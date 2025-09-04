【台風15号が発生】

今日（木）午前3時、奄美大島の東の海上で新たに台風15号が発生しました。日本のすぐ近くで台風になったため、近づくまで短時間です。なるべく早い台風対策をお願いします。今日（木）は九州に接近・上陸のおそれがあり、明日（金）には東へと進路を変えて列島を横断するでしょう。今回は雨台風で、特に大雨に警戒です。

【今日（木）は西日本を中心に大雨】

今日（木）日中は九州と四国の南東斜面を中心に大雨になりそうです。夕方からは中国地方の瀬戸内側や近畿地方にも活発な雨雲がかかるでしょう。明日（金）午前は東海や関東が雨の中心になりそうです。通勤通学の時間に交通機関に影響が出るおそれもありますのでお気をつけください。

【線状降水帯発生のおそれも】

明日（金）朝にかけての24時間予想降水量は多いところで、四国300ミリ、九州200ミリ、東海180ミリ、近畿150ミリ、中国100ミリ、関東甲信100ミリ、奄美地方100ミリです。さらに明日（金）朝以降も東海や関東を中心に大雨に警戒をしてください。また、線状降水帯が発生して、予想雨量をさらに上回るおそれがあります。

【猛暑日地点なし】

今日の各地の予想最高気温は、

札幌 :28℃ 釧路 :22℃

青森 :29℃ 盛岡 :30℃

仙台 :28℃ 新潟 :33℃

長野 :31℃ 金沢 :33℃

名古屋:31℃ 東京 :30℃

大阪 :31℃ 岡山 :30℃

広島 :31℃ 松江 :32℃

高知 :30℃ 福岡 :33℃

鹿児島:31℃ 那覇 :33℃

東京は6日ぶり、名古屋は3週間ぶりに35℃を下回るなど、久しぶりに猛暑日から解放されるところも多くなりそうです。