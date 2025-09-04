2　「老子」の基本──どのようにその思想は生まれた？　蜂谷邦夫さんと読む『老子』【ＮＨＫ別冊100分de名著】

蜂谷邦夫さんによる『老子』読み解き #2

今から二千五百年前の中国で活躍したとされる二人の人物、老子と孫子は、諸子百家を代表する思想家です。しかし、老子は無為自然を説く道家思想の祖。孫子は人為の極致である戦争について思索を深めた人物であり、その思想は対極にあるといっても過言ではありません。



無から有が生まれ、さらに万物が生まれる

老子の語る「道」は、説明を聞けば聞くほどわからなくなってきそうですが、無理に細かく理解する必要はありません。「無」と言っても、そこになにもないという意味ではなく、何物であるかが規定できないから「無」と言っているだけなのです。「こういうものが存在します」と明言すると、その存在に限定されてしまうので、一切合切を包括するものとして「無」という言葉を老子は使ったと考えるべきでしょう。



「無」と「有」の関係性をもっと簡単に表現したのが、第四十章にある言葉です。



天下の物は有より生じ、有は無より生ず。





（世の中の物は形のあるものから生まれ、形のあるものは形のないものから生まれる。）

老子は、「無から有が生まれて、そこから天地万物が生成される」と言いたかったのです。



第四十二章では、さらに発展させて、「道」からどのように万物が生まれてくるかの過程が順序立てて説明されています。



道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生ず。万物は陰を負い陽を抱き、沖気以て和を為す。

（無という道は有という一を生みだし、一は天地という二を生みだし、二は陰陽の気が加わって三を生みだし、三は万物を生みだす。万物は陰の気と陽の気を内に抱（いだ）き持ち、それらの気を交流させることによって調和を保っている。）

最初に出てくる「道」は、天地よりも先に存在する「なにか」であって「無」を指します。それを姿かたちのない存在として認識したものが「一」としての気。さらにそれが陰陽の二つに分かれて「二」となり、沖気（陰と陽の気を作用させること）が作用して「三」となり、そこから万物が生まれてくるというわけです。



「無」からすべてが生み出されるというと、なにもないところから生まれるはずがないだろうと思ってしまいますが、老子は「無」というものを、なにもないのではなく、ありとあらゆる可能性を含みもつ状態だとしているのです。



『老子』の根本概念のひとつである「無」は、その後の中国思想に深い奥行きを与えることになりました。仏教、とくに禅宗にその影響が強く見られます。たとえば唐の慧能（えのう）『六祖壇経（ろくそだんきょう）』の偈（げ）に因んだ禅の言葉に、こういう言い方があります。



「本来無一物、無一物中無尽蔵」



日本語に訳すと「人間は本来、なにも持たずに生まれる。しかし、なにもないからこそ無限の可能性を秘めている」という意味になります。まさにこの言葉は、老子思想の「無」が持つ無限の広がりと同等の意味を持つものと言えます。



万物が生まれた後に、それが「道」の中でどう育っていくかの過程が第五十一章に見られます。

道、之を生じ、徳、之を畜（やしな）う。物、之を形づくり、勢、之を成す。

是を以て、万物は道を尊び徳を貴ばざるは莫（な）し。道の尊く、徳の貴きは、夫れ之に命ずる莫くして、常に自ずから然り。

故に、道、之を生じ、徳、之を畜い、之を長じ之を育み、之を亭（さだ）め之を毒（やすん）んじ、之を養い之を覆う。生じて有せず、為して恃まず、長じて宰せず。是れを玄徳と謂う。

（道が万物を生みだし、徳がそれらを養いそだてる。物としての形体が与えられ、なにかの働きを持つものとして完成する。そういうわけで万物は、みな道を尊（たっと）び徳を貴（たっと）ぶのだ。道や徳が尊貴であるのは、そもそもだれかが尊貴の位に任命したからではなく、いつでも自ずからそうなのだ。だから、道は万物を生みだし、養いそだて、成長させ、育み、形をしっかり定め、中身を完成させ、慈（いつく）しみ、庇護（ひご）する。生育しても所有はせず、恩沢を施しても見返りは求めず、成長させても支配はしない。これを奥深い徳というのだ。）

注目したいのは「道」と「徳」という二つの言葉が使われているところです。



『老子』は『老子道徳経』とも呼ばれるとおり、「道」だけでなく「徳」についても書かれた書物です。冒頭の部分を読むと、「道」が生みの親、「徳」は育ての親、と二つは別物のように見えます。しかし『老子』における「道」と「徳」は、後半で「道は万物を生みだし、養いそだて」と訳したように、別々のものではなく、「徳」は「道」に内在している育成作用のことを言っているのです。



