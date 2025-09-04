NPB(日本野球機構)は3日、2025年新人選手選択会議「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」の開催要項を発表しました。

開催日時は2025年10月23日16時50分開始予定。昨年同様、今年度も観覧チケットの販売を予定しています。

昨年のドラフト会議では、最多5球団の競合となった明治大・宗山塁選手が、抽せんの結果、楽天が引き当て入団。今季は開幕を2番・ショートでスタメンを勝ち取ると開幕から5試合連続安打を記録。ここまで99試合に出場し、打率.258、3本塁打、24打点を記録する活躍を見せています。

他にも2球団が競合した青山学院大・西川史礁選手も、ロッテが獲得すると開幕試合で1番・レフトで先発出場。その試合では6回の第3打席でプロ初安打を記録。さらに勝ち越しとなる初打点をマークし、チームが勝利しました。今季は81試合に出場し、打率.293、1本塁打、27打点を記録しています。

さらに三菱重工WestからDeNAにドラフト1位で入団した竹田祐投手は、8月16日の中日戦でプロ初登板を飾ると、7回無失点の好投でプロ初勝利。2戦目の8月24日の巨人戦でも6回1失点で2勝目を挙げ、負けなしで2連勝としています。

果たして今年はどんな選手が登場するのか、争奪戦の行方に注目です。