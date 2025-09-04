多くの人が知らない「お腹いっぱいだと、眠くなる」の理由…じつは「空腹のときこそ、活動スイッチが入る」という、衝撃の事実

いまだに科学が解明できていない疑問、人はなぜ眠らなければならないのか？

脳は睡眠時に洗浄されてアルツハイマー病を防いでいるという新研究、世界で初めて日本が発売した画期的な不眠症治療薬、寝不足でたまる「睡眠負債」とは何か、どう返せばいいのか……。

「睡眠」に関して、その神経科学的なメカニズムや役割などについて解説した『睡眠の科学 改訂新版』。その著者・櫻井武氏が、脳科学と睡眠の興味深いトピックをご紹介します。

＊本記事は、『 睡眠の科学 改訂新版 』（ブルーバックス）のうち「睡眠に関する疑問や睡眠研究の今」で取り上げられた疑問から、再構成・再編集してお送りいたします。

この記事の執筆者櫻井 武（さくらい・たけし）筑波大学大学院医学研究科修了。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構副機構長。医師、医学博士。日本睡眠学会理事。1998年、覚醒を制御する神経ペプチド「オレキシン」を発見。睡眠・覚醒機構や摂食行動の制御機構、情動の制御機構の解明をめざして研究を行っている。詳しいプロフィールは、こちら

きわめて深い関係がある、摂食行動と覚醒

オレキシンの発見をご紹介した記事でも述べたように、当初、オレキシンは摂食行動を制御する物質と考えられていた。その後、ナルコレプシーとの関連が明らかになり、覚醒／睡眠の制御に重要な役割をはたしていることが明らかになったわけだ。しかし、摂食行動と覚醒は、もともときわめて深い関係がある。

事実、満腹になると眠くなることは誰でも体験しているだろう。逆に、減量のためにダイエットをしているときに眠れず困った、という人もいると思う。食欲と覚醒の関連は、赤ちゃんを思い浮かべてみるとよくわかる。赤ちゃんは1日の大半を眠って過ごすが、ミルクがほしくなると起きて泣く。そしてお腹がいっぱいになればまた眠ってしまう。このように栄養状態と睡眠には深い関係があるのだ。

オレキシン作動性ニューロンは、全身の栄養状態をモニターしている

オレキシン作動性ニューロンの制御システムが解明されることにより、この深い関係はさらに明確になった。オレキシン作動性ニューロンは、全身の栄養状態をモニターすることができ、さらに栄養状態によってその活動を変化させることが明らかになっているのだ。

たとえば長く食物を摂らないでいると、血液中のグルコース濃度（血糖値）が低下していく。この変化はそのまま脳脊髄液中のグルコース濃度の変動につながる。

グルコース濃度が低下すると、オレキシン作動性ニューロンの発火頻度は増える。逆に、脳脊髄液中のグルコース濃度が上昇すると、オレキシン作動性ニューロンは抑制されてしまう。つまり、空腹時には覚醒物質であるオレキシンをつくるニューロンは、活発に活動（発火）していると考えられる。

マウスにしばらく餌をやらないようにすると、本来なら休眠期であるはずの昼間にも動き回るようになる。これは、覚醒レベルが上昇することによるものである。実際に睡眠時間も減るのだ。しかし、遺伝子操作でオレキシンをつくれないようにしたマウスではこのような変化が起こらない。つまり、絶食による空腹の情報が、オレキシンを介して覚醒レベルを上昇させているのだ。

野生動物は空腹になると、餌を探す行動をしなくてはならない。このとき、覚醒レベルを上げて意識をクリアにし、交感神経を興奮させて身体機能を上げ、行動をサポートしなくてはならない。餌を探す行動には危険がつきものだからだ。この機能にはオレキシン作動性ニューロンが不可欠である。

なお、草食動物の多くは睡眠時間が短く、ウマやシカなどは1日の睡眠時間が2時間から3時間である。これは、カロリーの少ない植物をエネルギー源とするため、十分な栄養を摂（と）るには多くの時間を覚醒して食事にあてなくてはいけないからだという説がある。もちろん、草食動物は肉食獣に捕食される危険にさらされているため、危険から身を守るために覚醒を維持する必要があることも理由である。

逆に、高カロリーのを摂る肉食獣の睡眠時間は長い。これらも、摂食行動と覚醒に関連があることを示唆している。

このようにエネルギー状態と睡眠／覚醒には深い関係があり、そこにはオレキシンの機能が深く関わっているのである。

摂食行動と覚醒を結ぶオレキシン

すでにお話ししたとおり、オレキシン作動性ニューロンは視床下部外側野という部分に存在する。この部分は従来、「摂食中枢」であると考えられていた。

＊「オレキシン作動性ニューロンは、どこにあるのか」…参考記事：〈特異な病・ナルコレプシーで圧倒的に足りていなかった物質…じつは「覚醒を維持するのに、脳に必須だった」という、衝撃の事実〉は、こちら