老子は、元々の言葉の意味を、どんどん拡大解釈していく傾向があります。たとえば「道」は当初「歩くための道路」でしたが、人が通るべきところということから「ものごとの規範」となり、それを老子は「天地万物を生み出す原理」という意味にまで拡大しました。それと同様に「徳」の意味も拡大させていったのです。



一般に私たちが「あの人は徳のある人間だ」と言った場合、善い行ないをする人を指します。もともと「徳」は人の心に内在するものと考えられていましたが、『老子』の「徳」は、人間の心のありようだけではなく、天地自然の目に見えない働きに対しても使われました。人間の内側どころか、この世界に存在するありとあらゆるものを育成し、慈しむ作用を、老子は「徳」と定義したわけです。



「道」は、なにかを養い育てても自分のものとせず、恩恵を与えたからと言っても見返りを求めず、なにかを成長させてもそれを支配するわけでもない、と言っている後半部分を読むと、たとえ「道」であっても、そのありようは、人が「徳を積む」状況となんら変わらないように見えます。他人に対して、ことさらに自分の善行をひけらかさないのが徳の基本です。



しかし、厳密に言うと少し違っています。人間の場合は、意図的、作為的に善い行ないをするわけですが、「道」の場合は、そこに意図や作為は一切存在しません。「道」の営みは「ありのままの営み」であって、万物を育てても、それは作為的なものではなく、当たり前のことなのです。



「無限大」という概念

「道」はそうやって自然に万物を生み育て、世界は無限に広がっていくものですが、老子はそこに「無限大」という概念を発見しました。第四十一章には次のような言葉があります。

大方（たいほう）は隅無く、大器は晩成し、大音は声希（かす）かに、大象は形無し。





（大いなる方形には角がなく、大いなる器はでき上がるのがおそく、大いなる音声は聞きとれず、大いなる象（すがた）には形がない。）

「大方は隅無く」とは、無限に四角形を大きくしていくと、しまいには角が見えなくなることを言っています。三句目の「大音は声希かに」とは、無限の音は聞こえる領域を超えてしまうので、しまいには聞こえなくなるという意味です。「大象は形無し」とは、物を無限に大きくしていくと、その姿形はとらえられなくなるという意味です。どれも無限大という概念について語ったものですが、ひとつだけ趣が異なる文言があります。「大器晩成」＝「大いなる器は完成するのが遅い」という部分です。



「大器晩成」という言葉は、器を人間の器量のこととして「大人物は年をとってから才能を表わす」という意味で使われ、現代でもよく知られています。他の三つの言葉は否定形ですが、この言葉だけは、なぜか肯定形です。本来ならば、ここでは「無限大の器は完成することがない」と書いてしかるべきでしょう。



もともとの『老子』においては、この部分には別の語が書かれていたようです。一九七三年に発見された帛書『老子』を見ると、「大器晩成」ではなく「大器免成（めんせい）」となっています。「免成」とは「完成することを免れる」、つまり「大器は完成しない」という意味で、他の三つと同じ否定形になります。



さらに一九九三年に出土した楚簡を見ると、こちらは「大器曼城（まんせい）」となっていました。「曼」は「無」の意味で「免」に通じ、「城」は「成」と同じ意味です。このように新しい資料の発見によって、読み方の違いや解釈の違いが明らかになることもあるのです。

儒家への批判から誕生した老子思想

おおまかに言って『老子』には「多くを求めることなく、作為的なことは行なわず、他人と争うことなく、あるがままに生きよ」といった趣旨のことが書かれています。極端に言えば、謙虚で消極的な生き方を推奨していると言ってもいいでしょう。こうした点から、現代で読まれる『老子』は「隠遁の書」「弱者のための処世術」といったイメージでとらえられることが多いようです。



しかし、本来『老子』という書物は競争社会から落ちこぼれた弱者を癒やすためだけに書かれたものではありません。大衆に向けてではなく、統治者に向けて書かれた、いわば「権謀術数の書」という側面もあるのです。「天子」「侯王」「万乗（ばんじょう）の主」といった支配階層を表わす言葉が頻繁に登場しますし、なかでも、理想の君主を表わす「聖人」は『老子』を代表する言葉のひとつと言っていいでしょう。『老子』の中には、個人の処世術より、国や領土をいかにしてうまく治めていくかといった統治論が多く書かれています。その統治論には、それまでの社会常識を覆すような反体制的な姿勢が貫かれているのも、ひとつの特徴です。



