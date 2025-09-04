【Primavista】テカリ悩みに！人気スティック下地が再入荷

夏のメイク悩みといえば「Tゾーンや小鼻のテカリ」。ファンデが崩れてしまうと気分も下がってしまいますよね。そんな女性たちのリアルな声に応えて誕生したのが、花王のベースメイクブランド『Primavista』から登場した「ピンポイントセバムオフ スティック」。発売直後からSNSで話題となり、わずか1か月で年間目標を達成。待望の再入荷が決定しました♪

Primavistaで叶えるテカリ防止

「ピンポイントセバムオフ スティック」は、Tゾーンや小鼻など気になる部分に直接塗れる部分用化粧下地。

毛穴や肌の凹凸をぼかし、自然な仕上がりを叶えます。下地としてもメイク直し用の“上地”としても使えるのが嬉しいポイント♡

さらに無色タイプなので肌色を選ばず、どんなメイクにもなじみます。ポーチに入るサイズ感で、外出先での使用にも便利。

商品情報と特長チェック

Primavista ピンポイントセバムオフ スティック



UVカット：SPF4・PA+

タイプ：部分用化粧下地（無色）

販売店舗：全国のマツモトキヨシグループ／ココカラファイングループ（一部店舗除く）／オンラインストア

アレルギーテスト済み／ノンコメドジェニックテスト済み*

＊すべての方にアレルギーが起こらない、コメドができないというわけではありません。

使い方とシーンで大活躍

小鼻や額にやさしく塗布しなじませるだけで、気になるテカリをオフ。基礎化粧品で肌を整えた後に下地として、または外出先で皮脂をティッシュオフしてから上地としても使用可能です。

ポータブルサイズなので、仕事中やデート前のメイク直しにもぴったり。いつでもさらりとした肌をキープできる心強いアイテムです♪

夏メイクを快適に♡Primavistaで自信肌へ

気になるテカリだけをピンポイントで抑えてくれる「Primavista ピンポイントセバムオフ スティック」。

発売直後から注目を集め、増産が決定するほどの人気ぶりです。テカリ悩みを解消すれば、笑顔にも自信が生まれますよね。

持ち運びやすさも魅力のこのアイテムで、暑い季節のメイク崩れを賢く防いで、もっと快適で美しい夏を過ごしてみませんか？