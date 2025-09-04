お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹（34）が2日放送のフジテレビ「EXITV」（火曜深夜1・55）に出演。コンビ間での“お会計事情”について語った。

この日のゲストグローバルボーイズグループ「INI」の後藤威尊と佐野雄大が、メンバー間では一番年上の西洸人が飲食代を支払ってくれることが多いとし、しかも「おごってやった感もないし」と話した。

すると兼近が突然「いい加減さ、俺に払わせるのやめろよ!同じメンバーだぞ、一緒にやっていてさ、同じ給料だろ、同じようなもんだろ、何で俺が払わなきゃならないんだよ！そろそろお前、自分で払えよ！」と、いつも支払ってくれる相方のりんたろー。(39)の口調をまねると、りんたろー。は「言ってねえよ」と言いつつも「理由があって、稼ぎが凄いのよ。兼近さんが。年上は俺なんだけど、年齢以上に稼ぎが凄いから、さすがに、おかしいなと思って」と語った。

兼近は「おごってあげたいんだけど、やっぱり吉本のルールがあるから。絶対に上が最強なの」と反論するが、りんたろー。も「でも、コンビ間は同列ですっていう吉本のルールがある。そっちを採用すればいいのに、年下出してきて…」と言うと、兼近は苦笑。りんたろー。が「じゃあ、じゃんけんしするか？」と言うと、兼近は「やってられっかよ」と答えていた。