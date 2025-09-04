文部科学省によると、令和5年度の小学校における不登校児童数は13万370人で、10年前と比べて5倍増加したそうです。そのようななか、自身も不登校の経験を持つ不登校ジャーナリスト・石井しこうさんは「『頑張らなきゃ』と思うのを親がやめることは、不登校解決の一番の近道です」と語ります。そこで今回は、石井さんの著書『小学生不登校 親子の幸せを守る方法 400人の声から生まれた「親がしなくていいことリスト」』から、一部を抜粋してお届けします。

【書影】不登校解決のためのライフハックを紹介。石井しこう『小学生不登校 親子の幸せを守る方法 400人の声から生まれた「親がしなくていいことリスト」』

ゲームは禁止にしなくていい

不登校の初期は親がイライラしがち

子どもが不登校になって家にいるようになると、親としてはついイライラしてしまうこともあります。その代表的なものがゲームです。

「学校に行かなくてもいいよ」と認めたものの、勉強もしないし、片づけもろくにしない。ゲームばかりしている子どもを見ると、「こんなことをさせるために不登校を認めたわけじゃない！」ということで、全国各地の親がもれなくモヤモヤします。

小学生の不登校は、環境を整えると比較的早く回復する傾向があります。これはよいことですが、元気になったからといって、すぐに学校へ行けるわけではありません。そのため、家では元気にゲームをやります。これが、親にとっては許しがたい瞬間になるわけですね。

ゲームは命の浮き輪

子どもがゲームをしているからといって、「ゲームとのつきあい方を学ばせなきゃ」「娯楽との距離感を教えなきゃ」と焦る必要はありません。「じゃあ、ゲーム漬けの生活でいいってこと？」「毎日ゲームばかりしているこの状況、どう考えたらいいの？」と不安に思う親も多いでしょう。

不登校の親たちの間では、「ゲームは命綱」「ゲームは命の浮き輪」と表現されることがあります。学校に行かなくなると、不安や心配が次々と押し寄せますが、ゲームをしている間はそれを考えずに済む。だからこそ、ゲームに救われる子も多いのです。まわりからはただ遊んでいるように見えても、本人にとっては、不安をまぎらわせるためにゲームが必要なのかもしれない。その視点を持つことが大切です。

デジタルフリーが子どもの回復を早める

結論から言うと、子どもの回復には、デジタルフリー＝ゲームを自由にさせることが、早道です。「好きなだけゲームをやったらいいよ」「時間を気にせずにやり込んだらいいよ」と言ってあげることで、結果的に回復がスムーズに進み、子ども自身が自分のペースで落ち着きを取り戻しやすくなります。

とはいえ、デジタルフリーに対して抵抗感を感じる親も少なくないと思います。そんな親におすすめなのが、児童精神科医が提案するルールです。そのルールは、「本人が決めたルールを尊重しましょう」というものです。

本人はどんなふうにゲームをしたいのか。たとえば、「１日２時間までにする」「夜10時までにする」など、ゲームのルールを自分で決めてもらい、親はそれを支援するという考え方です。

これについては、たくさんの親御さんから、「そんなことをさせてどうするんですか」という声をいただきました。確かに、そう思うかもしれません。

でも、親が決めたルールを守らせようとしても、うまくいくことはほとんどありません。なぜなら、子どもにはそのルールを守るための自主性や動機がないからです。結果として、子どもはそのルールを守ることよりも、どうやって破ろうかに集中してしまいます。

ですので、本人が決めたルールをどう守れるか。親はそれをサポートすることが大切です。たとえば、「気持ちよくゲームをやりたい」と考えている子であれば、ゲームに熱中しすぎて怒ったりして気分が悪くなりそうなとき、親のほうから「ちょっと休む？」と声をかけてみましょう。それによって、子どもが「休憩をとったほうが気分がよくなる」と感じるようになれば、ゲームに熱くなりすぎる前に自分から休むことを選べるようになります。

