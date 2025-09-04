「老子」の基本──「道」とはなにか　蜂谷邦夫さんと読む『老子』#1【ＮＨＫ別冊100分de名著】

蜂谷邦夫さんによる『老子』読み解き #1

今から二千五百年前の中国で活躍したとされる二人の人物、老子と孫子は、諸子百家を代表する思想家です。しかし、老子は無為自然を説く道家思想の祖。孫子は人為の極致である戦争について思索を深めた人物であり、その思想は対極にあるといっても過言ではありません。



この二つの思想を「水」という共通のテーマで捉えた『NHK別冊100分de名著 老子×孫子 水のように生きる』では、老子と孫子を迷いの多い現代の心の処方箋にしていくため、蜂谷邦夫さんと湯浅邦弘さんが、その基本を分かりやすく解説します。





老子は実在の人物か

古代中国の思想書『老子』は、老子という人物によって書かれた書物ですが、この人物がこの世に実在したのかどうかを疑う説があるほど、その経歴は謎のベールに包まれています。



老子の人物像を知る手がかりとして信用のおける最古の書物は、前漢時代の歴史家・司馬遷（しばせん）によって書かれた『史記』の「老子伝」です。「老子伝」には、老子と呼ばれる人物の候補として老耼（ろうたん）、老萊子（ろうらいし）、太史儋（たいしたん）の三人が挙げられています。これを見ても司馬遷の時代（紀元前一〇〇年頃）には、老子がすでによくわからない人物とされていたことがわかります。



三人の老子候補のうち、もっとも詳述されているのが老耼です。老耼は楚（そ）の出身で、姓は李（り）、名は耳（じ）、字（あざな）は耼（または伯陽（はくよう））。老耼とは通称のようです。「耼」は耳が長いという意味ですから、名の「耳」とあわせると、耳の長い人であったと想像できます。周（しゅう）王朝の守蔵室の史（し）、今でいう国立公文書館の書記官のような仕事をしていました。



老耼が生きた時代は、春秋時代末から戦国時代の初め頃の紀元前五世紀頃と思われます。それは、周王朝の権威がほとんどなくなり、封建制の秩序が崩壊し、群雄が割拠する戦乱の世が始まった頃でした。



周王朝の力が衰えてきたのを感じとった老耼は、役人の仕事を捨て、都の洛陽（らくよう）から牛の背に乗って西方へと旅に出ます。旅の途中のある関所まで来ると、長官の尹喜（いんき）という人から「『道』について語って欲しい」と頼まれ、老耼はそこで上下二篇、五千字余りの書物を書きあげたそうです。これが今に伝わる『老子』の原型と考えられています。現在、この「老子＝老耼説」が最も有力とされていますが、それは上下二篇五千字余りという書物の構成が、現在私たちが目にしている『老子』とぴったり一致するからです。その後、老耼はさらに西方へと旅を続け、最後はどこで亡くなったのかわからない、と「老子伝」には書かれています。



他の二人の候補、老萊子と太史儋も、老耼と共通する点がありますが、三人の老子候補のうち、誰が本当の老子なのかは、わかりません。



ただ司馬遷は「老子とは隠君子（いんくんし）である」と述べています。隠君子とは、政治の場に身を置かず、世を避けた有徳の人という意味です。そうした立場から、世の中のさまざまなことを観察し批判した人物が一人あるいは数人存在し、それがいつしか「老子」という一人の人物像に凝縮されたと考えられます。『老子』の中には一人物の著述とするには矛盾した思想も見られますが、人数はともかく、『老子』という書物を書いた人物が存在したことは当然の事実です。それが誰かはわかりませんが、便宜上、ここでは『老子』の著者を「老子」と呼ぶことにします。



二十世紀に入ってからの新発見

こうして書かれた書物に、『老子』というタイトルがつけられたのは後世のことで、もともとは、ただの名無しの書物でした。『老子』は『老子道徳経』『道徳経』、あるいは『道徳真経』と呼ばれる場合もありますが、これは老子が「道」と「徳」について述べた経典という意味です。



現在、私たちが目にする『老子』は八十一章ありますが、章に分けられたのは後世になってからのことです。おそらく前漢の末頃までに章立てがされるようになり、今の順序に落ち着いたのは、それからさらに後のことです。



このような古代の『老子』の本来の姿が見えてきたのは、二十世紀に入ってからの二つの大発見に拠るところが大きいでしょう。それまでは八世紀初頭の石刻（道徳経石刻）が現存最古のテキストとされてきましたが、それより九百年もさかのぼる『老子』が見つかったのです。



