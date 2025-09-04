この絵文字が表すドラマは？コアラとパンチでピンときたあなたは天才…！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表すドラマは？ 意外と難しいこのクイズ。 「👦🏻🤰🏻🏫🐨👊」が表すドラマは一体なんでしょうか？ ヒントは、2012年に日本テレビ系の土曜ドラマ枠で放送されたドラマです。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「理想の息子」でした！ 「理想の息子」は、2012年1月から放送された山田涼介さんと鈴木京香さんが主演のドラマです。 「三度の飯よりも母が好き」というマザコン高校生と、「私のために家を買え！」と心のなかで叫び続けながら息子を思うように動かす母親を描いたコメディドラマ。 最後の2つの絵文字は、主人公の必殺技である「マザコンコアラパンチ」を表していますよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部