親の納得より、本人が決めたルールを優先

そして、もし、本人が「起きている間はゲームをする」といった、親としては納得しがたいルールを提示してきても、基本的はデジタルフリーにすることが解決への近道です。

子どもがずっとゲームをしている姿を目にしたり、夜中にゲームの音が聞こえてくると、親は当然、イライラしてしまいます。そんなときは、住み分けることがコツです。よくおすすめしている方法は、ゲームをするときは、親に見えないところでやってもらうこと。ゲームは自分の部屋でする、音はボリュームを下げるのではなく、イヤホンを使うなど調整をすることで、共存しやすくなります。

それから、不登校の子を持つお母さんたちがよく言うのは、「（親は）ゲームの画面をあまり見ないこと」です。ゲームをしているうしろ姿ではなく、本人の表情に目を向けると、充実感や集中している子どもの顔があります。そうすると、そんなに悪いことをしていないんだなと思えるのだそうです。

浮き輪を手放すときがくる

「部屋でゲームばかりしていたら、引きこもりになってしまう」「ネトゲ依存症（インターネットゲーム行動症）になって、永遠にゲームをし続けるのではないか」と心配するかもしれませんが、デジタルフリーにしたほうが、本人が自分のペースでゲームの時間や生活リズムを調整しやすくなります。また、ゲーム依存は、ゲームそのものに依存するのではなく、むしろ不安や自己否定感が強いときに、それを紛らわせる手段としてゲームに頼らざるを得ないことで起きるものです。

ゲームは命の浮き輪と話しました。それは唯一、安心できる時間を与えてくれるものです。しかし、その浮き輪も、いずれ本人の心が回復し、自分で泳ぎ出せるようになれば、自然と手放されていきます。ゲームが支えとなる時期はあっても、ずっとそれに頼り続けるわけではありません。焦らず、あたたかく見守ることが大切です。

新しいゲームをほしがったら思い出してほしいこと

不登校の子が新しいゲームをほしがったときに、親に思い出してほしいことがあります。子どもから「ゲームを買って」と言われたら、「似たようなゲーム持ってるでしょ」「何個もあってもしょうがない」そんなふうに返したくなって当然です。

そんなとき、自分に置き換えてほしいのです。たとえば、お母さんが雑貨集めを趣味にしているとします。家の中に小物を置いたり、生活に少し彩りを加えたりすることで心地よさを感じ、生活がより豊かになりますね。もちろん、高価なものでなくても、自分が好きな雑貨なら気持ちがうるおいます。

ところが、その雑貨に対して、「また買ったの？」「何に使うの？」「同じようなものを持っているでしょ？」など、夫や子どもが心ない言葉をかけてきたらどうでしょう。お母さんは思わず、「いやいや、全然違うから！ この前買ったのはフランスの雑貨で、今日は北欧系なんだよ！」などと反論したくなるかもしれません。

こういうときに一番うれしいのは、「それ、いいね」と言ってもらえること。それが難しいなら、せめて何も言わずに黙っていてほしい。きっと、そんなふうに感じるのではないでしょうか。

これをゲームに置き換えると、子どもの気持ちがよくわかります。たとえば、「ゲームを買いたい」と言ったときに、「また？」「同じゲーム、持ってるじゃん」と返されると、子どもは心の中で「『スプラトゥーン』の２と３は違うんだよ！」と思うかもしれません。

ですので、返事は「また買うの？」よりも、せめて「次の誕生日ね」といった形にとどめておくのがいいのかなと思います。

昼夜逆転は、不登校の子が必ず通る道

朝起きて、夜寝る。これは通常の生活ですが、不登校になると夕方頃に起きて、朝寝るという昼夜逆転の生活にシフトしてしまうことがあります。これは、不登校の子が必ず通る道といわれています。