なぜ、このような反体制的な思想書が春秋・戦国時代に誕生し、以後、長きにわたって人々に読み継がれることになったのでしょうか？ それを理解するには、当時の中国がどんな状況にあったのかを知っておく必要があります。



老子が生きていた春秋・戦国時代の中国は、まさに領土をめぐって大国がせめぎあう乱世でした。そんな状況を憂いた知識人たちは、どうしたら戦いを収拾して社会を安定させられるか、さかんに議論を交わすことになります。そうして諸子百家と呼ばれる多数の思想家が現われ、なかでも幅をきかせていたのが孔子に始まる儒家でした。



儒家思想は、「仁」や「義」「礼」などのモラルを尊重し、血族的な関係や主従関係を重んずることで安定した社会をつくろうという思想です。人間の生き方で言うならば、学びによって自己を向上させ、それを家・国・天下に広めていくことを理想としています。



しかし、儒家思想を基本とした社会は、卿（けい）・大夫（たいふ）・士（し）といった厳格な階級制度や士農工商の身分制度、息苦しい封建制のシステムのうえに成り立っています。こうした儒家思想に反旗を翻し、アンチテーゼとして生まれたのが老子思想でした。



司馬遷が書いた『史記』の「老子伝」には、孔子が老子に教えを請うシーンが次のように描かれています。



あるとき、孔子が老子のもとを訪れて「礼」について質問したところ、老子はこう答えたそうです。「あなたは礼について聞きたいとのことだが、周の礼を制定したと言われる聖人はすでにこの世を去って、ただ形骸となった文字だけが残っているに過ぎない。古びた礼など、今の世の中においてはなんの役にも立たないはずだ」と。これを聞いた孔子は腹を立てるどころか、感激して弟子たちに「老子という人物はスケールの大きな、まるで龍のような人物だった」と評したと言います。



「老子伝」に書かれたこのエピソードは実話ではなく、孔子よりも老子が優れていることを誇示する作り話なのですが、この記述を見ても、老子思想が孔子の儒家思想に対抗するものとして存在していたことがよくわかります。



『老子』の第三十八章にも、儒家に対する対抗意識と感じられる文章があります。



故に、道を失いて而る後に徳あり、徳を失いて而る後に仁あり、仁を失いて而る後に義あり、義を失いて而る後に礼あり。

夫れ礼なる者は、忠信の薄きにして、乱の首（はじ）めなり。前識なる者は、道の華にして、愚の始めなり。

是を以て、大丈夫（ふ）は其の厚きに処（お）りて、其の薄きに居（お）らず。其の実に処りて、其の華（か）に居らず。故に、彼れを去（す）てて此れを取る。

（そこで、無為自然の道が失われると徳化をかかげる世の中となり、徳化の世の中が失われると仁愛をかかげる世の中となり、仁愛の世の中が失われると社会正義をかかげる世の中となり、社会正義の世の中が失われると礼をかかげる世の中となった。そもそも礼というものは、まごころの薄くなったもので、混乱の始まりである。先を見通す知識というものは、道にとってのあだ花であって、愚昧の始まりである。そういうわけで、りっぱな男子は、道に即して純朴なところに身をおき、誠実さが欠けた薄っぺらなところには身をおかない。道に即して充実したところに身をおき、華やかなあだ花には身をおかない。だから、あちらの礼や、先を見通す知識を棄てて、こちらの道を取るのだ。）

儒家が「礼」を人間にとって大切なものとしてとらえたのに対して、老子は、もっとも大切なもの（「道」）がなくなったからこそ、人は「礼」へと向かったのであり、本来の場所＝「道」に戻るべきだ、と真っ向から否定しています。



儒家における「礼」とは、王朝儀礼や外交儀礼から冠婚葬祭、父母に仕える仕方まで、細かい決まりのある儀式や形式です。心の中で「お父さん、お母さん、いつもありがとう」といくら感謝したところで、それは「礼」ではありません。年老いた父母の場合ならば、朝に晩に顔色を観察し、食事を捧げ、事細かに身の回りの世話をするのが「孝」としての「礼」なのです。その形式は細かに決められており、その形式を朝は「省（せい）」（顔色などを観察する）、晩は「定（てい）」（寝床などを定める）と言います。日本では、お盆や暮れに帰省ラッシュとなりますが、帰省とは遠く離れた父母のところに帰ってその顔色などを観察して仕えるという意味で、ただ故郷に帰るという意味ではありません。定まった形式に従って行動することが「礼」なのです。



