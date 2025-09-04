「コストがゼロでチャンス」無所属の日本人DFが欧州で人気銘柄に？ 海外大手紙が注目！イタリア超名門の専門メディアも熱視線「まだ26歳で武器となり得る」
９月１日、ヨーロッパ主要リーグの夏の移籍市場が終了した。一部の地域でまだマーケットは開いているが、５大リーグのクラブが他クラブの選手を引き抜くことはなくなる。
次に注目されるのは、現時点で所属クラブが決まっていないフリーの選手たちだ。なかには、ビッグネームもいる。この夏、アーセナルとの契約を解消した冨安健洋もそのひとりだろう。
近年、たび重なるケガに悩まされ、昨季の出場が１試合にとどまった冨安は、１年残っていたアーセナルとの契約を解消してフリーとなった。まずはケガからの回復が優先となるが、実力は申し分ないだけに、復帰後の身の振り方は注目されている。
イタリアの大手紙『Gazzetta dello Sport』は１日、注目されるフリー選手のベスト10人を紹介。かつてボローニャでプレーした冨安もの名前もあげ、「（リストアップした別の選手とは）違うケースだ」と報じた。
「トミヤスは26歳で、フリーなのは膝のひどいケガにより、この１年半で１試合にしか出ていないからだ。アーセナルは昨季を通じて彼を待ったが、合意して契約解消を決めた。今は良くなってきて、ベストコンディションを取り戻しているところだ。コストがゼロでチャンスとなるかもしれない」
実際、フィジカルコンディションが万全ならば、最終ラインのあらゆるポジションを高いクオリティでこなせる万能な冨安は、どのクラブでものどから手が出るほど欲しい人材だろう。戦術的なセリエAでも経験があるだけに、イタリアのチームにとってはなおさらだ。
イタリアの超名門ユベントスの専門サイト『SpazioJ』も、「回復し、調子を取り戻すのを待たなければいけないが、まだ26歳でさらなる武器となり得る」と報じた。
あくまで肉体の回復が最優先だが、ワールドカップイヤーということもあり、今後が気になる冨安。完全復活を目指す26歳は、次にどんなユニホームでプレーするのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