一九七三年に湖南省（こなんしょう）長沙市（ちょうさし）馬王堆（ばおうたい）の第三号漢墓から出土したのが、絹に書かれた「帛書（はくしょ）『老子』」（帛は絹の意味）と呼ばれる二種類の『老子』です。この二種類の『老子』は甲本（こうほん）、乙本（おつほん）と名づけられ、甲本は紀元前二百年前後、乙本はそれより二、三十年後に筆写されたものです。甲本には書名がありませんが、乙本二篇の末尾には「徳」と「道」とありました。これは書名というよりも、二篇を区別するために、各篇の最初の言葉をとってメモしたものと考えられます。



それから二十年後の一九九三年には湖北省（こほくしょう）荊門（けいもん）市郭店（しかくてん）の第一号楚墓（戦国時代の楚国の墓）から、数種類の竹簡（ちっかん）が出土しました。竹簡とは、竹を細く切った短冊状のものに文字を書いて、すだれのように紐で編んだものです。この中に、馬王堆の『老子』よりもさらに一世紀ほど前に筆写された『老子』が含まれていました。現在これは「郭店楚簡（かくてんそかん）『老子』」と呼ばれています。



「帛書」「楚簡」のいずれも章立てはされていませんが、「帛書」が「徳」「道」の順で現在の『老子』とは逆順であるものの、文章の配列はほぼ現在の『老子』と同じであるのに対して、「楚簡」のほうは現行本の配列順とまったく異なっていました。これら二種類の『老子』に加えて、二〇〇九年には北京大学が『老子』を含む三千三百枚以上の前漢の竹簡を入手しました。そのうち『老子』部分の二百余枚が整理され、二〇一二年十二月に『北京大学蔵西漢竹書［貳］』として出版されました。『老子』研究は今後ますます進展していくことが期待されます。



古代中国から脈々と読み継がれてきた思想書『老子』の原典は、五千字余りのコンパクトな書物です。字面を目で追うだけならば、あっという間に読めてしまいます。とはいえ、書かれている内容は非常に地味で難解です。生き方の手本となるエピソードがわかりやすく書かれているわけでもなく、心が躍らされる小説のようなストーリー性もありません。そこには、ことわざや慣用句のようなものが羅列されているだけです。漢文になじみのない日本人が原典を読んでも、なにが書かれているのかを理解するのは難しいでしょう。



中国の人々にとっても、難解な言葉が多い『老子』は、とっつきにくいものだったようです。それゆえ、語句の意味を解説した注釈が、これまでに多く書かれてきました。現存する最古のまとまった注釈は、三世紀半ばに書かれた魏（ぎ）の王弼（おうひつ）による注です。前漢の河上公（かじょうこう）による注釈も有名ですが、これは河上公の名前を借りたもので、成立は王弼注よりも後であろうと考えられています。



日本においても、『老子』の研究者たちが解釈し、わかりやすくした訳本が多く出版されています。しかし、それらの多くは訳者の主観が加味されており、忠実に『老子』の思想を表わしているかは疑問です。今回の本では、中国に古くから伝わる「王弼注」の解釈を基本に、「帛書」「楚簡」なども参考にした拙訳『老子』（岩波文庫）を底本にしました。



『老子』は、順を追ってストーリー仕立てになっているわけでもなく、起承転結があるわけでもなく、同じ趣旨の文章が別の章で繰り返されていたりもします。章の配列に大した意味はないので、第一章から順に読んでいく必要はありません。どこから読んでもいいし、興味をもった部分を拾いながら読んでいただいても、まったく差しつかえありません。



老子思想の根本にある「道」とはなにか？

では、中身に入っていくことにしましょう。老子の思想が「道家思想」と呼ばれることでもわかるように、『老子』は「道」について語られた書物です。ここでいう「道」は、私たちが普段歩くために使っている道路のことではありません。



「道家思想」と並んで古代中国の二大思想として知られる「儒家思想」も、同様に「道」を重視しています。儒家の「道」は実践道徳のことで、行為の準則やものごとの規律、つまり人間が生きるうえで手本となる最高の理想を指します。「道」を具現化したものを「礼」とし、目上の人や親に対する礼節を、人間にとって尊重すべき重要なものとしてとらえました。



老子における「道」は、儒家の「道」とも異なります。儒家と同様に、人としてのあり方を示してはいますが、さらに大事なものとして、天地や万物が生み出される際の根本的な原理、あるいは根拠という意味が含まれています。儒家の「道」を一歩進めて、人間社会のことだけではなく、はるか宇宙に至るまで、ありとあらゆる物の生成や存在は「道」に拠っていると考えたのです。儒家が「道」を「人間学」としてとらえたのに対し、道家はそれを無限に広げて「自然科学」的にとらえたといってもいいでしょう。



『老子』の思想の根幹である「道」を知ることは、この世界を形成している万物（人間を含む）がどうやって生まれて、どう終わっていくのかを知ることにつながり、それがわかってこそ、理想とする生き方がはじめて明らかとなるのです。



