な歌唱力と存在感で一世を風靡した小柳ゆきさん。デビューのきっかけとなったのは、中学生のときに受けたスカウトでした。しかも、以前にも一度声をかけられた相手だったそうですね。そもそも最初のスカウトを断ったのは、なぜだったのでしょう？

小柳さん：小学5年生のころから「将来は歌手になりたい」と思って、家にあったテープレコーダーで歌の練習をしていました。12歳のとき、レコード会社のオーディションで決勝まで進み、音楽事務所の方から声をかけていただいたんです。ただ、ちょうどそのころ、剣道がおもしろくて夢中になり始めていて。顧問の先生から「お前はやれば強くなる、筋がいい」と言われたこともあって、歌手への道はいったん脇に置いて、中学時代は剣道に集中することにしたんです。剣道部では県大会にも出場し、団体戦では3位までいきました。

── その間、歌手への思いは封印していたのでしょうか？

小柳さん：歌手への夢をあきらめたわけではなかったので、歌の練習は続けていました。じつは、剣道の稽古が発声のいい練習になっていたのかもしれません。動きながら大きな声を出す「声出し」の稽古では、顧問の先生から「小柳の腹から出る声を見習え！」と、みんなの前でよくほめられていました（笑）。

幼少期から歌うことが大好きな女の子だった

── パワフルな歌唱力のルーツが、まさか剣道の稽古にあったとは（笑）。きっと小柳さんの「メーン！」が体育館に響き渡っていたのでしょうね。

小柳さん：おかげで、肺活量も鍛えられました。その後、中3の終わりごろに、以前スカウトしてくださった方から「もう一度歌手への道を考えてみませんか？」と、連絡をいただいて。ずっと待っていてくれたことが、何よりうれしかったです。そこから2年ほどかけて歌声を収めたデモテープを作り、デビューに向けて動き出しました。

恋多き高校生活は「どの恋も真剣だった」

── デビュー曲の『あなたのキスを数えましょう』は、いまでも歌い継がれる名曲ですが、当時、まだ高校生だった小柳さんが、あんなに大人びた歌を情感たっぷりに歌い上げる姿に衝撃を受けました。感情移入、難しくなかったですか…？

小柳さん：でも、それなりに恋愛はしていた気がします（笑）。しかも、ちょうどレコーディングの時期は、おつき合いが初めて長く続いた彼から突然、別れを告げられた直後。だから、つらい思いを歌にぶつけていましたね。といっても、3か月…いや4か月だったかな。

── えっ!? 思った以上のスピード感が（笑）。

小柳さん：学生時代の時間の進み方って、大人になってからと違うじゃないですか（笑）。当時は1か月くらいで好きな人が変わることも。でも、どの恋も真剣でしたし、時期がかぶったことはありません。

彼氏はつねにいましたが、失恋のタイミングであの歌に出会えたことで、感情移入はしやすかったと思います。実際は、すぐ次の恋へと向かっていたので歌うたびに失恋の傷がうずくなんてことはなかったですけれど。いま思えば、若かったですね。

── 高校生でデビューし、瞬く間にスターダムへ。華やかな成功の裏側で、急激に環境が変わり、とまどいもあったのではないでしょうか。

小柳さん：それは、すごく感じていました。プロの世界に飛び込んで痛感したのは、自分がそこに「追いついていない」ということ。その感覚がずっとありました。

デビュー後の苦悩「仕事から逃げたくなって…」

──「追いついていない」というのは、どんな瞬間に感じたのでしょうか？

小柳さん：世間のみなさんが私に対して抱いている「小柳ゆき像」と、実際の自分との間に大きなギャップがあると感じていたんです。それまでは、歌をほめていただくことも多かったけれど、いざプロの世界に身を置くと、「これくらいはできて当たり前」の基準がグンとあがります。技術面はもちろん、求められるアイデアにもちゃんと応えなければいけません。たとえば「世界観をもっと表現して」と言われても、どう頑張っても引き出しはそんなに多くはなくて。

ただ「歌が大好き」という気持ちだけでこの世界に入ってきた私にとって、どうすればいいのか、わからなくなってしまったんです。実力不足を突きつけられ、はじめて挫折感のような気持ちを味わいました。もどかしかったです。

99年のデビュー曲『あなたのキスを数えましょう』のミュージックビデオを撮影中

── 夢を抱いて飛び込んだ世界で味わった挫折感。その気持ちと、どう向き合っていたのでしょう？

小柳さん：自分ではもう少しゆるやかに活動できると思っていたんです。じつは、デビューに向けてデモテープを作るなかで、自分自身の歌の未熟なところも見えてきたので、「学びながら成長していければ」という気持ちがありました。でも17歳といっても、プロの世界に入ればプロとして扱われるのは当然。認識が甘かったんです。

「たりない自分」を隠すために、メイクは濃くなり、衣装は派手に。必死に背伸びをして、見た目変えて「武装」するような感覚がありました。

── プロの世界で戦うために、自分を鼓舞する「鎧」のようなものだったのでしょうね。そうした葛藤や悩みを打ち明けられる相手はいましたか？

小柳さん：いえ、あまりそうしたことを人に言えるタイプではないですし、言ってはいけないような気もして。だからこそ鎧を着こんでしまったのかもしれません。だんだん歌うことがつらくなって、歌との向き合い方がわからなくなってしまったんです。あれほど大好きでたまらなかった歌と、まっすぐに向き合えない。だから、少し歌と距離を置きたいと思うように。

デビューして3年が経つころには、仕事以外で歌を歌わなくなっていました。このままだと、歌への純粋な気持ちを失ってしまうのではないだろうか。いまの環境から離れて、自分のことも見つめ直してみたい。そう思って、イギリスへ渡り、4か月滞在しました。本音をいえば、仕事から逃げたかった。もう一度自分を立て直すための時間が欲しかったんです。その選択があったからこそ、今もこうして歌い続けることができているのだと思います。

高校生で歌手デビューし、一躍脚光を浴びた小柳ゆきさん。しかし、プロの厳しさと自分の未熟さの間で揺れていました。歌との距離は広がっていき、気づけば、口ずさむことさえなくなっていました。自分を見つめ直そうと、単身ロンドンへ向かいます。しばらく音楽と離れたことで、逆に自然と歌を口ずさむようになったそう。「やっぱり私は歌が好きなんだ」「また、昔みたいに歌えるかもしれない」と、そのとき原点に立ち戻れたそうです。