老子は、そうした形式だけの「礼」を強く批判しました。心から感謝する誠実さが失われたから形式としての「礼」が必要になる。世の中が乱れて心が忘れられると、それを繕うために「礼＝儒家思想」が生まれるのだと、老子は嘆いているのです。



さらに第四十八章では、儒家思想が理想とする「自己を向上させるために、常に学び続ける」という人間像についても否定しています。



学を為す者は日に益し、道を為す者は日に損す。之を損し又た損し、以て無為に至る。無為にして而も為さざる無し。

天下を取るは、常に事無きを以てす。其の事有るに及びては、以て天下を取るに足らず。

（学問を修める者は日々にいろいろな知識が増えていくが、道を修める者は日々にいろいろな欲望が減っていく。欲望を減らし、さらに減らして、何事も為さないところまで行きつく。何事も為さないでいて、しかもすべてのことを為している。天下を統治するには、いつでも何事も為さないようにする。なにか事を構えるのは、天下を統治するには不十分である。）

老子は「学問は必要ない。知識をなるべく減らし、なにもしないのがいい」と、ここでも儒家とは正反対の思想を展開しています。終わりは「国を治める者はなにもしないのが望ましい」とまで言い切っています。「道」に従って生きる純粋な人間が集まった国家ならば、為政者がなにも決めなくても世の中はうまくまわっていくはずだと、老子は考えたのです。



とはいえ、善人ばかりの社会が出現することはありえませんから、老子の統治論は机上の空論に過ぎません。しかし、中国の長い歴史を振り返ってみると、ほんの一時期ですが、老子思想が政治手法として導入された時代があったようです。それは前漢の初め頃のことです。



春秋・戦国時代の後に秦の時代が訪れますが、中国統一を果たして強大な権力を持った秦王朝は、万里の長城や阿房宮（あぼうきゅう）（宮殿）の建設に大量の農民を徴発し、厳しい思想統制を行なうなど、圧政を敷いて人民を苦しめました。やがて、これに不平不満を抱いた人々が反乱を起こしたため秦は倒れ、漢王朝の時代が到来しました。



漢王朝は、秦を反面教師にして、今までとは違った政策で国を統治しようと考えました。このときに流行したのが、老子の教えを基調とする「黄老（こうろう）思想」だったのです。「黄老思想」とは黄帝を始祖とし老子を大成者とした思想のことで、政策的には、人民に干渉せず、農業を中心とした国作りを基本としています。



しかし、世の中が落ち着いてくると、黄老思想だけでは社会を維持できなくなり、再び儒家思想（儒教）が見直されることになります。その後、儒教は、前漢第七代皇帝の武帝の時代に国教として認められ、以後二千年の長きにわたって、国家思想として深く中国人民に浸透していきました。



一方で老子の思想はどうなったかというと、政治色はしだいに薄れていきました。老子の存在もやがて神格化され、太上老君（たいじょうろうくん）とか道徳天尊とかの名前で後世に誕生した道教の「神」の座に体よく追いやられてしまいます。しかしながら、道家思想自体はその後も消滅することはなく、儒家思想と並ぶ中国を代表する二大思想として生き続けることになりました。さまざまな時代に、王朝の権力や官僚制度、閉鎖的な身分秩序などに閉塞感や生き苦しさを感じる人々（主に知識人階級）の、理論的な逃げ場、精神の拠り所としての役目を担うことになったのです。



先ほど『老子』は、たんなる「癒やしの書」ではなく、支配階層のために書かれた「権謀術数の書」であった、と述べましたが、時代を経るにしたがい、『老子』は「権謀術数の書」から「癒やしの書」として世に読み継がれるようになったというわけです。

著者

蜂屋邦夫（はちや・くにお）

１９３８年、東京都生まれ。東京大学名誉教授。東京大学教養学部卒業、東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。文学博士。東京大学東洋文化研究所教授を経て、大東文化大学国際関係学部教授を務め、２００９年退職。専門は中国思想史、道教思想史。著書に『中国的思考 儒教・仏教・老荘の世界』（講談社学術文庫）、『老荘を読む』（講談社現代新書）、『中国思想とは何だろうか』（河出書房新社）、『荘子＝超俗の境へ』（講談社選書メチエ）、『図解雑学老子』（ナツメ社）など、訳書に『老子』（岩波文庫）などがある。

