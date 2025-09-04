年を重ねていくと、心身にさまざまな変化が生じます。老後を元気に過ごしていくためには、どうしたらよいのでしょうか？今回は、長年高齢者医療に携わる精神科医・和田秀樹先生が、変わっていく自分の体に対する考え方や対処法をまとめた『80歳で体はこう変わるからやっておきたいこと』から、一部を抜粋してお届けします。

聞こえと認知症

関連性がないと思われがちですが、放っておいたら認知症まっしぐらという老化現象があります。それが「聞こえ」です。

年をとれば耳が遠くなるのはよくあることなのですが、しかたがないと簡単に片づけていい話ではありません。実は、耳が遠くなることこそ、認知機能の低下に直結しているのです。

海外の研究成果ではありますが、中年期（45〜65歳）に難聴があると、高齢期に認知症のリスクが２倍に上昇するというデータが発表されました。

そもそも、難聴のある人は、もの忘れや不安感、焦燥などといった、認知症的な症状を感じる割合が高いので、より細やかな注意が必要なのです。

それでは、難聴が認知機能の低下に直結する理由を説明しましょう。

難聴が認知機能の低下に直結する理由

問題は二つです。一つは、人とのコミュニケーション不足に陥ることです。相手の話が聞きとりにくくなると、会話が減り、人や社会とかかわろうという気力も低下していきます。

「家族みんなが楽しそうに話しているのに、自分は話が聞きとれず孤独を感じる」

「患者は私なのに、医者の話が聞きとれないから、医者は付き添いの娘とばかり話している。治療も投げやりな気持ちになってしまう」

これらは、耳が遠くなった高齢の患者さんから聞いた、偽らざる気持ちです。

何を言っているのか聞きとることができないから、誰とも話すことができない。結果として、社会的に孤立してしまう。こうなってしまうと、うつ傾向が強まったり、認知症が進むという流れになってしまうのです。

認知負荷説

もう一つは、認知負荷説です。

耳が遠いと、脳の能力が耳からの情報処理に費やされるため、ほかの認知機能が落ちていきます。



このことが、認知症につながっていると考えられるのです。

私の臨床経験からいっても、耳が遠くなった人には、認知症を発症する人が多いように思います。

自分にあった補聴器を

耳が聞こえにくくなったときは、放っておいてはいけません。耳鼻科で検査をし、自分にあった補聴器のアドバイスを受けましょう。

これからの時代は、補聴器もＡＩ（人工知能）化することが予測されます。そうなったら、いまよりもずっと便利になるはずです。

耳が遠くなったと感じたら、補聴器です。コミュニケーション不足に陥ることを徹底的に防いでくれるのです。そうすることによって、認知症発症のリスクを小さくすることができます。面倒だとか、煩わしいだとか感じたら、認知症発症のリスクを下げるためだと、自分に言い聞かせるといいでしょう。

補聴器はまだまだ高額ですが、自治体から補助が出る場合もあります。しっかり調べて、お得にゲットしてください。

※本稿は、『80歳で体はこう変わるからやっておきたいこと』（興陽館）の一部を再編集したものです。