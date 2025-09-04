「デーブ大久保」7年・18万キロ乗った愛車「お乗り換え」に反響多数！ 納車された「新しい“国産車”」に「好感もてる」「意外」の声も？ 乗り換えた「新車」に寄せられた“熱視線”とは

同じクルマの「新型・同グレード」選択に驚きの声も！

2025年7月8日、元プロ野球選手で、現在は解説やタレントとしても活躍する「デーブ大久保」こと大久保博元さんが、長年乗り続けた愛車、スバル「フォレスター」と別れを告げました。

そして乗り換えたのは、2025年4月にフルモデルチェンジを果たした新型フォレスター（6代目）でした。

超ステキ！ これが「デーブ大久保」の「新旧の“相棒”」です！ 画像で見る

同じクルマの新型に乗り換えた選択に対し、SNSなどには多くの声が集まっています。

「デーブ大久保」こと大久保博元さんの愛車乗り換えに反響多数！［Photo：時事］

今回お別れした元の愛車は、2018年に発売された先代（5代目）フォレスターの「X-BREAK」グレード。

7年・18万キロにわたって乗り続けてきた相棒だといいます。

X-BREAKは、フォレスターのなかでも特にアウトドア志向の装備が充実し、力強い走りと高い実用性、そしてタフなイメージの内外装が魅力のモデルです。

大久保さんは現在、年間3万キロペースで走行しており、長年にわたり酷使されながらも信頼に応え続けたこのクルマには、強い愛着があったことがうかがえます。

4年前の2021年、自身のYouTubeチャンネル「デーブ飯 dave food」でも、「中はゴチャゴチャ」と積みっ放しの荷物の様子に笑いながらも、釣りやゴルフ、仕事の移動など、あらゆる場面で使い込んできたことを語り、まさに生活の一部だったようです。

そして今回購入したのは、フルモデルチェンジを果たした新型フォレスター（6代目）のX-BREAKでした。

大久保さんは乗り換えの経緯について、Instagramで次のように記しています。

「SUBARUのクルマはやっぱり素晴らしいけど、それ以上に素晴らしいのは“人”。

担当の松村さん

誠実で、温かくて、気配りのプロフェッショナル。この人がいたから、またSUBARUにしようと決めました」

クルマ以上に、販売担当者との「ご縁」が決め手となったようです。

タフなX-BREAKを選択しているあたりも、この担当者がデーブさんの乗り方を見て、改めてオススメしたものと思われます。

※ ※ ※

フォレスターから再びフォレスターへと乗り換えたデーブ大久保さんの愛車に対し、SNなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは、「野球選手というと高級車やスーパーカーのイメージがあったから意外」「ベンツやレクサスかと思ったらスバル車乗り換えててビックリ」など、異口同音に「好感をもった」という声でした。

また、「一度乗ると次もまたという気持ちはよくわかる」「乗りやすくて私もスバル車乗り継いでます」など、同じスバル車乗りだという人たちからのコメントも散見されました。