抽象的なことなので難しいとは思いますが、『老子』で語られる、すべてのものの根源、天地万物の始まりについて見てみましょう。万物の始まりと「道」の関係を表現したのが第二十五章です。



物有り混成し、天地に先だちて生ず。寂たり寥たり、独立して改まらず、周行して殆（やす）まず。以て天下の母と為す可（べ）し。

（何かが混沌として運動しながら、天地よりも先に誕生した。それは、ひっそりとして形もなく、ひとり立ちしていて何物にも依存せず、あまねくめぐりわたって休むことなく、この世界の母ともいうべきもの。）

この一節は、天地万物が生まれる前の混沌とした状態を表現したものです。人間は天地の創造主を「神」と考えてきました。キリスト教では「主」がこの世をつくり、日本の神話でも「神々」が天地をつくったとされています。けれども、『老子』には創造主としての「神」は登場しません。「改まらず」（依存せず）というように、創造主としての神を想定していないのが老子思想の特徴です。そこが『老子』が哲学的だと言われる所以（ゆえん）でもあります。第二十五章はこう続きます。

吾れ、其の名を知らず、之に字（あざな）して道と曰い、強いて之が名を為して大と曰う。大なれば曰（ここ）に逝き、逝けば曰に遠く、遠ければ曰に反る。

（わたしは、その名を知らない。かりの字をつけて道と呼び、むりに名をこしらえて大と言おう。大であるとどこまでも動いてゆき、どこまでも動いてゆくと遠くなり、遠くなるとまた元に返ってくる。）

老子は、混沌の運動から天地が生まれたと言っています。その「混沌の運動」を「道」と呼んでいますが、それは神のような形象化された存在ではなく、なにかが生まれる根源的な筋道、秩序のことを指しています。「吾れ、其の名を知らず」とあるのは、すべてに先立つその形のないものには名前などないからです。しかし、名前がないと人々は共通認識が持てず、説明することも不可能ですから、あえてそれを「道」と呼ぶことにしたのです。



続いて「強いて之が名を為して大と曰う」とあるように、「道」も「大」も同じものです。「道」には、この世界のすみずみに行きわたる無限の大きさがあります。「大」は、そうした「道」のもつ無限の産出力、無限の広がりを表現した言葉と言えます。



「大なれば曰に逝き、逝けば曰に遠く、遠ければ曰に反る」は、「道」の働きを述べています。「道」の中を生きる人間で考えてみると、私たちは「道」によって生まれ、それぞれに活動しながらこの世を生きて、最後はまた「道」の中に死ぬ（戻っていく）、という自然の摂理の働きを言っています。



また第二十五章では、「大」は、この世に四つ存在すると言っています。



道は大なり、天は大なり、地は大なり、王も亦（ま）た大なり。域中に四大有り、而（しか）して王は其の一に居る。

（道は大なるもの、天は大なるもの、地は大なるもの、王もまた大なるものである。この世界には四つの大なるものがあり、王はその一つを占めている。）

道や天地が「大」というのはなんとなく理解できますが、人間である王は道や天地と同じレベルに並ぶものではないように思えます。しかし古代中国において王の存在は、たんなる統治者ではなく、空に太陽があるように絶対的な存在と考えられていました。



第二十五章は以下の文章でしめくくられています。



人は地に法（のっと）り、地は天に法り、天は道に法り、道は自然に法る。

（人は地のあり方を手本とし、地は天のあり方を手本とし、天は道のあり方を手本とし、道は自ずから然るあり方を手本とする。）

「人は地に法り」とは、人間は大地の状況に応じて暮らしている、という意味です。たとえば、私たちは湿地を避けて乾燥した堅い地盤を選んで家を建て、農業を行なうにしても、土地の形状や土壌に合わせた作物をつくっています。



「地は天に法り」とは、大地が太陽や月の巡りや四季の変化などの天の活動によって恵みを得て、植物や動物を生育させていることを意味します。



「天は道に法り」とは、天に太陽や月が存在し、晴れや曇り、風雨などの現象があるのは、天地を生み出した「道」に従っているからだ、という意味です。



最後の「道は自然に法る」の「自然」は、花鳥風月や山川草木といった現代の私たちが考える自然ではありません。「自然」とは「自（おの）ずから然（しか）り」という意味で、「自ずから然り」とは、他からの影響をなんら受けることなく、大昔からそれ自体がそのようであるさま（＝あるがまま）の状態を指します。「道」は、なにか他のものから「道」にされたわけではなく、天地が創造される前から「道」なのであり、その働きにはいっさいの変化も無理もない── と言っているのです。



「有」と「無」、どちらも「道」の活動である

第二十一章も、天地万物を生み出す「道」のありさまを述べています。

道の物為（た）る、唯だ恍唯だ惚。忽たり恍たり、其の中に象（しょう）有り。恍たり忽たり、其の中に物有り。窈（よう）たり冥たり、其の中に精有り。其の精甚だ真なり、其の中に信有り。

