日々の暮らしのなかで「怒り」「悲しみ」「恐れ」などの「負の感情」に振り回されていませんか？精神科医の藤野智哉先生は、「『自分の感情を自分でコントロールする感じ』がもてれば、気持ちがラクになり、生きやすくなることもあります」と話します。そこで今回は、藤野先生の著書『嫌な気持ちにメンタルをやられない 不機嫌を飼いならそう』から一部を抜粋し、「嫌な気持ち」への対応をご紹介します。

相手や自分の「嫌な感情」に振り回されない。藤野智哉『嫌な気持ちにメンタルをやられない 不機嫌を飼いならそう』

家族と死別したら後悔は誰にでも生じます

「夫を亡くした悲しみから、３年以上経っても抜け出せません。いまだに『ああしてあげればよかった』と看取り方を後悔しています。一度、心療内科などにかかったほうがいいでしょうか？」

これは、『嫌な気持ちにメンタルをやられない 不機嫌を飼いならそう』を書くに当たって寄せられたお悩みです。

何かいいアドバイスができればと思いましたが、そもそも悲しみから「抜け出す」という言葉の定義が難しいかなと思ったりしました。

何をしたら「抜け出した」ことになるのか。夫のことを思い出さなくなるのがよいのか、自分の後悔がなくなればよいのか。

同じような悩みを抱えている人もいると思いますが、そのゴールは人それぞれかもしれません。

これを解決しようと思えば、どこかでその出来事や悲しみと向き合わなければなりません。そして振り返れば当然、誰にでも後悔が生じます。

たとえば「最期くらいは自宅で看取ってあげたらよかった」と後悔している場合、病院では痛み止めや点滴などさまざまな処置ができたから穏やかに過ごせたけれど、家にいたら最期まで苦しい思いをしたかもしれないし、もっと早くに亡くなったかもしれない。

本人がどう思っているかわからないことを、残された人が勝手に想像し、意味づけをして後悔しているわけです。

自分が誤った認知をしていないかという視点

人というのは、もう話せない相手に対して後悔をするものです。

「本当はこう思っていたんじゃないか」なんて、勝手に意味づけをし、想像してしまう。でも、それには誤った認知が働いていることが少なくありません。

何をどうしたって、本当に後悔すべきことも世の中にはあります。それを消すことはできないし、人間としての感情全部を消し去ることはできないのですが、自分の後悔がはたして正しい後悔なのかという視点は忘れないようにしてほしいと思います。

後悔や悲しみが何らかの症状として現れ、あまりにも悪い方向に行ってしまえば治療の対象となることはありますが、普通に生活ができていて日常で困ることがなければ無理に受診する必要はありません。

受診の目安は、健康や日常生活、社会的生活に影響が出ているかどうか。ただ、気になるようであれば受診するのは悪いことではありません。

日常生活に支障が出てきたら「かからなきゃいけない」のですが、そうじゃない状況でも気になるなら「かかってみたらいい」んですよ。「何でもない」って言われる可能性はありますけど、それがわかるだけでも意味があります。

自分の後悔は、はたして正しい後悔なのか？ それを見直す視点は忘れないようにしましょう

ペットロスの悲しみ

２０２４年時点で、ペットの飼育頭数は犬が６７９万頭以上、猫が９１５万頭以上にも上るそう（一般社団法人ペットフード協会調べ）。

読者の皆さんの中にもペットを飼っている人がいるでしょう。そして「ペットは大切な家族」、そう思っている人も多いはずです。だからこそ、ペットを失うと深い悲しみに包まれると思います。





愛するペットとの別れが原因で起こる精神的・身体的な不調は俗に「ペットロス」といわれます。気がつくと涙が出ている、何もする気になれない、食欲がない……そんなこともあるでしょう。

ペットと一緒に暮らしてきた家族なら、その悲しみを共有することができるでしょう。でも、家族以外の人にペットロスのつらさをわかってもらうことは、なかなか難しいかもしれません。その相手は同じ経験をしてないわけですから。

実は、自分のつらさを何でも相手にわかってもらえると思わないことって、すごく大事です。相手のつらさをわかったつもりになることもダメだし、相手がつらさをわかってくれると思うことも当然ダメ。だって他人なのだから、わかるわけがないんです。

「自分はこんなにつらいのにわかってもらえない」と言う人はめちゃくちゃ多いんですけど、誰にもわかってもらえなくてもそのつらさは本物。自分はつらいということを自分自身はわかっているわけだから、本当はそれだけでいいはずです。

つらい気持ちをどうしても誰かに聞いてもらいたいなら、友達などに打ち明けてみてもいいと思いますが、それに共感を示してくれるかどうかは相手次第です。

人間は感情を共有したがる生き物なので、「共感してほしい」「私のつらさをみんなに受け止めてほしい」と思うのは自然なことですが、それがかなうとは限らないということです。

共感してくれる人たちの中にはうさんくさい人もいる

ＳＮＳなどでペットを飼っている人たちに伝えれば、「その気持ちわかるよ〜」という反応があるでしょうから、共感してくれる人を探すのも一つの手ではあります。ですが、すごく共感してくれる人たちの中にはうさんくさい人もいます。

悲しみという感情を表出しているときは当然、「弱っているから助けてくれ」というシグナルを出していることにもなるわけです。本当に助けてくれる人が来ればいいけれど、なかには共感しているふりをして陥れようとする悪い人もいます。

「わかるよ」と言ってくれる人が全員いい人とは限らないってことです。

逆に、自分はペットを飼っていないのに、ペットロスになった人から「わかってほしい」と言われたら？

どうでもいい相手なら「私にはわからない」でいいでしょうが、良好な関係を保ちたい相手であれば「私はペットを飼ったことがないから全部わかるとは言えないけれど、つらい気持ちはある程度わかるから無理しないでね」と、正直に言ってあげてもいいと思います。相手の気持ちはわからなくても、わかろうとしてくれたということが相手を救うことがあります。

変にわかったふりをしすぎると、ややこしくなるので注意してくださいね。

誰にもわかってもらえなくても、その悲しみは本物。自分自身がわかっていれば、それだけでいいのです

※本稿は、『嫌な気持ちにメンタルをやられない 不機嫌を飼いならそう』（主婦の友社）の一部を再編集したものです。