視床下部には、食欲に関与する中枢が2つあるとされてきた（図「摂食中枢と満腹中枢」）。腹内側核にある「満腹中枢」と、外側野の「摂食中枢」である。60年以上も前に実験的に示されていることだが、腹内側核を破壊すれば動物は過食と肥満を示すようになり、逆に外側野を破壊すると食欲を失い、ひどい場合には餓死してしまう。

一方、腹内側核を電気的に刺激すると食欲は抑制され、外側野を刺激すると摂食行動がみられる。これらのことから、摂食行動はこれら2つの領域の相反する作用によって制御されると考えられてきた（現在では、弓状核や背内側核の役割も重要であることがわかっている）。

覚醒だけではない…食欲の制御システムとも関連のあったオレキシン

九州大学名誉教授の大村裕博士は1960年代の金沢大学医学部に教授として在籍していたときに、摂食中枢である視床下部外側野に、細胞外のグルコース濃度が高くなると、発火頻度が低下するニューロンが存在することを発見した。このニューロンは「グルコース感受性ニューロン」とよばれ、食欲の制御に重要な役割をはたしていると考えられた。

オレキシンが存在したのは、まさにこの摂食中枢にピタリと一致する領域だった。そこで当初は、私たちもオレキシンと食欲との関連に着目して研究を進めた。そして実際にオレキシンを動物の脳内に投与すると、摂食量が明確に上がったのだ。

しかし、まもなくして、オレキシンは覚醒に関与する物質であることが明らかになったわけである。これは何を意味するのだろうか？

やがて私たちは、その鍵を見つけることになった。オレキシン作動性ニューロンの性質を調べていると、食欲のコントロールに関与する物質によって、明確にその活動を変化させることが明らかになったのだ。

それらの物質に含まれるのは、レプチンやグレリンというホルモンだ。レプチンは全身の脂肪細胞から分泌されて視床下部の弓状核という部分に働き、食欲を抑制する。一方、グレリンは胃から分泌されて食欲を亢進させる。オレキシン作動性ニューロンは、レプチンによって抑制され、グレリンによって興奮することが明らかになった。つまり、食欲の制御システムとも明確な関連をもっていたのだ。

このことからオレキシン作動性ニューロンは、栄養状態に応じた摂食行動を維持するために、覚醒を制御する機能をもっていることが類推された。

また、すでにお話ししたとおり、オレキシン作動性ニューロンは血糖値が高い状態では抑制され、血糖値が下がると発火頻度が増えることがわかってきた。これは前述のグルコース感受性ニューロンの性質そのものである。

食事の後の眠気…「胃腸に血が集まって、脳に血が行かなくなる」の間違い

お昼すぎ、食事をしたあとに眠くなる人は多い。これはどうしてだろうか。俗に「消化のために胃腸に血が集まるから、脳に血が行かなくなって眠くなるんだよ」などといわれるが、そうではない。

実は脳は全身でもっとも血液が必要な臓器であり、脳への血流はつねに、できるかぎり確保されるように調節されている。たとえば大出血があった場合も、消化管や筋肉、皮膚などの血流を少なくして脳に集める機能がある。ましてや消化のために脳の血流を犠牲にすることなどありえないのだ。

では、どうして眠くなるのだろうか。

理由の1つは、概日リズムをつかさどる視交上核からの出力の日内変動にある。昼すぎには、覚醒させる方向への出力が一時的に低下すると考えられているのだ。

しかし、それだけでは食後の眠気は説明できない。満腹になると血糖値が若干上がり、空腹になると血糖値は下がることが知られているが、この変動は脳脊髄液中のグルコース濃度に反映される。そして、この変動は、オレキシン作動性ニューロンの発火頻度を大きく変化させるに十分な幅をもっている。

血糖値が下がるとオレキシン作動性ニューロンの発火頻度は上がり、血糖値が上がるとオレキシン作動性ニューロンの活動は低下する。このことが、食後の眠気に関与しているのかもしれない。

腹が“減っているから”、戦ができる

私たちはオレキシン作動性ニューロンを遺伝子操作によって破壊したマウスを用いて、栄養状態とマウスの覚醒レベルについて調べてみた。通常のマウスは絶食させると、しばらくの間、活動量が増える。ふだん眠っているはずの昼間にも、睡眠を犠牲にして動きまわる。

つまり、餌を探しているのだ。この変化はオレキシン作動性ニューロンを破壊したマウスではみられない。つまり、空腹のときに目が冴えて、餌を探す行動を支えているのはオレキシンの働きであることが示されたことになる。

空腹時には、血糖値が下がり、身体が痩せてきてレプチンが低下してくる。すると、オレキシン作動性ニューロンの活動は亢進する。そしてモノアミン作動性ニューロンに働きかけ、覚醒レベルを上昇させ、注意力を向上させ、交感神経も興奮させ、全身をいわば「臨戦態勢」に整えていく。野生の動物にとって、餌をとることは戦いなのだ。

ハングリーなときに、心身の機能を目標に向けた行動をとるために変換するーーオレキシンは「ハングリー精神を担う物質」という言い方をしてもよいかもしれない。