（道というものは、おぼろげでなんとも奥深い。おぼろげでなんとも奥深いが、その中になにか形象がある。おぼろげでなんとも奥深いが、その中になにか実体がある。奥深くてうす暗いが、その中になにか純粋な気がある。その純粋な気はまことに充実していて、その中に確かな働きがある。）

「恍」と「惚」という字が出てきますが「恍惚」という言葉には、「心を奪われてうっとりするさま」という意味と、「ぼんやりして曖昧」という意味があり、この場合は後者の意味で使われています。すべての始まりである「道」の実体は明らかではないが、そこには確かな「なにか」があると言っているのです。



ところが第十四章では、恍惚の中にはなにも「ない」と言っています。すべての根源としての「道」は、はたして「無」なのか「有」なのか？ という疑問が出てきますが、姿や形としてはなにもないが、働きをする「なにか」がそこにはあると考えていいでしょう。そうした有でも無でもない曖昧なものを老子は、とりあえず「道」と名づけたわけです。



「無」と「有」を対比させながらも、「無」と「有」は究極的には同じもの、つまりどちらも「道」である──という記述が『老子』にはよく登場します。第一章もそのひとつです。

道の道とす可きは、常の道に非ず。名の名とす可きは、常の名に非ず。

名無きは天地の始め、名有るは万物の母。

故に、常に欲無くして以て其の妙を観、常に欲有りて以て其の徼（きょう）を観る。

此の両者は同じきより出でて而も名を異にす。同じきを之を玄と謂う。玄の又た玄、衆妙の門。

（これが道ですと示せるような道は、恒常の道ではない。これが名ですと示せるような名は、恒常の名ではない。天地が生成され始めるときには、まだ名は無く、万物があらわれてきて名が定立された。そこで、いつでも欲がない立場に立てば道の微妙で奥深いありさまが見てとれ、いつでも欲がある立場に立てば万物が活動する結果のさまざまな現象が見えるだけ。この二つのもの──微妙で奥深いありさまと、万物が活動しているありさまは、道という同じ根元から出てくるものであるが、〈微妙で奥深いとか活動しているとかいうように〉違った言い方をされる。同じ根元から出てくるので、ほの暗く奥深いものと言われるが、〈そのように言うと道の活動も万物の活動も同じになるから、〉ほの暗く奥深いうえにも奥深いものが措定されていき、そのような奥深いうえにも奥深いものから、あらゆる微妙なものが生まれてくる。）

第一章は有名ですが文章が難しく、昔からさまざまな解釈がなされています。前半は、第二十五章で説明したように、「道」は本来、言葉にできるものではないということ、天地の始まりの前の状態は「名無し」で、万物が生まれてはじめて「名有り」となることを言っています。



後半は、欲がある立場と欲のない立場からの「道」の見え方の違いを説明しているのですが、かなりややこしい文章です。欲のない立場というのは、なんの意図をも持たない客観的な立場という意味です。そうやって世界を見ると「道」の「妙」が見えると老子は言います。「妙」とは微妙で奥深いという意味ですから、天地創造以前の「無」、つまり名無しの状態の「道」が見えると言っているのです。



一方の欲のある立場とは、意図を持った世俗的な立場から世界を見るということです。そうやって見ると「道」の「徼」が見えると言います。「徼」とは帰結や端という意味なので、万物が生成された後の状態、つまり現実的な天地万物の活動を示していると思われます。



さらに続けて、「妙」と「徼」のどちらも「道」という同じ根元から出たものであり、両方とも「玄」であると老子は述べています。「玄」とは、奥深くほの暗いさまを表現した言葉ですが、欲の有無によって「道」そのものの活動が見えたり、天地万物の活動しか見えなかったりで、見え方が異なりますから、ただの「玄」と、「玄」の上にもさらに「玄」なるものとの区別をつけたのです。「玄」の上にもさらに「玄」なるものとは、先ほどの名無しの状態の「道」のことであり、結局、その「道」から、あらゆるものが生まれてくる、と言っているのです。



著者

蜂屋邦夫(はちや・くにお)

１９３８年、東京都生まれ。東京大学名誉教授。東京大学教養学部卒業、東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。文学博士。東京大学東洋文化研究所教授を経て、大東文化大学国際関係学部教授を務め、２００９年退職。専門は中国思想史、道教思想史。著書に『中国的思考 儒教・仏教・老荘の世界』（講談社学術文庫）、『老荘を読む』（講談社現代新書）、『中国思想とは何だろうか』（河出書房新社）、『荘子＝超俗の境へ』（講談社選書メチエ）、『図解雑学老子』（ナツメ社）など、訳書に『老子』（岩波文庫）などがある。

※著者略歴は全て刊行当時の情報です。