私自身も、中学で不登校だったときにそうでした。寝る時間が定まらず、親としては、今後一生このような生活になるのではないかと、不安だったと思います。つまり、親は不登校を機に子どもが日常生活を送れなくなり、社会復帰ができなくなるのではないか、と心配するわけですね。



（写真提供：Photo AC）

でも、安心してください。昼夜逆転には理由があります。ひとつは、人間の生活サイクルが実は25時間くらいに、少しずれているということ。体内時計は24時間ぴったりに合っていないため、少しずれてしまうことがあります。生活リズムが崩れてくることは、ある意味では自然なことだとも言えます。

日中は罪悪感を抱きやすい

もうひとつ、不登校の子が昼夜逆転しやすいのは、授業や部活動が行われている日中の時間は罪悪感を抱きやすいからです。夜のほうが気持ちが落ち着き、精神的に安定しやすいと感じる子どもが多く、気づけば夜型の生活になってしまうことがあります。こうなると、昼夜逆転はごく自然な流れです。この場合、無理に生活を戻そうとするのではなく、まずは食事のタイミングをどうするのかだけ相談してもらえば大丈夫です。

また、寝る時間や起きる時間を自由にした場合、なんと１周まわって早起きになることもあります。小学生の場合でも、早起きの傾向が見られ、朝５時や６時からお母さんと話をしたがったり、急に何かにハマったりして、「釣りに行こうよ」など言い出すことも珍しくありません。釣りに誘われるとビックリするかもしれませんが、石にハマる子や登山が好きな子、古墳好き、鉄道好きなど、子どもたちの興味は本当にそれぞれです。

そうなると、「昼夜逆転するとゲーム漬けになるものかと思っていたのに、うちの子はずっと石にハマっている。変わっているのかしら？」と不安になるパターンもあります。

けれども、これはいい傾向です。好きなものや趣味を見つけることは、子どもの生きる活力につながります。多くの場合、それがゲームだったりするのですが、このようにまったく別の興味を持つこともあります。

私が聞いた中学生の男の子は、日の出の少し前に起きてゲームをしたり、本を読んだり、散歩をして、夜は７時か８時に寝るという生活パターンを続けていました。ゲーム漬けというわけではなく、この生活サイクルを数年間続け、読書や散歩などすべての活動を楽しんでいる達人のようでした。このようにまるで翁のような生活をする中学生もいるのです。

ゲームと勉強はトレードできない

ゲームや昼夜逆転などがあると、勉強のことが心配になる親も多いと思います。でも、９年間の義務教育で学んだことは、およそ１年もあれば元に戻せるという説もあるので、まずは安心してください。

親としては、ゲームを取り上げれば勉強するのではないかと考え、時間を制限したくなることがあるかもしれません。でも、ゲームと勉強は別ものです。ゲームを取り上げたからといって、勉強に向かうわけではないんですよね。

この問題について不登校の子どもを持つ親のみなさんとよく話すのは、「ダイエットを思い出すとわかりやすい」ということ。これは私の例ですが、痩せないことを悩んでいると、妻が「ビールをやめて走ればいいんじゃない？」と言います。けれども、私にはビールをやめる気もなければ、走る気もないので、痩せられません。元を正せば、そもそも痩せる気がなく、ラクして痩せられればいいなと思っていただけでした。

ゲームと勉強もこれと似たようなことです。ゲームと勉強は簡単に入れ替わるものではありません。しかし、幸いなことにゲームにはビールと違って、学びがあります。ゲームを通じて学びを得られたり、思考力を養ったりすることができ、ゲームをする中で自然に新しい気づきが生まれることもあります。ゲームをしっかりやり込むと、次第に「これが何だか知りたい」「もっと知りたい」と思うことが増えていき、そのタイミングで「勉強したい」という気持ちが芽生えることも少なくありません。

※本稿は、『小学生不登校 親子の幸せを守る方法 400人の声から生まれた「親がしなくていいことリスト」』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。